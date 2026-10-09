Garmin ra mắt đồng hồ thông minh dành cho golfer, giá hơn 22 triệu đồng

Với mức giá hơn 22 triệu đồng, mẫu đồng hồ GPS thông minh này nằm trong phân khúc đồng hồ thể thao cao cấp.

Garmin vừa công bố mẫu đồng hồ GPS golf cao cấp Approach S72 Watch, tích hợp các công cụ phân tích cú đánh, dữ liệu sân golf và tính năng theo dõi sức khỏe.

Điểm đáng chú ý của Approach S72 là khả năng kết hợp dữ liệu golf chuyên sâu với các tính năng của đồng hồ thông minh phục vụ nhu cầu hằng ngày.

Garmin Approach S72. (Ảnh: Garmin)

Trên Approach S72, Garmin bổ sung các công cụ theo dõi và phân tích kỹ thuật swing trực tiếp trên cổ tay. Người chơi có thể xem những thông số như tốc độ tay, độ dài backswing và độ xoay cổ tay. Thiết bị cũng ghi nhận dữ liệu nhịp tim trong các vòng golf.

Đối với các buổi tập tại driving range, đồng hồ có khả năng ghi lại thông số swing và đồng bộ dữ liệu với ứng dụng Garmin Connect. Trong khi đó, ứng dụng Garmin Golf cung cấp thêm các phân tích về putting, bao gồm xu hướng tốc độ, hướng bóng và tỷ lệ putt thành công.

Một tính năng khác là bản đồ địa hình green, hỗ trợ người chơi xác định độ dốc và hướng đổ của mặt green để lựa chọn đường bóng khi putting. Tính năng này đi kèm gói hội viên Garmin Golf Membership. Đồng hồ cũng cung cấp hình ảnh vệ tinh của các hố golf, giúp golfer quan sát địa hình và cân nhắc phương án đánh bóng.

Theo bà Susan Lyman, Phó chủ tịch Kinh doanh và Tiếp thị Khách hàng toàn cầu của Garmin, mẫu đồng hồ mới hướng đến việc kết hợp dữ liệu sinh trắc học, phân tích swing và các tính năng golf chuyên sâu trong cùng một thiết bị. (Ảnh: Garmin)

Ngoài các tính năng chuyên biệt cho golf, Approach S72 được trang bị một số tiện ích thường thấy trên đồng hồ thông minh. Sản phẩm tích hợp loa và micro để thực hiện, nhận cuộc gọi khi kết nối với điện thoại tương thích, đồng thời hỗ trợ xử lý một số tác vụ bằng giọng nói.

Đèn pin LED tích hợp có nhiều mức sáng, gồm ánh sáng trắng và đỏ. Phiên bản 47 mm có thời lượng pin tối đa 20 giờ khi sử dụng GPS trong hoạt động golf và lên đến 16 ngày ở chế độ đồng hồ thông minh.

Về thiết kế, đồng hồ sử dụng viền titanium nhằm giảm trọng lượng, kết hợp mặt kính sapphire và dây đeo ComfortFit. Hai tùy chọn kích thước hướng đến người dùng có nhu cầu khác nhau về độ vừa vặn và cảm giác đeo.

Bên cạnh dữ liệu phục vụ thi đấu, Approach S72 tích hợp các công cụ theo dõi sức khỏe như nhịp tim trên cổ tay, mức độ căng thẳng, năng lượng cơ thể và giấc ngủ. Thiết bị cũng hỗ trợ nhiều hoạt động luyện tập thể thao, cho phép người dùng theo dõi thể trạng ngoài thời gian chơi golf.

Tại Việt Nam, Garmin Approach S72 Watch dự kiến lên kệ từ ngày 26/10/2026, với giá bán lẻ đề xuất 22.290.000 đồng.