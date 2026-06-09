18h rời công ty, đến nhà đeo tạp dề nấu ăn cho người lạ: Ngành dịch vụ giúp dân văn phòng kiếm tới 54 triệu/tháng

Tan làm 1 cái là đeo tạp dề liền, kiếm khối tiền chứ không đùa!

“Muốn ăn thì lăn vào bếp” là điều mà chúng ta đều biết cả. Thế nên cũng không có gì lạ khi nhiều người mặc định: Không thích nấu nướng thì 1 là ra ngoài ăn, 2 là gọi đồ về nhà. Điều này đương nhiên không sai, nhưng thực ra không phải ai cũng thích ăn hàng hay đồ chế biến sẵn - kể cả khi họ ghét việc bếp núc vô cùng.

Thế là “trong cái khó ló cái khôn”, có cung ắt có cầu, một dịch vụ mới đã ra đời: Thuê người tới nhà nấu cơm!

Nghề tay trái giúp dân văn phòng kiếm khá tiền

Vào khoảng 18h chiều, sau khi tan làm, Đồng Đồng - Nữ nhân viên văn phòng sinh năm 1995 không về nhà. Thay vào đó, cô tới thẳng nhà khách hàng, đeo tạp dề và bắt đầu nấu bữa tối.

Khách hàng này tìm đến Đồng Đồng sau khi đọc bài đăng về dịch vụ nấu ăn tận nhà mà cô đăng tải trên Xiaohongshu. Từ tối hôm trước, hai bên đã trao đổi kỹ về thực đơn, khẩu vị cũng như những nguyên liệu cần tránh.

“Khách có ăn được tỏi không, có kiêng rau mùi hay hành lá không?”, ... là những điều mà Đồng Đồng bắt buộc phải hỏi khách trước khi “bắt tay vào việc”.

Khi đến nơi, Đồng Đồng sử dụng những nguyên liệu mà khách đã chuẩn bị sẵn để chế biến bữa cơm theo yêu cầu. Chỉ sau một khoảng 1 tiếng, ba món ăn và một món canh đã được bày lên bàn. Với nhiều người trẻ bận rộn, đó là lựa chọn dung hòa giữa việc không muốn tự nấu ăn nhưng vẫn muốn có một bữa cơm nóng hổi, đúng khẩu vị và sở thích cá nhân.

Ảnh minh họa

Đồng Đồng không phải là dân văn phòng duy nhất kiếm được tiền nhờ cung cấp dịch vụ nấu cơm thuê tận nhà. Trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, dịch vụ “nấu ăn tận nhà” đang âm thầm trở thành một xu hướng mới. Chỉ riêng trên Xiaohongshu, các chủ đề liên quan đến “đầu bếp tận nhà” hay “nấu ăn tận nhà” đã có hơn 10.000 bài đăng. Trên nền tảng Bilibili, nhiều video chia sẻ trải nghiệm thuê người đến nhà nấu ăn thu hút hàng triệu lượt xem.

Phần lớn người làm công việc này là dân văn phòng hoặc thế hệ người lao động đã nghỉ hưu. Tiền công cho một bữa gồm ba món thường dao động từ 50-100 NDT (khoảng 180.000 - 360.000 đồng). Một cô gái sinh năm 2000 ở Vũ Hán (Trung Quốc) cho biết đã tận dụng thời gian buổi tối và cuối tuần để làm thêm công việc này. Sau khoảng 1 tháng, cô đã có 3 khách quen. Mỗi người thường thuê cô đến nấu cơm khoảng 3-4 lần/tuần. Trung bình mỗi tuần, cô kiếm được khoảng 450-1.200 NDT (khoảng 1,6 - 4,3 triệu đồng).

Công ty cung cấp dịch vụ “nấu ăn tại nhà”: Miếng bánh béo bở

Khi nhu cầu ngày càng tăng, nhiều công ty dịch vụ gia đình và các nhóm đầu bếp chuyên nghiệp cũng bắt đầu tham gia thị trường.

