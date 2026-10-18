Đi nấu ăn cho người lạ, cô gái kiếm 30,9 triệu/tháng

Người thích nấu nướng gặp người lười vào bếp, 1 bên kiếm được tiền, 1 bên được ăn ngon!

Sau nhiều năm làm đủ công việc, từ văn phòng đến kinh doanh tiệm bánh, cuối cùng A Lu - Cô gái sinh năm 1992 tại Hàng Châu (Trung Quốc), cũng tìm được hướng đi vừa ra tiền, vừa thỏa mãn đam mê vào bếp. Hiện tại, A Lu đang làm công việc đến nhà nấu ăn cho người lạ. Không cần mở nhà hàng hay thuê mặt bằng, cô nhận đơn qua mạng xã hội, sau đó di chuyển đến nhà khách hàng và nấu cơm theo yêu cầu.

Công việc này giúp A Lu kiếm được trung bình 8.000 NDT/tháng (khoảng 30,9 triệu đồng).

Làm thử 1 tháng đã nhận ra “mình sinh ra để làm việc này”

Trước đây, A-Lu từng trải qua nhiều công việc khác nhau, từ biên tập nội dung cho tài khoản mạng xã hội, tư vấn phối đồ cho đến kinh doanh tiệm bánh. Trong những năm tháng còn là một dân công sở, cô vốn là người thích nấu ăn, thường xuyên mang các món ăn do bản thân tự nấu chia sẻ với đồng nghiệp. Nếu trong nhóm bạn luôn có một người hào hứng mỗi khi nhắc đến chuyện vào bếp, A Lu tự nhận mình chính là người như vậy.

Sở thích này dần trở thành một ý tưởng kiếm sống khi công việc của cô liên tục thay đổi. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề gặp khó khăn, A Lu từng nói đùa với bạn bè rằng nếu một ngày không tìm được việc làm, cô có thể chuyển sang nấu ăn cho người khác. Khi ấy, cô chưa nghĩ lời nói vui này sẽ trở thành công việc thực sự của mình.

A Lu trong 1 lần đi nấu ăn cho khách hàng

Tháng 12/2025, A Lu đăng thông tin nhận nấu ăn tại nhà lên mạng xã hội. Ngay trong tối hôm đó, cô đã nhận được tin nhắn đặt hàng đầu tiên. Địa chỉ khách hàng cách nhà cô hơn 10 km, nhưng vì mới bắt đầu công việc và muốn có cơ hội xây dựng tệp khách quen, cô cũng không từ chối.

Ngày hôm sau, A Lu chủ động ra khỏi nhà sớm hơn một tiếng, đi tàu điện ngầm đến địa chỉ đã hẹn và chuẩn bị một bữa cơm gia đình theo yêu cầu. Khách hàng hài lòng với tay nghề của cô, sau đó tiếp tục đặt dịch vụ và trở thành khách quen.

Sau một tháng, A Lu đã có 3 khách hàng cố định. Cứ như vậy, khách này giới thiệu khách khác, A Lu cho biết hiện tại, đôi khi cô còn phải từ chối khách hàng mới vì đã kín lịch.

Khách hàng của A Lu chủ yếu là phụ nữ trẻ trong độ tuổi 20-35, bao gồm những người làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nhân viên văn phòng và các bà mẹ có con nhỏ. Nhu cầu của họ khá đa dạng: Có người quá bận rộn với công việc nên không có thời gian chuẩn bị bữa ăn, có người phải chăm con và không thể cùng lúc lo liệu việc bếp núc cho cả gia đình. Điểm chung là họ muốn có những món ăn nấu tại nhà nhưng không muốn tự mình dành quá nhiều thời gian cho công việc này.

Thực đơn thường là những món ăn gia đình quen thuộc, phổ biến nhất gồm 3 món mặn, 1 món canh. Khách hàng đưa ra yêu cầu và chuẩn bị thực phẩm, còn A Lu đảm nhiệm việc nấu nướng.

Ngày làm 14 tiếng, thời gian ngoài đường tương đương thời gian trong bếp

Sau khoảng gần 1 năm làm công việc này, A Lu cho biết lịch trình có thể kéo dài từ sáng đến tối, tùy thuộc số lượng khách hàng trong ngày và khoảng cách giữa nơi ở của các khách hàng. A Lu từng trải qua những ngày làm việc bận rộn đến hơn 22h, di chuyển qua 8 nhà khách hàng với tổng thời gian làm việc vượt quá 14 tiếng. Cường độ này không hề nhẹ nhàng, thậm chí chẳng kém những công việc trước đây mà cô từng trải qua.

Trong một ngày thông thường, A Lu có thể bắt đầu bằng việc thức dậy lúc 7h, đến nhà khách đầu tiên sau 8h để chuẩn bị bữa sáng hoặc bữa ăn kết hợp sáng và trưa. Công việc tại mỗi địa điểm thường mất khoảng một tiếng, sau đó cô tiếp tục di chuyển đến nhà khách tiếp theo. Khi số lượng đơn tăng lên, việc sắp xếp thời gian giữa các khách hàng trở thành một bài toán không dễ giải quyết.

Một vài bữa ăn mà A Lu nấu cho khách hàng

Nhìn lại quá trình với công việc nấu ăn cho người lạ, A Lu thừa nhận bản thân có phần may mắn khi gặp được những khách hàng dễ tính và tôn trọng lịch trình của cô. Hàng Châu có môi trường nghề nghiệp đa dạng, kéo theo giờ giấc sinh hoạt của người dân không hoàn toàn giống nhau. Điều này giúp cô dễ sắp xếp các đơn hàng hơn so với trường hợp tất cả khách đều muốn ăn vào cùng một khung giờ.

Dù vậy, khi số lượng khách quen tăng lên, A Lu cũng phải học cách đặt ra giới hạn cho công việc. Nếu trước đây cô sẵn sàng nhận đơn ở xa để tích lũy kinh nghiệm, hiện tại khách hàng đôi khi phải điều chỉnh lịch theo thời gian cô có thể đáp ứng. Việc duy trì mối quan hệ lâu dài đòi hỏi cả hai phía hiểu và tôn trọng thỏa thuận đã thống nhất.

Với A Lu, công việc nấu ăn tại nhà không đơn thuần là đổi thời gian và kỹ năng lấy thu nhập. Đây còn là cách cô biến sở thích lâu năm thành công việc có thể tự chủ, không phải gắn bó với một địa điểm kinh doanh cố định.

(Nguồn: news.ifeng.com)