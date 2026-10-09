VNPT đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu

Phát huy năng lực công nghệ, nền tảng số và kinh nghiệm triển khai thực tế, VNPT đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp chuyển từ số hóa nghiệp vụ sang đổi mới phương thức vận hành, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tiếp tục triển khai các nền tảng và giải pháp công nghệ phục vụ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên toàn quốc. Trọng tâm được đặt vào việc đưa công nghệ giải quyết các bài toán vận hành cụ thể, khai thác hiệu quả dữ liệu và nâng cao năng suất.

Thực tiễn triển khai cho thấy nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam đang có sự chuyển dịch rõ rệt về chất lượng. Sau giai đoạn tập trung đầu tư hạ tầng kết nối và số hóa nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, doanh nghiệp ngày càng chú trọng hơn đến giá trị công nghệ mang lại cho quản trị, vận hành và tăng trưởng.

Từ "số hóa" sang tạo giá trị bằng công nghệ

Đánh giá về xu hướng này, ông Đỗ Kế Công - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone nhận định:

"Điểm thay đổi quan trọng là doanh nghiệp không còn đầu tư cho chuyển đổi số chỉ vì cần phải số hóa, mà ngày càng sẵn sàng đầu tư khi công nghệ giải quyết được một bài toán kinh doanh cụ thể. Theo tôi, đây cũng sẽ là xu hướng chính của thị trường trong thời gian tới: từ đầu tư cho ‘số hóa’ sang đầu tư cho ‘hiệu quả và tăng trưởng’ bằng công nghệ."

Ông Đỗ Kế Công - Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Khách hàng Doanh nghiệp, VNPT VinaPhone, chia sẻ về xu hướng doanh nghiệp chuyển từ đầu tư số hóa sang đầu tư cho hiệu quả bằng công

Từ thực tế thị trường, các bài toán có hiệu quả rõ ràng và có thể đo lường đang được doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn, như tự động hóa quy trình để giảm thời gian xử lý, ứng dụng AI nâng cao năng suất nhân sự, khai thác CRM và dữ liệu phục vụ bán hàng, chuyển đổi hạ tầng lên Cloud nhằm tăng tính linh hoạt về nguồn lực và chi phí.

Công nghệ phải tạo ra thay đổi trong cách thức vận hành

Đồng hành cùng hơn 300.000 doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ hóa đơn điện tử, chữ ký số và bảo hiểm xã hội điện tử, VNPT nhận thấy doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) cần những giải pháp phù hợp với quy mô, có khả năng tích hợp vào quy trình hiện tại và được hỗ trợ trong quá trình sử dụng, vận hành.

Thông qua nền tảng chuyển đổi số oneSME, doanh nghiệp có thể tiếp cận nhiều dịch vụ trên một nền tảng, lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu và từng bước hoàn thiện hoạt động quản trị, vận hành trên môi trường số. Mạng lưới nhân sự tại các địa phương của VNPT hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai và sử dụng.

Nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi số phải tạo ra thay đổi thực chất trong hoạt động doanh nghiệp, ông Đỗ Kế Công cho rằng:

"Nếu chỉ lựa chọn một thay đổi, theo tôi, lãnh đạo doanh nghiệp cần chuyển từ tư duy ‘đầu tư công nghệ’ sang ‘giải quyết bài toán kinh doanh bằng công nghệ’."

Từ cách tiếp cận này, giá trị của chuyển đổi số được thể hiện ở việc thay đổi phương thức vận hành, từ số hóa tài liệu, đưa quy trình lên môi trường số đến thiết kế lại quy trình, kết nối và khai thác dữ liệu phục vụ quản trị.

Cụ thể như hoạt động giao kết hợp đồng của doanh nghiệp bằng hợp đồng điện tử, giá trị này được thể hiện qua việc tổ chức lại quy trình từ khởi tạo, phê duyệt, đàm phán, ký kết đến lưu trữ, tra cứu và kết nối dữ liệu với các hệ thống quản trị khác. Đây là cách tiếp cận được VNPT triển khai trên nền tảng VNPT eContract.

Giải quyết bài toán thực tế, phát huy giá trị Make in Vietnam

Từ thực tiễn triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp Việt Nam, VNPT cho rằng lợi thế của các giải pháp Make in Vietnam trước hết đến từ sự am hiểu thị trường, môi trường pháp lý và đặc thù vận hành trong nước, cùng năng lực phát triển công nghệ. Đây là cơ sở để các giải pháp được điều chỉnh, tích hợp phù hợp với nhu cầu thực tế và hướng tới các tiêu chuẩn công nghệ quốc tế.

Một ví dụ là dịch vụ chữ ký số VNPT SmartCA, hiện đã kết nối với gần 2.000 ứng dụng và hệ thống trong nhiều lĩnh vực như Cổng Dịch vụ công Quốc gia, thuế, kho bạc, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, giáo dục và y tế. Khả năng hiểu thị trường, giải quyết các bài toán thực tế và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sử dụng là những yếu tố góp phần tạo nên sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghệ Make in Vietnam.

Đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số

Hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, VNPT tiếp tục phát huy năng lực công nghệ, nền tảng số và kinh nghiệm triển khai để phục vụ quá trình chuyển đổi số của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp. Từ những nghiệp vụ số hóa thiết yếu đến các bài toán về dữ liệu, tự động hóa, AI, Cloud và quản trị, VNPT hướng tới việc gắn công nghệ với nhu cầu thực tế, tạo ra những thay đổi cụ thể trong vận hành và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong dịp này, VNPT cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân, tạo thêm điều kiện để khách hàng tiếp cận và trải nghiệm các dịch vụ số. Các chương trình gồm những gói hỗ trợ với chi phí ban đầu 0 đồng và chương trình "Chuyển đổi số thông minh – Rinh quà công nghệ" với nhiều phần quà hấp dẫn dành cho khách hàng đăng ký dịch vụ số.

Qua đó, VNPT tiếp tục đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia theo hướng từ số hóa nghiệp vụ đến đổi mới phương thức vận hành, từ ứng dụng công nghệ đến tạo ra giá trị thực chất, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong hành trình chuyển đổi số.