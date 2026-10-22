4 dấu hiệu tài khoản Zalo đã bị chiếm quyền

Kẻ gian chiếm tài khoản Zalo không chỉ để đọc trộm tin nhắn. Chúng còn dùng chính danh tính, danh bạ và lịch sử trò chuyện của nạn nhân để vay tiền người thân, thậm chí dựng kịch bản “bắt cóc” đòi tiền chuộc. Người dùng nên kiểm tra tài khoản Zalo của mình có đang bị đăng nhập trên thiết bị lạ hay không.

Ngày 14/10/26, Công an phường Phú Thượng (Hà Nội) nhận tin báo của gia đình nam sinh Đ.V.Đ. về việc con trai bị “bắt cóc”. Các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của Đ., rồi dùng chính tài khoản này liên lạc, đe dọa và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để “chuộc” con. Trước đó, chúng giả danh cán bộ công an, gọi điện thông báo Đ. liên quan đến một chuyên án ma túy xuyên quốc gia, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin gia đình và tài khoản Zalo.

Tài khoản Zalo rất có thể là mục tiêu nhắm đến của kẻ xấu (Ảnh: Khả Văn)

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, nhiều người dễ bị lừa vì tài khoản Zalo bị chiếm đoạt chứa sẵn danh bạ, tin nhắn cũ, cách xưng hô và hình ảnh của nạn nhân. Một tin nhắn quen thuộc kiểu “đang có việc gấp, chuyển giúp 15 triệu, sáng mai gửi lại” có thể khiến người thân chuyển tiền ngay.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra 5 thủ đoạn chiếm quyền tài khoản Zalo. Trong đó có chiêu gọi điện hoặc nhắn tin tự xưng nhân viên Zalo, báo tài khoản gặp lỗi hoặc “hệ thống gửi nhầm mã” để dụ người dùng đọc mã OTP.

Ngày 21/10/26, Công an tỉnh Lâm Đồng cảnh báo thêm thủ đoạn giả cán bộ Bảo hiểm xã hội:

- Đối tượng đề nghị “hỗ trợ từ xa” khi người dân nói không có thời gian đến trực tiếp.

- Đối tượng hướng dẫn nạn nhân kết bạn Zalo với tài khoản giả danh cán bộ, rồi gửi đường link cài ứng dụng giả mạo “Bảo hiểm xã hội điện tử”.

- Khi nạn nhân cấp quyền cho ứng dụng, đối tượng chiếm quyền điều khiển thiết bị, đánh cắp thông tin ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền đi.

Người dân nên sử dụng các tính năng tăng cường bảo mật có trên Zalo để chủ động phòng ngừa lừa đảo (Ảnh: Khả Văn)

4 dấu hiệu tài khoản Zalo đang bị chiếm quyền, do người khác sử dụng

Theo tổng hợp từ khuyến cáo của cơ quan công an, người dùng cần kiểm tra ngay tài khoản khi gặp một trong các dấu hiệu sau:

- Tin nhắn chuyển sang trạng thái “đã xem” dù bạn chưa mở, hoặc danh sách thiết bị xuất hiện một máy lạ.

- Tin nhắn bị xóa, bị thu hồi hoặc thay đổi bất thường mà bạn không nhớ mình đã thao tác. Một số đối tượng xóa dấu vết sau khi dùng tài khoản nhắn tin cho người khác.

- Nhận thông báo đăng nhập trên thiết bị mới dù bản thân không đăng nhập ở đâu, hoặc nhận mã OTP mà mình không yêu cầu.

- Tự dưng bị đăng xuất, mật khẩu hoặc email khôi phục bị thay đổi.

Ngoài ra, nếu bạn bè phản ánh nhận được tin nhắn vay tiền hoặc đường link lạ từ tài khoản của bạn, nhiều khả năng tài khoản đã bị chiếm quyền và cần được xử lý ngay lập tức.

Thông báo đăng nhập trên thiết bị mới cho thấy tài khoản Zalo đang bị xâm nhập

Cách kiểm tra, đăng xuất thiết bị lạ và bảo vệ tài khoản Zalo

Để kiểm tra, người dùng mở ứng dụng Zalo trên điện thoại, vào mục “Cá nhân”, chọn “Tài khoản và bảo mật”, sau đó chọn “Thiết bị đăng nhập”. Tùy phiên bản ứng dụng, mục này có thể mang tên “Danh sách thiết bị đăng nhập” hoặc “Lịch sử đăng nhập”.

Màn hình sẽ hiển thị toàn bộ thiết bị đang dùng tài khoản. Nếu thấy thiết bị không quen, hãy chọn thiết bị đó và nhấn “Đăng xuất”. Kẻ gian sẽ bị đẩy ra khỏi tài khoản ngay lập tức. Sau đó, người dùng nên đổi mật khẩu mới. Khi đổi mật khẩu, tài khoản Zalo trên các thiết bị còn lại sẽ tự động bị đăng xuất và phải nhập mật khẩu mới.

Để phòng ngừa lâu dài, người dùng nên bật xác thực hai lớp. Khi tính năng này được bật, mỗi lần đăng nhập trên thiết bị lạ, ngoài mật khẩu, Zalo sẽ yêu cầu nhập mã OTP gửi về số điện thoại đăng ký tài khoản.

Trường hợp đã lỡ làm theo hướng dẫn của kẻ gian, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo làm ngay các bước sau:

- Tắt mạng hoặc tắt nguồn điện thoại.

- Dùng thiết bị khác gọi ngân hàng để khóa tài khoản.

- Đổi mật khẩu Zalo, Facebook.

- Báo cho người thân qua kênh liên lạc khác.

- Lưu chứng cứ và trình báo cơ quan công an gần nhất.

Với tài khoản lạ có dấu hiệu lừa đảo, người dùng có thể dùng tính năng “Báo xấu” ngay trong cửa sổ trò chuyện. Theo Zalo, danh tính người báo cáo được bảo vệ và đối tượng bị báo cáo sẽ không biết ai đã thực hiện thao tác này.