Bộ đôi "3 bích” mới của fan Kpop Việt: VPShow và thẻ VPBank

Sau VPBank K-Star Spark, G-DRAGON world tour và tới đây là BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR, fan K-pop Việt có lẽ đang dần thuộc một công thức: VPShow trong danh sách follow để hóng concert tiếp theo, và thẻ VPBank trong ví để chờ những đặc quyền đi kèm. Đằng sau bộ đôi này là một cuộc chơi mà VPBank đã chuẩn bị suốt nhiều năm.

Khi VPBank không muốn chỉ đứng tên nhà tài trợ

Nhìn lại hơn một thập kỷ qua, VPBank không phải tay chơi mới trong lĩnh vực giải trí. Từ Richard Clayderman, Kenny G, Modern Talking, Westlife đến những cái tên đình đám của làn sóng Hallyu như G-DRAGON, CL, DPR IAN hay T1, thương hiệu này đã nhiều lần xuất hiện phía sau những sự kiện quốc tế gây chú ý tại Việt Nam.

G-DRAGON tại VPBank presents K-Star Spark in Vietnam

Nhưng mang một nghệ sĩ lớn về Việt Nam với tư cách nhà tài trợ và trực tiếp tham gia kiến tạo sân khấu cho họ biểu diễn là hai câu chuyện rất khác. Sự xuất hiện của VPShow vì thế đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý.

Sau hơn 10 năm làm nhà tài trợ cho những sân khấu lớn, VPBank đã chính thức ra mắt VPShow - thương hiệu văn hóa – giải trí riêng, hướng tới việc kết nối khán giả trong nước với những nghệ sĩ tên tuổi, các ngôi sao hạng A cùng các chương trình âm nhạc và sự kiện giải trí mang tầm quốc tế ngay tại Việt Nam. Và BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR IN HANOI chính là phép thử đầu tiên của VPBank, không chỉ ở vị trí nhà tài trợ, mà trực tiếp tham gia tổ chức hai đêm diễn tại Hà Nội.

Trụ sở VPBank trở thành điểm check-in thu hút người hâm mộ BIGBANG

Mới đây nhất VPBank cũng vừa công bố là đơn vị mang BIGBANG Official Merch Pop-up Store lần đầu tiên đến Việt Nam với hai địa điểm tại Flagship VPBank 89 Láng Hạ và Trung tâm thương mai The Garden, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

BIGBANG Official Merch Pop-up Store tại Flaship VPBank

Có thể thấy, sự ra mắt của VPShow đã cho thấy một bước đi dài hạn trong chiến lược của VPBank, còn BIGBANG là điểm khởi đầu đủ uy tín để ngân hàng tiếp tục phô diễn năng lực cầm trịch những sự kiện giải trí quy mô lớn. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, VPBank trước hết vẫn là một ngân hàng, với hệ sinh thái tài chính mở rộng khác biệt. VPShow đứng ở đâu trong hệ sinh thái ấy? Và vì sao một nền tảng giải trí lại có thể trở thành mảnh ghép tạo nên khác biệt cho một ngân hàng?

Câu trả lời có lẽ nằm ở quyền năng của những chiếc thẻ ngân hàng VPBank.

Một góc BIGBANG Official Merch Pop-up tại VPBank Flagship

Khi chiếc thẻ ngân hàng trở thành thẻ đặc quyền của cuộc chơi

Trong cuộc chơi mà VPShow đang mở ra, những chiếc thẻ tín dụng và ghi nợ VPBank không chỉ là công cụ để thanh toán. VPCard còn trở thành chìa khóa vạn năng mở cửa một hệ sinh thái đặc quyền, từ quyền mua vé sớm, đến những trải nghiệm hiếm có giúp người hâm mộ tiến gần hơn tới nghệ sĩ mình yêu thích.

Từ VPBank K-star Spark 2025 đến GDRAGON World tour, T1 Fanmeeting và mới đây nhất là BIGBANG world tour, chủ thẻ VPBank luôn nhận được đặc quyền có ngày presale riêng. Với K-Star Spark, lợi thế còn được cộng thêm ưu đãi 20% giá vé. Còn tại BIGBANG Official Merch Pop-up Store tại Việt Nam thì những chủ thẻ VPBank Mastercard thanh toán sớm nhất sẽ được giảm giá lên tới 200.000 đồng cho mỗi đơn hàng.

Ưu đãi hoàn tiền 5% khi thanh toán tại Popup Store bằng thẻ VPBank Mastercard

Bốn sự kiện lớn liên tiếp, cùng một công thức được lặp lại: VPBank xuất hiện, chủ thẻ VPBank có quyền đi trước. Và từ đó, một phản xạ khá tự nhiên cũng dần hình thành: mỗi khi VPBank đứng cạnh một tên tuổi lớn, cộng đồng fan lại khoe mình đã có thẻ VPBank.

Quan trọng hơn, khi những concert không còn là các sự kiện rời rạc mà được đặt trong một hệ sinh thái giải trí như VPShow, sức hút của chiếc thẻ cũng có thể được kéo dài qua nhiều mùa sự kiện. Fan có thể mở thẻ vì một ngày presale của G-DRAGON hay BIGBANG, nhưng lý do để tiếp tục giữ chiếc thẻ nằm ở kỳ vọng rằng những đặc quyền tương tự sẽ còn trở lại cùng các nghệ sĩ và sân khấu tiếp theo.

Sức hút ấy càng bền vững khi thẻ ngân hàng VPBank vốn đã là một sản phẩm tài chính hấp dẫn phục vụ trực tiếp cho nhu cầu chi tiêu hằng ngày. Với danh mục thẻ đa dạng, các cơ chế tích điểm, hoàn tiền, ưu đãi mua sắm, ăn uống, du lịch hay nhiều lĩnh vực khác tùy từng dòng thẻ, thẻ VPBank là lựa chọn phù hợp của nhiều nhóm khách hàng và nhu cầu chi tiêu khác nhau. Những đặc quyền concert, vì thế, không đứng tách biệt khỏi công năng tài chính của chiếc thẻ, mà bổ sung thêm một lớp giá trị cảm xúc. Đó là thẻ tín dụng, ghi nợ VPBank vừa hiện diện trong những giao dịch thường nhật, vừa có thể trở thành tấm vé ưu tiên mỗi khi một sân khấu lớn được gọi tên.

VPShow và thẻ VPBank rõ ràng đã được ngân hàng đặt trong một chiến lược phát triển để trở thành một cặp bài trùng: một bên mang những thần tượng tưởng chừng rất xa đến gần hơn với fan Việt, một bên trao cho họ lợi thế để bước gần hơn tới những sân khấu mình mong chờ. Với hội mê K-pop, đây có lẽ là combo "3 bích" đáng giá để giữ thật chặt trong tay mỗi khi một cái tên lớn chuẩn bị được gọi lên.