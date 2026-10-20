Một ngân hàng Big4 vừa giảm lãi suất sáng, chiều tăng trở lại

VietinBank bất ngờ đưa lãi suất huy động tại quầy về mức trước điều chỉnh trong chiều 20/10, sau khi biểu lãi suất cập nhật vào buổi sáng ghi nhận mức giảm 0,5 điểm %/năm ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất trên website VietinBank ghi nhận vào chiều 20/10, ngân hàng niêm yết lãi suất 3,5%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; 5,9%/năm đối với kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 24 tháng và 6%/năm đối với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, lãi suất các nhóm kỳ hạn này lần lượt được điều chỉnh xuống 3%/năm, 5,4%/năm và 5,5%/năm. Như vậy, đến chiều, lãi suất đã tăng trở lại 0,5 điểm %/năm so với mức ghi nhận trước đó.

Biểu lãi suất niêm yết vào buổi chiều ngày 20/10 tại VietinBank

Ở các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, VietinBank giữ nguyên lãi suất. Cụ thể, tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được hưởng lãi suất 2,1%/năm, trong khi kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm.

Biểu lãi suất niêm yết vào buổi sáng ngày 20/10 tại VietinBank

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường ngân hàng đang ghi nhận làn sóng giảm lãi suất huy động sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm đối với lãi suất tiền gửi niêm yết từ kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Tính đến chiều nay, một loạt ngân hàng tư nhân chỉnh giảm lãi suất huy động trong ngày 19/10, với mức giảm phổ biến 0,5-0,7 điểm %/năm tại các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Danh sách này gồm ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, Bac A Bank, OCB, Nam A Bank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Vietcombank và Agribank cũng giảm 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 20/10.