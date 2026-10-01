Công an thông báo quan trọng về tài khoản định danh điện tử của tất cả người dân

Thông tin mới về tài khoản định danh điện tử mà tất cả người dân cần nắm rõ.

Thời gian qua, Công an thành phố Cần Thơ cho biết, lợi dụng nhu cầu này, các đối tượng xấu có thể giả danh cán bộ Công an để tiếp cận, tạo lòng tin, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng, truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Để chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo, Công an thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện các phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo liên quan đến căn cước, định danh điện tử và ứng dụng VNeID. Lực lượng Công an cấp xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, giải đáp những vấn đề người dân còn vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo.

Cụ thể, các đối tượng có thể liên hệ với người dân qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội, tự xưng là cán bộ Công an và đưa ra các lý do như “cập nhật thông tin”, “bổ sung dữ liệu”, “xác thực tài khoản”, “đồng bộ thông tin” hoặc “hỗ trợ thực hiện thủ tục”. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng có thể yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin cá nhân, mã xác thực, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng; truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và thực hiện các thao tác trên điện thoại.

Bộ Công an đã cảnh báo thủ đoạn sử dụng ứng dụng VNeID giả mạo hoặc đường dẫn chứa mã độc để chiếm quyền điều khiển thiết bị, thu thập thông tin và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, việc người liên hệ biết trước một số thông tin cá nhân không phải là căn cứ để xác định người đó là cán bộ Công an. Người dân cần bình tĩnh xác minh trước khi cung cấp thông tin hoặc thực hiện yêu cầu liên quan đến tài khoản, thiết bị và tài sản.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân đặc biệt cảnh giác khi người tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu:

(1) Cung cấp mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng;

(2) Truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc;

(3) Cài đặt ứng dụng VNeID, ứng dụng dịch vụ công hoặc phần mềm không rõ nguồn gốc;

(4) Thực hiện các thao tác bất thường trên điện thoại để “xác thực”, “đồng bộ”, “kích hoạt” tài khoản;

(5) Chuyển tiền với lý do liên quan đến việc cấp, quản lý hoặc kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Người dân không cung cấp thông tin bảo mật, không truy cập đường dẫn không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền khi chưa xác minh. Đối với ứng dụng VNeID, cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi tải và chỉ sử dụng ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức; không cài đặt ứng dụng được gửi qua đường dẫn hoặc theo hướng dẫn của người không rõ danh tính.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục liên quan đến căn cước, tài khoản định danh điện tử, người dân nên trực tiếp đến Công an cấp xã để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Theo Nghị định số 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, công dân Việt Nam thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trực tiếp tại Công an cấp xã hoặc cơ quan quản lý căn cước theo quy định; kết quả được thông báo qua ứng dụng VNeID, số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử theo quy định. Trong quá trình thực hiện thủ tục, người dân cung cấp thông tin, xuất trình giấy tờ theo quy định và hướng dẫn của cán bộ tiếp nhận.

Tuy nhiên, người dân cần cảnh giác với các yêu cầu được đưa ra qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội, nhất là yêu cầu cung cấp mã xác thực, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền.

Khi nhận được yêu cầu có dấu hiệu bất thường, người dân không nên vì tâm lý lo lắng hoặc bị thúc ép mà thực hiện ngay; cần chủ động xác minh với cơ quan Công an có thẩm quyền hoặc đến Công an cấp xã để được hướng dẫn.

Trường hợp đã truy cập đường dẫn nghi ngờ hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, người dân cần dừng thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng. Nếu có nguy cơ lộ thông tin tài khoản ngân hàng, cần liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ bảo vệ tài khoản; trường hợp nghi ngờ thiết bị bị cài đặt phần mềm độc hại, cần tắt nguồn điện thoại và trình báo cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ các thông tin liên quan như số điện thoại, tin nhắn, đường dẫn, tài khoản nhận tiền và nội dung trao đổi với đối tượng để cung cấp cho cơ quan Công an phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Thời gian tới, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện, phòng ngừa các phương thức, thủ đoạn lừa đảo liên quan đến căn cước, định danh điện tử và sử dụng ứng dụng VNeID; đồng thời chủ động tiếp nhận, xác minh, xử lý các thông tin phản ánh, tố giác liên quan đến hành vi giả danh cán bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Cần Thơ đề nghị người dân chủ động bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản định danh điện tử và tài sản; bình tĩnh xác minh, không cung cấp thông tin bảo mật, không truy cập đường dẫn hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc và không chuyển tiền khi chưa xác minh, góp phần phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng.