Chọn sớm quà 20-10: tặng nàng thêm thời gian cho những điều mình yêu

Một món quà 20-10 không nhất thiết phải thật đắt tiền. Đôi khi, điều khiến phái đẹp hạnh phúc lại là một món quà giúp họ bớt đi một việc nhà, có thêm thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng những điều mình yêu thích.

‏Tặng nàng một món quà có thể dùng mỗi ngày‏

‏Ngày nay mỗi người phụ nữ đều có những mối quan tâm và niềm vui riêng – từ công việc, gia đình đến sở thích cá nhân. Sau một ngày bận rộn, ai cũng xứng đáng có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân hoặc đơn giản là tận hưởng những điều mình yêu thích.‏

‏Vì thế, một món quà giúp việc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn cũng là một cách thể hiện sự quan tâm rất tự nhiên. Không cần quá cầu kỳ, đôi khi chỉ là giúp nàng bớt đi một công việc quen thuộc, để mỗi ngày có thêm một khoảng thời gian dành cho chính mình.‏

‏Robot hút bụi là món quà tặng trong một ngày nhưng dùng cho mỗi ngày

Một chiếc ‏robot hút bụi lau nhà‏ ‏có thể không mang vẻ lãng mạn quen thuộc của hoa hay quà tặng, nhưng lại chứa đựng một thông điệp rất thực tế: ‏‏"Em không cần phải tự mình làm tất cả." ‏‏Từ đó, những buổi tối có thể dành cho một bộ phim yêu thích, vài trang sách, một tách trà thơm hay đơn giản là khoảng thời gian nghỉ sau một ngày dài. Sự thoải mái ấy, nếu được duy trì mỗi ngày, có lẽ chính là món quà ý nghĩa nhất.‏

‏Làm sạch mạnh mẽ, từ bụi mịn đến tóc và vụn thức ăn‏

‏Ở phân khúc phổ thông, ‏ ‏Dreame D30 Ultra CE‏ ‏ nổi bật với lực hút lên tới 25.000 Pa, thuộc nhóm mạnh hàng đầu phân khúc. Sức hút này giúp robot xử lý hiệu quả những loại bụi bẩn thường gặp trong gia đình như bụi mịn, tóc, lông thú cưng hay vụn thức ăn.‏

‏Không chỉ hoạt động tốt trên sàn gạch men, robot còn có thể hút bụi ở các khe rãnh trên sàn gỗ hay làm sạch thảm – những khu vực vốn dễ giữ lại bụi và tóc, đồng thời khó vệ sinh bằng các phương pháp thủ công.‏

‏Lực hút mạnh kết hợp giẻ lau xoay giúp D30 Ultra CE đủ sức gom sạch bụi bẩn hằng ngày

‏Sau khi hút bụi, D30 Ultra CE tiếp tục lau sàn với hệ thống giẻ lau xoay tạo lực ép 6N xuống bề mặt. Lực ép này giúp giẻ tiếp xúc sát hơn với mặt sàn, hỗ trợ xử lý những vết bẩn mà việc lau nhẹ nhàng thông thường có thể bỏ sót.‏

‏Đặc biệt, công nghệ RoboSwing cho phép robot chủ động đưa phần thân sau có giẻ lau tiến sát cạnh tường, chân đồ vật và những khu vực khó tiếp cận. Nhờ đó, việc lau nhà không chỉ tập trung ở phần diện tích rộng giữa phòng mà còn chú ý hơn đến những "góc khuất" thường bị bỏ qua.‏

‏Tự làm sạch để người dùng không phải "chăm" robot‏

‏Điểm đáng giá của D30 Ultra CE không chỉ nằm ở khả năng làm sạch mà còn ở mức độ tự động hóa. Đây cũng là yếu tố giúp một mẫu robot ở phân khúc khoảng 10 triệu đồng mang lại trải nghiệm tiệm cận những sản phẩm ở phân khúc cao hơn.‏

‏Robot được trang bị khay giặt tự vệ sinh AceClean, có khả năng hỗ trợ giặt và sấy khô giẻ lau sau mỗi chu trình. Đáng chú ý, hệ thống này còn được thiết kế để tự động làm sạch khu vực trạm sạc, hạn chế việc người dùng phải thường xuyên tháo ra vệ sinh thủ công.‏

‏Mức độ tự động hoá được nâng cao trên Dreame D30 Ultra CE giúp người dùng có thêm thời gian dành cho bản thân và gia đình

‏D30 Ultra CE cũng có khả năng tự động đổ bụi lên đến 100 ngày, tùy điều kiện sử dụng. Người dùng chỉ cần thiết lập lịch trình, robot có thể chủ động thực hiện công việc vệ sinh theo thời gian đã cài đặt.‏

‏Sau đó, hệ thống còn có thể đưa ra báo cáo liên quan đến quá trình vệ sinh và tình trạng bảo trì phụ kiện. Nói cách khác, người dùng không chỉ có một chiếc máy làm sạch nhà cửa mà còn có một "trợ lý" có khả năng tự vận hành và nhắc nhở khi cần chăm sóc.‏

‏Không còn cảnh ngồi gỡ tóc rối cho robot‏

‏Với những gia đình có người tóc dài hoặc nuôi thú cưng, tóc và lông thường là một trong những vấn đề khó chịu nhất khi sử dụng robot hút bụi. Chúng có thể bị cuốn vào chổi chính, tích tụ theo thời gian, làm giảm hiệu suất hút và thậm chí khiến robot bị kẹt.‏

‏Chổi cao su thông thường trên robot phân khúc phổ thông dễ bị kẹt do tóc gây ra sau một thời gian sử dụng

‏Đây là lý do trang bị chổi chính TriCut tương thích với robot hút bụi ‏ ‏Dreame D series và L series‏ ‏ nói chung, D30 Ultra CE nói riêng trở thành một điểm cộng đáng chú ý. Thiết kế này hướng đến việc xử lý tóc và lông trong quá trình robot làm việc, hạn chế tình trạng chúng quấn rối quanh chổi.‏

‏Người dùng có thể giảm bớt một trong những công việc bảo trì gây mất thời gian nhất: cúi xuống tháo chổi và ngồi gỡ từng búi tóc bị cuốn vào. Rõ ràng một chiếc robot càng ít cần người dùng "chăm sóc", thì giá trị của khả năng tự động hóa càng được thể hiện rõ.‏

‏Chổi TriCut cho Dreame D30 Ultra CE giúp giải quyết tình trạng quấn tóc, góp phần để robot hoạt động ổn định thời gian dài

Hoa có thể tàn, một bữa tối rồi cũng kết thúc, nhưng một thiết bị giúp công việc nhà nhẹ đi mỗi ngày như Dreame D30 Ultra CE có thể tiếp tục mang lại giá trị trong thời gian dài. Bởi đôi khi món quà ý nghĩa nhất không phải là thứ khiến người nhận bất ngờ trong một ngày, mà là thứ khiến họ thoải mái hơn mỗi ngày.‏

‏Trong tháng 10 này, Dreame Việt Nam triển khai chương trình tặng kèm chổi TriCut trị giá 1,6 triệu đồng cho khách hàng mua robot hút bụi lau nhà D30 Ultra CE trên ‏ ‏website chính hãng‏ ‏, gian hàng tại các sàn thương mại điện tử, cửa hàng flagship store và hệ thống đối tác bán lẻ trên toàn quốc. Đặc biệt, dịp Mega Sale 10.10 là thời điểm không nên bỏ qua để săn ưu đãi với mức giá hấp dẫn.‏