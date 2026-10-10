BIDV có thay đổi quan trọng, khách hàng có thẻ tín dụng cần chú ý

Từ kỳ sao kê tháng 10/2026, BIDV bắt đầu áp dụng chính sách mới về miễn phí thường niên thẻ tín dụng dựa trên doanh số chi tiêu của năm liền trước. Với những thẻ có mức phí thường niên lên tới hàng triệu đồng, đây là thay đổi chủ thẻ không nên bỏ qua.

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), việc một thẻ tín dụng có được miễn phí thường niên cho năm tiếp theo hay không sẽ căn cứ vào doanh số thanh toán của chính thẻ đó trong năm trước. Doanh số được tính riêng cho từng thẻ chính và thẻ phụ, từ ngày sao kê thu phí thường niên kỳ trước đến trước ngày sao kê thu phí kỳ này.

Mức doanh số cụ thể được BIDV áp dụng theo từng nhóm khách hàng, từng dòng thẻ và theo thông báo từng thời kỳ, nên mỗi loại thẻ có thể có điều kiện khác nhau.

Nếu không đạt điều kiện miễn phí, khoản phí thường niên phải trả không hề nhỏ, đặc biệt với các dòng thẻ hạng cao. Theo biểu phí áp dụng từ ngày 20/8/2026, thẻ chính Visa Cashback Online và Visa Cashback 360 có phí thường niên 1 triệu đồng, thẻ phụ 600.000 đồng. Thẻ chính JCB Ultimate ở mức 1,5 triệu đồng, còn thẻ chính Mastercard World Travel lên tới 1,6 triệu đồng mỗi năm.

Với các dòng thẻ phổ thông hơn, thẻ chính JCB Well-being có phí thường niên 799.000 đồng, thẻ chính Visa Flexi 300.000 đồng (thẻ phụ 150.000 đồng), còn thẻ chính Visa Easy 200.000 đồng (thẻ phụ 100.000 đồng).

Như vậy, với một chủ thẻ đang sở hữu cả thẻ chính và thẻ phụ dòng Cashback, nếu cả hai thẻ đều không đạt điều kiện, tổng phí thường niên có thể lên tới 1,6 triệu đồng mỗi năm.

Muốn đóng thẻ để tránh phí, cần lưu ý điều gì?

Nhiều người có xu hướng hủy thẻ khi thấy không còn được miễn phí thường niên. Tuy nhiên, BIDV hiện thu phí chấm dứt sử dụng thẻ tín dụng theo yêu cầu khách hàng ở mức 100.000 đồng/lần với khách hàng cá nhân thông thường.

Đáng chú ý, nếu thẻ đang được hưởng ưu đãi miễn phí thường niên năm đầu và chủ thẻ yêu cầu đóng thẻ trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành, phí chấm dứt sẽ bằng đúng mức phí thường niên của loại thẻ đó. Với thẻ có phí thường niên 1 triệu đồng, việc đóng thẻ sớm có thể tốn chi phí tương ứng.

Loạt phí thẻ tín dụng khác cũng đã thay đổi từ tháng 8

Bên cạnh chính sách miễn phí thường niên, BIDV đã áp dụng biểu phí thẻ mới từ ngày 20/8/2026. Theo đó, phí phát hành lại thẻ tín dụng vật lý theo yêu cầu khách hàng là 100.000 đồng, thẻ phi vật lý là 50.000 đồng, và phí cấp thẻ vật lý từ thẻ phi vật lý là 100.000 đồng.

Với giao dịch tại nước ngoài hoặc tại đơn vị chấp nhận thẻ có mã quốc gia khác Việt Nam, chủ thẻ chịu phí xử lý 1,36% số tiền giao dịch, tối thiểu 9.000 đồng, cùng phí chuyển đổi ngoại tệ 1% đối với giao dịch không bằng VND. Phí ứng, rút tiền mặt bằng thẻ tín dụng phổ biến ở mức 3,64% số tiền giao dịch, tối thiểu 50.000 đồng.

Trước hết, chủ thẻ nên xác định ngày sao kê thu phí thường niên của thẻ mình, vì đây là mốc để tính doanh số cả năm. Tiếp theo, hãy kiểm tra tổng chi tiêu đã phát sinh trên ứng dụng BIDV SmartBanking để biết thẻ đang cách ngưỡng miễn phí bao xa, từ đó cân nhắc dồn chi tiêu hằng ngày vào thẻ nếu thấy hợp lý.

Với những thẻ phụ ít dùng hoặc thẻ không còn nhu cầu, chủ thẻ có thể cân nhắc đóng thẻ, nhưng cần tính toán phí chấm dứt như đã nêu ở trên. Để biết chính xác ngưỡng doanh số áp dụng cho loại thẻ đang sở hữu, khách hàng có thể liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng BIDV 19009247 hoặc đến điểm giao dịch gần nhất.

Với khách hàng mở thẻ mới, BIDV đang triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 1/10 đến hết 31/12/2026 hoặc khi hết ngân sách 6,5 tỷ đồng. Thẻ chính và thẻ phụ được miễn phí thường niên năm đầu nếu doanh số giao dịch của từng thẻ trong 30 ngày đầu đạt từ 500.000 đồng với hạng Classic, từ 1 triệu đồng với hạng Platinum và từ 2 triệu đồng với hạng Ultimate, World.

Khách hàng còn được hoàn 30% cho các giao dịch từ 200.000 đồng trong 30 ngày đầu. Mức hoàn tối đa là 150.000 đồng với thẻ Classic và 500.000 đồng với các hạng cao hơn, tăng gấp đôi nếu thẻ được gán vào Apple Pay hoặc Google Pay. Mỗi khách hàng chỉ được hoàn tiền cho một thẻ duy nhất.

Tuy nhiên, ưu đãi này chỉ áp dụng cho năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, phí thường niên sẽ phụ thuộc vào doanh số chi tiêu như đã nêu ở trên. Nếu đóng thẻ trong vòng 12 tháng sau khi hưởng ưu đãi, chủ thẻ sẽ phải trả phí chấm dứt bằng mức phí thường niên.