3 mẫu iPhone cũ đang giảm giá mạnh, đáng mua nhất hiện nay

Khi iPhone 18 Pro Max xuất hiện, những mẫu máy đời trước tiếp tục giảm giá, tạo thêm lựa chọn cho người dùng.

Các mẫu iPhone Pro Max từ thế hệ 14 đến 16 vẫn có màn hình lớn, cấu hình cao cấp và hệ thống camera tương đối toàn diện. Với mức giá hiện tại, đây là nhóm sản phẩm đáng cân nhắc nếu người dùng ưu tiên trải nghiệm cao cấp nhưng muốn tiết kiệm ngân sách.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max là mẫu máy mới nhất trong ba sản phẩm được đề cập, đồng thời cũng có mức giá cao nhất. Tuy nhiên, khoảng cách về giá so với những thế hệ mới hơn đã trở nên đáng kể sau khi iPhone 18 Pro Max ra mắt.

iPhone 16 Pro Max. (Ảnh: CellphoneS)

Thiết bị sở hữu màn hình viền mỏng, nút Camera Control và chip A18 Pro. Đây vẫn là nền tảng phần cứng mạnh, có khả năng đáp ứng các tác vụ hàng ngày, xử lý hình ảnh, chơi game cũng như những tính năng liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Trên thị trường máy đã qua sử dụng, iPhone 16 Pro Max phiên bản máy lướt hoặc tình trạng khoảng 99% hiện được chào bán trong khoảng 22-28 triệu đồng, tùy dung lượng bộ nhớ, ngoại hình và tình trạng pin.

Với người muốn sử dụng một mẫu iPhone Pro Max tương đối mới nhưng không muốn chi toàn bộ số tiền cho thế hệ mới nhất, iPhone 16 Pro Max cũ nằm ở khoảng giữa khá dễ tiếp cận. Mức giá này cũng giúp người mua tránh phần chi phí cao thường xuất hiện ở giai đoạn đầu vòng đời của một model mới.

iPhone 15 Pro Max

Nếu iPhone 16 Pro Max hướng đến nhóm người dùng muốn giữ lại nhiều trang bị mới, iPhone 15 Pro Max lại có lợi thế về giá.

iPhone 15 Pro Max. (Ảnh: Nextrift)

Đây là thế hệ đánh dấu bước chuyển đáng chú ý của dòng Pro Max khi Apple sử dụng khung viền titanium và chuyển sang cổng USB-C. Máy trang bị chip A17 Pro, đủ sức xử lý phần lớn nhu cầu sử dụng phổ biến cũng như nhiều tác vụ nặng.

Hệ thống camera cũng là một trong những điểm đáng chú ý. iPhone 15 Pro Max được trang bị camera telephoto hỗ trợ zoom quang học 5x, phù hợp với người dùng thường xuyên chụp ảnh ở khoảng cách xa.

Thiết bị cũng nằm trong nhóm iPhone hỗ trợ Apple Intelligence. Điều này giúp mẫu máy hai năm tuổi vẫn có khả năng tiếp cận những tính năng phần mềm mới của Apple, thay vì nhanh chóng trở nên lỗi thời.

Hiện iPhone 15 Pro Max cũ có giá khoảng 18,9-24 triệu đồng tùy phiên bản và tình trạng. Với người muốn một chiếc iPhone Pro Max có thiết kế cao cấp, cổng USB-C và camera telephoto nhưng ngân sách dưới 20 triệu đồng, các phiên bản có dung lượng hoặc tình trạng phù hợp có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý.

iPhone 14 Pro Max

Ở nhóm giá thấp hơn, iPhone 14 Pro Max vẫn giữ được một số đặc điểm từng giúp dòng máy này tạo khác biệt khi ra mắt.

iPhone 14 Pro Max. (Ảnh: Thanh Vũ)

Đây là thế hệ đầu tiên của iPhone sử dụng Dynamic Island, đồng thời sở hữu màn hình ProMotion 120 Hz. Màn hình lớn, độ sáng cao và tần số quét cao vẫn mang lại lợi thế trong các nhu cầu như xem phim, chơi game hay sử dụng ngoài trời.

Máy sử dụng chip A16 Bionic. Dù đã qua nhiều thế hệ, con chip này vẫn đáp ứng tốt những tác vụ thông thường và có thể xử lý nhiều game có đồ họa cao.

Sau khi các thế hệ iPhone mới liên tục xuất hiện, iPhone 14 Pro Max cũ hiện được bán với giá khoảng 13,9-17,4 triệu đồng, tùy dung lượng và tình trạng.

So với hai mẫu máy phía trên, iPhone 14 Pro Max phù hợp hơn với người đặt yếu tố chi phí lên hàng đầu nhưng vẫn muốn trải nghiệm những đặc trưng của dòng Pro Max như màn hình 120 Hz, Dynamic Island và hệ thống camera cao cấp.