Lập Bằng - Chàng trai 32 tuổi, hiện đang quản lý một nhóm đầu bếp chuyên nấu ăn tận nhà tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc), cho biết: Cả 6 thành viên mà anh đang quản lý đều thuộc thế hệ Gen Z. Khách hàng của họ cũng chủ yếu là người trẻ. Ngoài các bữa tiệc tiếp khách, nhóm còn nhận nấu những bữa cơm gia đình hằng ngày. Theo Lập Bằng, mô hình này có chi phí vận hành thấp hơn nhiều so với mở nhà hàng truyền thống và thu nhập mỗi người có thể vượt 15.000 NDT/tháng (khoảng 54 triệu đồng).

Một người khác là Dương Duệ, chủ 1 doanh nghiệp nhỏ cung cấp dịch vụ nấu ăn tại nhà, cho biết anh hiện có 10 nhân viên toàn thời gian và gần 100 cộng tác viên trên khắp cả nước. Riêng tại thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), số đơn hàng cao nhất mà anh từng đạt là 200 - tương đương với 200 người có nhu cầu thuê người tới nhà nấu cơm.

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Sự phát triển nhanh chóng của dịch vụ này phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong thói quen ăn uống của giới trẻ Trung Quốc. Thay vì lựa chọn giữa hai phương án quen thuộc là tự nấu hoặc gọi đồ ăn bên ngoài, ngày càng nhiều người tìm đến một giải pháp mà họ cho là tốt hơn, nhàn hơn: Thuê người nấu ăn tại nhà.

Nhiều khách hàng cho biết họ “không muốn nấu ăn nhưng vẫn muốn ăn ngon”. So với đồ ăn giao tận nơi, họ có thể tự lựa chọn nguyên liệu, sử dụng gia vị trong gia đình và kiểm soát rõ cách chế biến cũng như lượng calo. Trong khi đó, việc thuê người giúp việc toàn thời gian lại khá tốn kém và không thực sự cần thiết nếu chỉ cần hỗ trợ nấu ăn vài bữa mỗi tuần.

Dịch vụ này còn được ưa chuộng trong những dịp đặc biệt. Chị Triệu Huệ Nghiên ở Nam Ninh (Trung Quốc), cho biết đã thuê người tới nhà nấu cơm gần như hàng ngày trong quãng thời gian ở cữ. Chị cho biết nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ mới sinh là thứ mà chỉ có tự nấu mới đảm bảo được, còn đồ ăn chế biến sẵn hay đặt về nhà đều không làm chị yên tâm. Tuy nhiên vì bận chăm con nhỏ và sức khỏe chưa hồi phục, nên dịch vụ nấu cơm tận nhà là thứ chị không ngại chi tiền.

Cơ hội việc làm mới

Xu hướng này cũng mở ra một cơ hội việc làm mới. Đồng Đồng cho biết cô yêu thích nấu ăn từ nhỏ và công việc hiện nay giúp biến sở thích thành nguồn thu nhập. Trong khi đó, một cô gái họ Phan lại cho biết ban đầu chỉ định thử làm xem sao, nhưng bây giờ, nấu ăn tận nhà đã trở thành nghề chính, mang lại thu nhập trung bình hơn 5.000 NDT/tháng (khoảng 18 triệu đồng).

Theo các chuyên gia, sự phát triển của dịch vụ nấu ăn tận nhà là một phần trong xu hướng “kinh tế tại nhà”, nơi người tiêu dùng ngày càng muốn các dịch vụ được cá nhân hóa. Thay vì khách hàng phải tìm đến nơi cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp giờ đây tìm cách đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng cá nhân ngay tại nhà họ.

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Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của dịch vụ này cũng đặt ra nhiều câu hỏi về an toàn, trách nhiệm pháp lý và chất lượng dịch vụ. Các chuyên gia luật cho rằng đây là lĩnh vực nằm giữa ngành gia chính và ngành ẩm thực nên hiện vẫn thiếu những quy định thống nhất về tiêu chuẩn nghề nghiệp, an toàn thực phẩm cũng như trách nhiệm khi xảy ra tranh chấp.

Dù vậy, nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ đã chủ động xây dựng quy trình riêng. Nhân viên phải mặc đồng phục, đội mũ bếp, đeo khẩu trang, găng tay và có giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ. Một số doanh nghiệp còn mua bảo hiểm cho nhân viên và đứng ra xử lý khi phát sinh khiếu nại.

(Nguồn: ce.cn)