Cách làm lại thẻ căn cước 0 đồng trên VNeID, áp dụng đến 28/02/2027

Người bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ hư hỏng có thể đề nghị cấp lại ngay trên ứng dụng VNeID, không phải đến cơ quan công an lấy lại vân tay. Nếu đủ điều kiện công dân số, người dân được miễn toàn bộ lệ phí đến hết ngày 28/02/2027.

Theo Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số, từ ngày 15/8/2026 đến hết ngày 28/02/2027, công dân đủ điều kiện được miễn lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi làm thủ tục trực tuyến. Nội dung này được Bộ Tài chính quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 117/2026/TT-BTC ngày 14/8/2026.

Từ ngày 1/7/2026, theo Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi Luật Căn cước, người bị mất thẻ hoặc thẻ hư hỏng không sử dụng được có thể đề nghị cấp lại thẻ trực tuyến trên VNeID. Cơ quan quản lý căn cước sử dụng ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã thu nhận gần nhất để cấp thẻ, nên người dân không phải đến cơ quan công an chụp ảnh, lấy lại vân tay.

Người dân có thể cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước trực tuyến trên VNeID

5 bước làm lại thẻ căn cước trên VNeID

Theo hướng dẫn của Công an tỉnh Thái Nguyên, người dân thực hiện như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, vào mục “Thủ tục hành chính”, chọn “Cấp lại thẻ Căn cước”. Có thể gõ tên thủ tục vào ô tìm kiếm trên màn hình chính để tìm nhanh.

Bước 2: Nhập passcode hoặc xác thực bằng vân tay, khuôn mặt.

Bước 3: Chọn “Tạo mới yêu cầu”. Chọn “Bản thân” nếu làm cho chính mình, hoặc “Khai hộ” nếu làm giúp người khác. Tính năng khai hộ hữu ích khi con cháu muốn làm giúp ông bà, cha mẹ lớn tuổi không quen dùng điện thoại.

Bước 4: Kiểm tra thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống. Chọn cơ quan công an tiếp nhận hồ sơ và hình thức nhận thẻ: nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

Bước 5: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin, tích vào ô cam đoan thông tin kê khai là đúng sự thật rồi chọn “Gửi hồ sơ”. Khi hệ thống báo gửi hồ sơ thành công, người dân đã hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Sau khi nộp, người dân theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ ngay trên ứng dụng. Kết quả được trả theo thời gian thông báo trên VNeID và theo hình thức nhận thẻ đã đăng ký. Nếu chọn nhận thẻ tại nhà, người dân trả thêm phí chuyển phát. Khoản phí này không thuộc lệ phí được miễn.

Chỉ với 5 bước đơn giản ngay trên ứng dụng VNeID, người dân đã có thể hoàn tất thủ tục cấp đổi thẻ căn cước (Ảnh: Khả Văn)

Điều kiện để được làm lại thẻ miễn phí

Để được miễn lệ phí, công dân phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. Tài khoản cũng phải tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID, gồm:

- Giấy khai sinh

- Thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động

- Thông tin tài khoản an sinh xã hội

- Thông tin số thuê bao di động

- Sổ sức khỏe điện tử

Trước khi làm thủ tục, người dân nên mở ứng dụng VNeID để kiểm tra đã tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ này hay chưa. Nếu còn thiếu, cần bổ sung trước để được miễn lệ phí.

Người dân cần đáp ứng đủ điều kiện để được miễn giảm lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước khi làm thủ tục trực tuyến (Ảnh: Khả Văn)

Người chưa đáp ứng đủ điều kiện công dân số vẫn được giảm 50% lệ phí đến hết ngày 31/12/2026, theo Thông tư 64/2025/TT-BTC. Cụ thể, cấp lại thẻ căn cước còn 35.000 đồng/thẻ thay vì 70.000 đồng/thẻ. Cấp đổi thẻ căn cước còn 25.000 đồng/thẻ thay vì 50.000 đồng/thẻ. Cấp đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước còn 15.000 đồng/thẻ thay vì 30.000 đồng/thẻ.

Từ ngày 01/01/2027, nếu không có văn bản gia hạn, mức giảm 50% hết hiệu lực. Người đủ điều kiện công dân số vẫn được miễn lệ phí đến hết ngày 28/02/2027.

Những năm sinh phải đổi thẻ căn cước trong năm 2026

Theo Điều 21 và Điều 24 Luật Căn cước 2023, công dân đã được cấp thẻ căn cước phải đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Trong năm 2026, những người sinh năm 2012, 2001, 1986 và 1966 thuộc diện phải đổi thẻ do đến tuổi.

Trường hợp đã được cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trong thời hạn 2 năm trước độ tuổi cấp đổi, thẻ đó có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi tiếp theo.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ thực hiện thủ tục trên ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Không làm theo hướng dẫn của người lạ gọi điện, nhắn tin hoặc đề nghị kết bạn qua mạng xã hội để “hỗ trợ làm thẻ”.