Nội dung thời AI: Sản xuất nhanh hơn, chinh phục người dùng khó hơn

Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) giúp doanh nghiệp sản xuất nội dung với tốc độ chưa từng có, nhưng đồng thời tạo ra một "ngưỡng lạm phát thông tin" khiến người dùng trở nên khắt khe và hoài nghi hơn.

Trong bối cảnh đó, bài toán cạnh tranh không còn nằm ở năng lực sản xuất số lượng, mà dịch chuyển sang khả năng xây dựng hệ sinh thái tín hiệu nội dung bài bản, nơi giải pháp GEO (Generative Engine Optimization) đóng vai trò then chốt giúp thương hiệu vừa chạm tới niềm tin của khách hàng, vừa được các công cụ AI Search ưu tiên lựa chọn.

AI tăng tốc sản xu ất nhưng nội dung vẫn khó giữ chân người dùng

Công nghệ AI đang rút ngắn đáng kể thời gian sản xuất nội dung. Nếu như trước đây, việc sản xuất một TVC đòi hỏi cả ekip chuyên nghiệp làm việc liên tục nhiều tuần từ khâu kịch bản, quay dựng đến lồng tiếng thì giờ đây, chỉ với một chiếc máy tính hay điện thoại, một công cụ AI và vài thao tác, hàng trăm video có thể ra đời chỉ trong một ngày.

Khảo sát từ báo cáo State of Marketing 2026 của HubSpot chỉ ra rằng 80% marketer đã ứng dụng AI để tạo nội dung văn bản và 75% tận dụng AI trong sản xuất truyền thông đa phương tiện. Tốc độ và quy mô sản xuất, do đó, không còn là rào cản hay lợi thế cạnh tranh riêng biệt của bất kỳ thương hiệu nào.

Tuy nhiên, việc triển khai AI tự phát lại đẩy doanh nghiệp vào bẫy "đồng dạng nội dung". Chuỗi thông điệp mờ nhạt, thiếu bản sắc và trùng lặp xuất hiện tràn lan trên các kênh truyền thông, vô hình trung xóa mờ ranh giới khác biệt giữa các thương hiệu trong mắt công chúng. Hệ quả là người tiêu dùng ngày càng cảnh giác hơn trước các thông điệp mang tính quảng cáo đơn thuần. Theo nghiên cứu năm 2026 của Gartner trên 1.006 người tiêu dùng, 65% nhận định các thương hiệu đang lạm dụng AI để tạo nội dung, và 57% thừa nhận mức độ tin tưởng của họ đối với thông điệp thương hiệu đã giảm sút đáng kể.

Hệ sinh thái tín hiệu nội dung - Giải pháp giúp doanh nghiệp chinh phục khách hàng thời AI

Gia tăng tần suất hiển thị bằng số lượng bài viết không đồng nghĩa với việc giành được lòng tin hay sự ưu tiên của khách hàng. Để thoát khỏi bẫy lạm phát thông tin, doanh nghiệp nên dịch chuyển từ tư duy "sản xuất nội dung hàng loạt" sang "xây dựng tài sản nội dung" vững chắc trên 3 trụ cột:

Tư duy thương hiệu độc bản (Brand Point of View - POV) dựa trên sự thấu hiểu người dùng: AI có thể tổng hợp và diễn đạt thông tin nhanh chóng, nhưng không thể thay thế những trải nghiệm thực tế, niềm tin cốt lõi hay triết lý kinh doanh riêng của thương hiệu. Do đó, thông điệp truyền đạt cần phải tạo được sự đồng cảm và thể hiện rõ quan điểm riêng của thương hiệu: Người dùng đang quan tâm đến điều gì? Thương hiệu chọn cách giải quyết vấn đề người dùng đang gặp phải thế nào và tại sao giải pháp đó lại là lựa chọn tối ưu cho họ?

Hàm lượng tri thức thực tế cao (High Information Gain): Thuật toán của Google và các hệ thống AI Search (ChatGPT, Perplexity) hiện đều đo lường chỉ số Information Gain - giá trị thông tin mới bổ sung so với dữ liệu hiện có trên Internet. Việc đưa dữ liệu nghiên cứu nội địa, phản hồi thực từ người dùng (UGC/KOC) hay bài học vận hành thực chiến là yêu cầu bắt buộc để tạo sự khác biệt mà AI không thể tự sao chép.

