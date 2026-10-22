Thẻ tín dụng hết hạn nhưng còn dư nợ, phải làm sao?

Bạn đọc Minh Anh (Lai Châu) hỏi: “Thẻ tín dụng của tôi sắp hết hạn sử dụng nhưng vẫn còn khoản tiền chưa thanh toán. Xin hỏi khi thẻ hết hạn, tôi có phải tiếp tục trả khoản nợ này không? Nếu chưa trả hết thì có bị tính lãi hoặc phí phát sinh không?”

Trả lời:

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi thẻ tín dụng hết hạn sử dụng, khách hàng vẫn có trách nhiệm thanh toán toàn bộ dư nợ đã phát sinh theo thỏa thuận với ngân hàng. Việc thẻ hết hạn không đồng nghĩa với việc khoản nợ được xóa bỏ hoặc nghĩa vụ thanh toán tự động chấm dứt.

Thẻ hết hạn có phải tiếp tục trả nợ không?

Thẻ tín dụng là phương tiện cho phép khách hàng chi tiêu trước trong phạm vi hạn mức được ngân hàng cấp và hoàn trả số tiền đã sử dụng theo quy định.

Ngày hết hạn in trên thẻ là thời điểm thẻ không còn hiệu lực để thực hiện các giao dịch mới theo thông lệ sử dụng thẻ. Tuy nhiên, các khoản chi tiêu đã phát sinh trước đó vẫn được ghi nhận vào dư nợ và khách hàng phải thanh toán theo kỳ sao kê.

Do đó, dù thẻ đã hết hạn, khách hàng vẫn cần theo dõi thông báo sao kê, số dư nợ và thời hạn thanh toán để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân hàng.

Dư nợ chưa thanh toán có tiếp tục bị tính lãi?

Việc thẻ hết hạn không làm thay đổi nghĩa vụ trả nợ và các điều kiện tính lãi đã thỏa thuận với ngân hàng.

Nếu khách hàng thanh toán đầy đủ dư nợ thuộc diện được miễn lãi trong thời hạn quy định, khoản chi tiêu có thể được hưởng chính sách miễn lãi của thẻ.

Ngược lại, nếu không thanh toán đầy đủ hoặc đúng hạn, khách hàng có thể phải chịu lãi đối với dư nợ chưa thanh toán và các khoản phí liên quan theo điều kiện, điều khoản của ngân hàng phát hành.

Vì vậy, không nên cho rằng thẻ đã hết hạn thì ngân hàng sẽ ngừng tính lãi đối với khoản nợ còn lại.

Cần làm gì khi thẻ hết hạn nhưng vẫn còn dư nợ?

Trước hết, khách hàng nên kiểm tra số dư nợ, ngày đến hạn thanh toán và các khoản lãi, phí nếu có thông qua ứng dụng ngân hàng, sao kê hoặc kênh hỗ trợ chính thức.

Nếu ngân hàng phát hành thẻ mới để thay thế thẻ hết hạn, khách hàng cần kiểm tra thông tin về việc duy trì tài khoản thẻ, dư nợ và phương thức thanh toán. Việc cấp thẻ thay thế không có nghĩa khoản nợ cũ được xóa hoặc tự động chuyển thành một khoản vay mới.

Trường hợp không có nhu cầu tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng, khách hàng nên liên hệ ngân hàng để được hướng dẫn thủ tục chấm dứt sử dụng thẻ. Thông thường, khách hàng cần hoàn tất các nghĩa vụ tài chính liên quan trước khi việc chấm dứt sử dụng thẻ được ngân hàng xác nhận.