Đặt đồ ăn tốn gần 11 triệu/tháng, dân văn phòng đành mang cơm đi làm

Không thể ăn ngoài mãi được!

Từng xem đặt đồ ăn là cách tiết kiệm thời gian sau giờ làm, nhiều người trẻ Trung Quốc đang dần thay đổi thói quen khi nhận ra chi phí ăn uống bên ngoài ngày càng tốn. Có người chi tới 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng) mỗi tháng cho hai bữa ăn đặt ngoài mỗi ngày, có người sau một lần khám sức khỏe quyết định tự nấu ăn thường xuyên hơn. Thay vì tiếp tục phụ thuộc vào ứng dụng giao đồ ăn, họ bắt đầu chuẩn bị cơm hộp, nấu sẵn thức ăn cho cả tuần để vừa tiết kiệm chi phí, vừa chủ động hơn với sức khỏe.

Zhao Qingyang - Cô gái 25 tuổi, làm việc tại một công ty tư vấn ở Thượng Hải (Trung Quốc), là một trong số đó. Zhaocho biết nếu đặt đồ ăn 2 bữa/ngày, cả tháng cô sẽ tốn ít nhất 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng) tiền ăn, chưa bao gồm chi phí cà phê, trà sữa hay đi ăn với bạn. Khoản tiền này khiến Zhao nhận ra thói quen gọi đồ ăn tưởng chừng tiện lợi có thể ngốn một phần đáng kể ngân sách sinh hoạt. Một lần vào cuối tuần, Zhao Qingyang thử mua ức gà, rau xà lách và cà chua ở chợ rồi về nhà tự nấu bữa trưa và bữa tối. Tổng chi phí chưa đến 40 NDT (khoảng 140.000 đồng).

Trong khi đó, với lượng thức ăn và nguyên liệu tương đương, nếu đặt qua ứng dụng giao đồ ăn, cô ước tính hóa đơn có thể lên tới 80 NDT (khoảng 280.000 đồng). Sự chênh lệch khiến Zhao Qingyang bắt đầu nhìn nhận rõ hơn giá trị của từng khoản tiền chi cho ăn uống.

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Một người khác là Song Yufei - Nhân viên vận hành tại một công ty Internet ở Bắc Kinh (Trung Quốc), cũng đã thay đổi thói quen ăn uống. Sau kỳ khám sức khỏe định kỳ tại công ty, cô nhận được kết quả cho thấy chỉ số mỡ máu và axit uric đều ở mức đáng lo ngại. Khi bác sĩ hỏi về chế độ ăn, Song Yufei kiểm tra lại lịch sử đặt món trên điện thoại và phát hiện mình đã đặt đồ ăn bên ngoài hơn 300 lần trong một năm.

Nhận ra tần suất ăn ngoài của bản thân quá cao, cô quyết định tự nấu ít nhất 4 ngày mỗi tuần. Sau 3 tháng, khi kiểm tra sức khỏe lại, các chỉ số đã có cải thiện. Song Yufei cho biết đồ ăn giao tận nơi có thể ngon miệng, nhưng thường chứa nhiều dầu và muối. Việc tự chuẩn bị bữa ăn giúp cô chủ động hơn trong lựa chọn nguyên liệu cũng như cách chế biến, thay vì chỉ dựa vào cảm giác món ăn có vẻ lành mạnh.

Không chỉ Zhao Qingyang và Song Yufei, nhiều người trẻ khác cũng đang tìm cách đưa việc nấu nướng vào lịch sinh hoạt mà không khiến bản thân quá bận rộn.

