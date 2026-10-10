Geely EX2 và ngôi hậu tại Car Choice Awards 2026: Cách Geely EX2 định nghĩa lại "ô tô cho phụ nữ"

Lâu nay, tiêu chuẩn đánh giá ô tô thường bị chi phối bởi lăng kính của nam giới, nơi sức mạnh động cơ và cảm giác lái thể thao được đặt lên hàng đầu. Sự lên ngôi của Geely EX2 với chiến thắng cách biệt tại hạng mục “Xe cho phái nữ của năm 2026” đã phá vỡ định kiến đó.

‏Lễ trao giải Car Choice Awards 2026 vừa qua đã chứng kiến sự lên ngôi đầy thuyết phục của Geely EX2 tại hạng mục "Xe cho phái nữ của năm". Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, mẫu xe điện nhà Geely giành được vị trí quán quân với điểm chung cuộc tạo ra khoảng cách an toàn so với vị trí á quân. ‏

‏Theo góc độ đánh giá của giới chuyên môn, kết quả này không phải là một sự ưu ái ngẫu nhiên từ hội đồng chuyên môn hay khán giả. Đó là kết quả tất yếu của một sản phẩm giải quyết chính xác những nhu cầu thiết thực hàng ngày của chị em phụ nữ.‏

‏Geely EX2 đạt giải Xe cho phái nữ của năm tại Car Choice Awards 2026. Ảnh: CCA

Ghi điểm từ bên ngoài đến bên trong‏

‏Thay vì chạy theo xu hướng thiết kế thể thao với những đường gân dập nổi gắt gỏng, Geely EX2 lại chọn một hướng đi mềm mại và thanh lịch. Thân xe được tạo hình bằng các mảng khối bo tròn, kết hợp cùng dải màu sơn bắt mắt và tùy chọn ngoại thất hai tông màu trên phiên bản Max. Ngôn ngữ thiết kế này nhanh chóng rũ bỏ sự cứng nhắc cơ khí thường thấy trên các dòng ô tô truyền thống. Nhờ đó, chiếc xe đánh trúng tâm lý yêu thích cái đẹp và khát khao thể hiện cá tính riêng của nhóm khách hàng nữ giới.‏

‏Geely EX2 mang thiết kế mềm mại và thanh lịch. Ảnh: VIMS

Điểm sáng giá tiếp theo làm nên sức hút của Geely EX2 là cách bố trí không gian nội thất. Thay vì chỉ có các nơi chứa đồ quen thuộc, các kỹ sư dường như đã đặt mình vào vị trí của phái đẹp để thiết kế một khoang cabin với hơn 30 ngăn chứa. Sự phân bổ này giải quyết triệt để tình trạng lộn xộn khi phụ nữ thường xuyên phải mang theo vô số vật dụng cá nhân nhỏ lẻ.‏

‏Về khả năng chuyên chở, Geely EX2 tiếp tục ghi điểm nhờ đáp ứng dư dả mọi nhu cầu mua sắm và sinh hoạt thường nhật. Mẫu xe điện này sở hữu không gian cốp sau có dung tích 375 lít và có thể mở rộng tối đa lên đến 1.320 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Chưa dừng lại ở đó, đầu xe còn được tích hợp thêm một cốp trước dung tích 70 lít - trang bị khá hiếm trên thị trường xe điện Việt Nam hiện nay.‏‏

‏Không gian nội thất được thiết kế tối ưu, tăng tính tiện nghi. Ảnh: Geely

‏Trải nghiệm vận hành nhàn nhã‏

‏Việc phải cầm lái luồn lách trong những khu đô thị đông đúc, ngõ hẹp luôn là một áp lực vô hình đối với nhiều tài xế nữ. Geely EX2 hóa giải trọn vẹn sức ép này ngay từ nền tảng cơ khí nhờ việc sử dụng cấu hình dẫn động cầu sau (RWD). Khi bánh trước được giải phóng khỏi nhiệm vụ truyền động, góc đánh lái của xe trở nên rộng hơn và bán kính vòng quay cũng được thu nhỏ đáng kể. Ưu điểm này giúp chiếc xe vận hành cực kỳ linh hoạt, cho phép chị em dễ dàng xoay trở trong phố xá chật hẹp một cách nhàn nhã.‏

‏Song song đó, nỗi ám ảnh mang tên "lùi chuồng" hay đỗ xe ghép ngang của phái yếu cũng được giải quyết triệt để nhờ hệ thống camera toàn cảnh 540 độ. Hệ thống camera này truyền tải hình ảnh lên màn hình trung tâm kích thước lớn 14,6 inch gần như không có độ trễ. Chị em có thể dễ dàng quan sát toàn bộ không gian xung quanh cũng như nhìn xuyên gầm xe để phát hiện các chướng ngại vật khuất tầm nhìn.‏

‏Về cảm giác lái, khối động cơ điện của Geely EX2 mang lại khả năng phản hồi chân ga mượt mà ở dải tốc độ từ 0 đến 50 km/h. Trải nghiệm thực tế xe không có hiện tượng trễ ga hay phải chờ vòng tua máy đạt mức tối ưu như xe xăng truyền thống. ‏

‏Dù vậy, xe không sở hữu sức mạnh quá lớn, giúp những người lái mới dễ dàng làm chủ tình huống. Cách tinh chỉnh này giúp chị em hoàn toàn tự tin vần vô lăng, không lo bị giật mình hoặc hoảng hốt nếu lỡ đạp ga quá đà.‏

‏Ngoài ra, mẫu xe điện này còn được ví như một người trợ lý mẫn cán khi tích hợp hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái ADAS tiên tiến. Các tính năng nổi bật bao gồm hệ thống cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng và phanh khẩn cấp tự động.‏

‏Bên cạnh cảm giác lái, nỗi lo về sạc pin – rào cản khiến nhiều người e ngại xe điện – cũng được Geely xử lý khéo léo. Ngoài việc cắm sạc tại nhà, người dùng có thể dễ dàng nạp năng lượng tại các trạm sạc công cộng. Thao tác tìm kiếm trụ sạc và thanh toán được thực hiện vô cùng đơn giản, nhanh chóng thông qua ứng dụng VETC.‏

‏Đáng chú ý, hệ thống trụ sạc Esky hiện vẫn đang tung ra mức ưu đãi giảm giá 35%, chỉ còn 4.550 đồng/kWh. Đặc quyền này dành riêng cho các khách hàng là chủ xe Geely khi tiến hành thanh toán trực tiếp hoặc qua ứng dụng VETC. Nhờ đó, chị em hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng về chi phí năng lượng lẫn những thao tác công nghệ rườm rà khi sạc xe bên ngoài.‏

‏Geely EX2 có nhiều điểm mạnh về trang bị lẫn hệ sinh thái. Ảnh: Geely

‏Yếu tố cuối cùng nhưng mang tính quyết định lớn đến sự thành công của Geely EX2 chính là bài toán chi phí rất hợp lý. Với giá bán khởi điểm dễ tiếp cận chỉ từ 459 triệu đồng, chiếc xe chứng minh được giá trị thực dụng vượt trội hơn các mẫu xe điện lẫn xe xăng cùng phân khúc.‏

‏Nhìn chung, sự kết hợp hoàn hảo giữa ngoại hình thời trang, nội thất tinh tế và khả năng vận hành êm ái đã đáp ứng đúng "điểm đau" của tệp khách hàng nữ. Ngôi vị cao nhất tại hạng mục "Xe cho phái nữ của năm" ở Car Choice Awards 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất cho một chiếc xe sinh ra để thấu hiểu phái đẹp.‏