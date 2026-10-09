Apple chốt lịch ra mắt sản phẩm mới sau iPhone 18 Pro vào 13/10

Apple vừa công bố sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 13/10 với chủ đề “Welcome home”.

"Táo khuyết" được cho sẽ tập trung vào hệ sinh thái nhà thông minh, với tâm điểm là màn hình điều khiển trung tâm hoàn toàn mới, bên cạnh HomePod mini và Apple TV 4K thế hệ tiếp theo.

Đáng chú ý, màn hình thông minh được đồn đoán sẽ kết hợp tính năng của iPad và HomePod, đóng vai trò trung tâm quản lý các thiết bị trong nhà. Theo MacRumors, sản phẩm có thể sở hữu màn hình 6 inch, hỗ trợ gọi FaceTime, xem video, cập nhật tin tức và nhắc lịch hẹn.

Apple vừa công bố sự kiện đặc biệt diễn ra ngày 13/10 với chủ đề “Welcome home”. (Ảnh: Apple)

Thiết bị dự kiến có hai phiên bản, gồm mẫu gắn tường và mẫu để bàn. Phiên bản để bàn được cho có chân đế hình bán cầu, gợi nhớ thiết kế iMac G4. Ngoài màn hình cảm ứng, sản phẩm có thể tích hợp camera và cảm biến nhận diện khoảng cách để xác định người dùng, từ đó hiển thị giao diện phù hợp. Mức giá dự kiến vào khoảng 350 USD.

Siri tích hợp AI được kỳ vọng giữ vai trò quan trọng trong cách người dùng tương tác với thiết bị. Đây cũng là hướng phát triển phù hợp với nỗ lực mở rộng các tính năng AI của Apple sang những sản phẩm phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

Bên cạnh màn hình thông minh, HomePod mini thế hệ mới có thể được bổ sung màu sắc và trang bị chip mạng N1 nhằm cải thiện kết nối Wi-Fi, Bluetooth. Thiết bị cũng được đồn đoán sử dụng bộ xử lý dòng S mới để hỗ trợ các tính năng Siri AI.

Apple TV 4K có thể nhận nâng cấp phần cứng đáng kể hơn, với chip mạng N1, bộ xử lý A19 hoặc A19 Pro và dung lượng RAM lớn hơn. Thiết bị được cho sẽ hỗ trợ Apple Intelligence, đi kèm điều khiển từ xa Siri mới.

Ảnh phác hoạ sản phẩm màn hình thông minh của Apple. (Ảnh: MacRumors)

Ngoài nhóm sản phẩm nhà thông minh, iPad mini dùng màn hình OLED cũng nằm trong danh sách thiết bị đang được đồn đoán. Máy có thể được nâng cấp chip A20 Pro và cải thiện khả năng kháng nước. Tuy nhiên, theo 9to5Mac, màn hình vẫn có thể duy trì tần số quét 60 Hz. Thời điểm ra mắt mẫu iPad này hiện chưa được xác nhận.

Theo The Verge, Apple còn hợp tác với LG phát triển các thiết bị như chuông cửa, bộ điều chỉnh nhiệt độ và camera trong nhà. Những sản phẩm này có khả năng xuất hiện trong đợt giới thiệu sắp tới, dù thông tin hiện vẫn dừng ở mức tin đồn.

Apple chưa công bố hình thức tổ chức sự kiện ngày 13/10. Một số đại diện truyền thông đã nhận thư mời tham dự chương trình “Apple Experience” tại New York để trực tiếp trải nghiệm sản phẩm mới. Theo 9to5Mac, hãng có thể công bố toàn bộ thiết bị cùng lúc, thay vì chia thành nhiều đợt thông cáo báo chí như sự kiện hồi đầu năm.

Ngoài ra, Apple được cho đang phát triển một số mẫu máy tính Mac mới để ra mắt vào cuối năm. Tuy nhiên, các sản phẩm này có thể xuất hiện muộn hơn, thay vì được giới thiệu ngay trong tháng 10.

Tham khảo MacRumors