Lu Siyuan - Cô gái sinh năm 2000 đang làm việc tại Hàng Châu (Trung Quốc), lựa chọn phương pháp nấu 1 lần, ăn cả tuần. Mỗi cuối tuần, Lu dành khoảng 2-3 tiếng để nấu thịt, cơm và sơ chế rau củ, sau đó chia thành nhiều hộp, ghi rõ khối lượng cùng ngày bảo quản.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Lu Siyuan chỉ cần khoảng 10 phút để làm nóng thức ăn là có thể chuẩn bị xong một bữa cơm. Cô cho biết thông thường, sau khi tan làm và về đến nhà gần 21 giờ, việc bắt đầu rửa rau, thái thịt rồi nấu một bữa hoàn chỉnh là điều không thực tế. Chuẩn bị sẵn thức ăn vào cuối tuần giúp cô tiết kiệm thời gian trong những ngày làm việc mà vẫn duy trì được thói quen ăn uống tương đối đầy đủ.

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Trong khi đó, Zhou Ziheng (28 tuổi) - Lập trình viên tại Thâm Quyến (Trung Quốc), từng là người thường xuyên đặt đồ ăn vì không biết nấu nướng. Bước ngoặt đến khi anh tình cờ xem được video hướng dẫn làm cơm trộn bằng nồi cơm điện. Chỉ cần cho gạo, nước, lạp xưởng và nấm hương vào nồi rồi bấm nút nấu, anh đã có thể hoàn thành một món ăn mà không cần nhiều kỹ năng.

Sau lần thử nghiệm thành công, Zhou Ziheng bắt đầu học thêm các món gia đình đơn giản. Anh nhận thấy những thiết bị nhà bếp hiện đại cùng các loại gia vị chế biến sẵn đã giúp việc nấu ăn trở nên dễ tiếp cận hơn. Mục tiêu của anh không phải trở thành đầu bếp mà chỉ cần làm được những món ngon, không quá phức tạp và có thể duy trì lâu dài.

Với Zhou Ziheng, nấu ăn còn là cách thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng. Công việc lập trình đòi hỏi anh liên tục xử lý lỗi và giải quyết những vấn đề phát sinh, trong khi việc nấu một món ăn mang lại cảm giác chủ động và rõ ràng hơn. Anh cho rằng dành khoảng 20 phút để nấu một bát mì, thêm hành và trứng sau giờ làm muộn cũng là cách tự chăm sóc bản thân, thay vì chỉ ăn qua loa cho xong bữa.

Thực tế, tự nấu ăn không đồng nghĩa phải dành hàng giờ mỗi ngày trong bếp. Người bận rộn có thể bắt đầu bằng những món đơn giản, tận dụng nồi cơm điện hoặc chuẩn bị nguyên liệu trước, sau đó chia thành các phần ăn cho nhiều ngày. Điều quan trọng là tìm được phương pháp phù hợp với lịch làm việc và khả năng duy trì của bản thân.

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Câu chuyện của những dân văn phòng trẻ này cho thấy quyết định mang cơm đi làm không chỉ xuất phát từ mong muốn giảm chi phí. Với người từng chi gần 3.000 NDT (khoảng 10,5 triệu đồng) mỗi tháng cho hai bữa ăn đặt ngoài như Zhao Qingyang, tự nấu giúp cô nhìn thấy rõ hơn khoản tiền có thể tiết kiệm. Với Song Yufei, đó còn là cách điều chỉnh chế độ ăn sau khi nhận kết quả khám sức khỏe. Còn với Lu Siyuan và Zhou Ziheng, việc chuẩn bị thức ăn theo cách đơn giản, linh hoạt giúp họ cân bằng giữa công việc và sinh hoạt cá nhân.

Thay vì coi nấu ăn là một công việc phiền phức sau giờ làm, ngày càng nhiều người trẻ đang biến nó thành một phần trong kế hoạch quản lý chi tiêu và chăm sóc bản thân. Đôi khi, để giảm hóa đơn ăn uống hàng tháng, bước đầu tiên không phải tìm thêm mã giảm giá trên ứng dụng, mà đơn giản là chuẩn bị một hộp cơm cho ngày làm việc tiếp theo.

(Nguồn: China News)