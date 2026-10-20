Sáng 20/10, lãi suất tiết kiệm đồng loạt giảm tại Vietcombank, VietinBank và hàng chục ngân hàng tư nhân

VietinBank, Vietcombank cùng khoảng 15 ngân hàng tư nhân đồng loạt giảm 0,5-0,7 điểm %/năm lãi suất tiền gửi từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước nhằm hạ mặt bằng lãi suất huy động và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới, áp dụng từ ngày 20/10 với việc giảm đồng loạt lãi suất các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tại VietinBank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng giảm từ 3,5%/năm xuống 3%/năm. Kỳ hạn 12 tháng đến dưới 24 tháng giảm từ 5,9%/năm xuống 5,4%/năm. Với kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, lãi suất giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

Các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng của VietinBank giữ nguyên: lãi suất kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 0,2%/năm; từ 1 đến dưới 3 tháng là 2,1%/năm; từ 3 đến dưới 6 tháng là 2,4%/năm.

Tại Vietcombank, lãi suất tiền gửi tại quầy kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng hiện cùng ở mức 3%/năm, giảm 0,5 điểm % so với mức 3,5%/năm trước đó. Kỳ hạn 12 tháng giảm từ 5,9%/năm xuống 5,4%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng giảm từ 6%/năm xuống 5,5%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất kỳ hạn 36, 48 và 60 tháng tại Vietcombank hiện ở mức 4,8%/năm, thấp hơn mức 5,3%/năm trong biểu lãi suất trước đó.

Ở các kỳ hạn ngắn, Vietcombank niêm yết lãi suất 2,1%/năm cho kỳ hạn 1 và 2 tháng, 2,4%/năm cho kỳ hạn 3 tháng. Các mức này không thay đổi so với biểu lãi suất trước điều chỉnh.

Cùng với Vietcombank và VietinBank, ghi nhận đến đầu giờ sáng 20/10 còn có khoảng 15 ngân hàng tư nhân điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, với mức giảm phổ biến từ 0,5-0,7 điểm %. Động thái này diễn ra ngay sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước.

Danh sách các ngân hàng điều chỉnh gồm ACB, TPBank, Sacombank, SeABank, PGBank, VCBNeo, BVBank, LPBank, Bac A Bank, OCB, Nam A Bank, BaoVietBank, NCB, VietBank và KienlongBank.

Đối với các kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, vốn chịu mức trần lãi suất 4,75%/năm, phần lớn ngân hàng giữ nguyên biểu lãi suất. Một số nhà băng như LPBank, ACB và SeABank có điều chỉnh giảm nhẹ.

Đợt giảm lãi suất lần này chủ yếu tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Phần lớn ngân hàng giảm 0,5 điểm %, trong khi một số đơn vị điều chỉnh mạnh hơn, với mức giảm lên tới 0,7 điểm %.

Động thái điều chỉnh lãi suất diễn ra sau cuộc họp ngày 19/10 giữa NHNN và các tổ chức tín dụng nhằm triển khai giải pháp ổn định thị trường tiền tệ, giảm mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Theo yêu cầu của NHNN, các tổ chức tín dụng phải giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời không chạy đua tăng lãi suất huy động gây cạnh tranh không lành mạnh và bất ổn thị trường.

Cơ quan điều hành cũng yêu cầu các ngân hàng triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2%/năm đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Việc giảm lãi suất huy động được kỳ vọng giúp các ngân hàng tiết giảm chi phí đầu vào, qua đó tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay.

Đối với người gửi tiền, việc lãi suất huy động giảm đồng nghĩa khoản tiền lãi nhận được khi gửi mới hoặc tái tục tiền gửi có thể thấp hơn trước. Người gửi tiền nên theo dõi biểu lãi suất tại thời điểm giao dịch, đồng thời so sánh giữa các kỳ hạn và hình thức gửi tại quầy hoặc trực tuyến trước khi quyết định gửi tiền.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là lãi suất huy động niêm yết dành cho khách hàng cá nhân theo biểu lãi suất được công bố tại thời điểm khảo sát. Mức lãi suất thực tế có thể thay đổi theo kỳ hạn, hình thức gửi tiền, số tiền gửi và thỏa thuận giữa ngân hàng với người gửi tiền.