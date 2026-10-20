Agribank giảm lãi suất tiết kiệm ở nhiều kỳ hạn, mức cao nhất tại quầy chỉ còn 5,5%/năm

Agribank vừa điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi tại quầy đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đưa mức lãi suất cao nhất xuống còn 5,5%/năm, giảm 0,5 điểm % so với trước đó.

Theo biểu lãi suất tiền gửi khách hàng cá nhân mới nhất vừa được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố, lãi suất huy động VND tại quầy hiện dao động từ 0,2% đến 5,5%/năm, giảm mạnh ở nhiều kỳ hạn so với biểu lãi suất trước đó.

Cụ thể, ngân hàng giữ nguyên lãi suất 2,6%/năm đối với kỳ hạn 1-2 tháng và 2,9%/năm đối với kỳ hạn 3-5 tháng.

Ở nhóm kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất được điều chỉnh từ 4%/năm xuống còn 3,5%/năm. Với kỳ hạn từ 12 tháng đến 18 tháng, mức lãi suất giảm từ 5,9%/năm xuống 5,4%/năm.

Đối với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất tiền gửi hiện ở mức 5,5%/năm, giảm 0,5 điểm % so với mức 6%/năm trước đó. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất Agribank đang niêm yết tại quầy theo biểu mới.

Như vậy, đợt điều chỉnh lần này của Agribank tập trung vào các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, trong khi lãi suất tiền gửi ngắn hạn dưới 6 tháng vẫn được giữ nguyên.

Agribank hiện là ngân hàng có quy mô huy động tiền gửi khách hàng lớn nhất hệ thống. Theo số liệu báo cáo tài chính quý II/2026, ngân hàng này ghi nhận gần 2,268 triệu tỷ đồng tiền gửi khách hàng, tăng 5% so với cuối năm trước.

Động thái giảm lãi suất huy động của Agribank diễn ra trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm tối thiểu 0,5 điểm %/năm lãi suất tiền gửi niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Trước đó, nhiều ngân hàng cũng đã điều chỉnh giảm lãi suất huy động, với mức giảm phổ biến 0,5 điểm %/năm, một số ngân hàng giảm tới 0,7 điểm %. Xu hướng này được kỳ vọng góp phần tiết giảm chi phí vốn của hệ thống ngân hàng, tạo dư địa hạ lãi suất cho vay và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Lưu ý: Lãi suất trong bài là mức lãi suất tiền gửi tại quầy niêm yết dành cho khách hàng cá nhân theo biểu lãi suất Agribank cập nhật ngày 20/10/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi theo kỳ hạn, số tiền gửi, hình thức gửi và chính sách áp dụng tại từng thời điểm.