Trải nghiệm nội dung đa điểm chạm liền mạch (Connected Content Experience): Hành trình mua hàng không diễn ra tuyến tính. Chiến dịch hiệu quả đòi hỏi sự kết nối nhịp nhàng giữa các kênh truyền thông: PR báo chí thiết lập uy tín, Social Content kích thích tương tác, hoạt động Gamification/Shoppertainment thúc đẩy hành động, KOC/KOL củng cố niềm tin... Mọi điểm chạm đều phải nhất quán trong việc giải quyết bài toán của khách hàng và đưa ra minh chứng đáng tin cậy.

Tuy nhiên, tạo dựng nội dung chất lượng mới chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Trong kỷ nguyên AI Search, phần còn lại quyết định thành bại của chiến dịch nằm ở câu hỏi: Làm sao để các công cụ AI hiểu, xác thực và đề xuất nội dung đó?

Đây là lúc GEO phát huy vai trò.

Hiểu một cách đơn giản,GEO (Generative Engine Optimization - Tối ưu hóa Công cụ Tạo sinh) là quá trình tối ưu hóa chiến lược nhằm mục đích xây dựng các nội dung chất lượng và đáng tin cậy để được các công cụ AI như ChatGPT, Perplexity, Gemini, DeepSeek, Claude... và các tính năng như Google AI Overviews lựa chọn và sử dụng khi tổng hợp thông tin tạo ra câu trả lời cho người dùng.

Nếu như SEO truyền thống tập trung vào việc đẩy đường link lên top kết quả tìm kiếm để người dùng tự nhấp vào đọc, thì GEO hoạt động theo cơ chế hoàn toàn khác. Khi người dùng đặt câu hỏi cho AI, hệ thống sẽ tự động quét, tổng hợp và đưa ra một câu trả lời duy nhất. GEO chính là giải pháp quy hoạch lại toàn bộ dữ liệu của doanh nghiệp, từ bài PR, bài đăng mạng xã hội đến các phản hồi thực tế… thành một "mạng lưới tín hiệu chuẩn xác" (Entity System). Khi chuỗi tín hiệu này đủ nhất quán, AI sẽ ghi nhận thương hiệu như một chuyên gia uy tín trong ngành và ưu tiên đưa thương hiệu vào câu trả lời cho người dùng.

Nói cách khác, GEO giúp thương hiệu đảm bảo hai trụ cột.

Một là nâng cấp chuẩn mực chất lượng (Information Gain). GEO đào thải tư duy "viết cho đủ số lượng", đòi hỏi nguồn thông tin phải có hàm lượng tri thức và dữ liệu thực tế cao.

Hai là giảm nguy cơ "vô hình" trên môi trường số. Khi người tiêu dùng ngày càng ngại nhấp vào danh sách link quảng cáo mà chọn nghe lời khuyên trực tiếp từ AI Search, nếu không có GEO, thương hiệu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi phễu cân nhắc. Ngược lại, đón đầu xu hướng GEO giúp thương hiệu chiếm lĩnh vị trí ưu tiên trong dữ liệu ghi nhớ của AI, tạo lập rào cản cạnh tranh vững chắc.

Nội dung hay, sâu sắc giúp thương hiệu chạm đến cảm xúc của con người, nhưng GEO chính là chiếc cầu nối kỹ thuật đảm bảo AI hiểu đúng và đưa thương hiệu hiện diện ngay tại thời điểm người dùng cần ra quyết định.

Athena CM - Local Agency tiên phong kết nối Content Marketing và GEO trong một hệ giải pháp

Xây dựng hệ sinh thái tín hiệu nội dung vừa "chuẩn GEO", vừa kết nối với người tiêu dùng Việt đòi hỏi sự phối hợp của nhiều nguồn lực chuyên biệt: từ chiến lược, sản xuất đa nền tảng cho đến hạ tầng công nghệ dữ liệu. Với đa số đội ngũ In-house, việc duy trì một bộ máy vận hành như vậy thường tạo ra rào cản lớn về chi phí lẫn độ trễ thử nghiệm.

Nắm bắt nhu cầu cấp thiết từ thị trường, Athena CM Agency - một trong những Content Marketing Agency hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp truyền thông - marketing tổng thể bám sát thực tế vận hành của doanh nghiệp.

Dẫn đầu thị trường với doanh số mảng Content Marketing trung bình chạm mốc 10 triệu USD mỗi năm và là đối tác tin cậy của gần 12.000 nhãn hàng, thế mạnh cốt lõi của Athena CM nằm ở năng lực thấu hiểu sâu sắc thị trường nội địa. Đi kèm với đó là lợi thế độc quyền từ hệ sinh thái VCCorp, giúp phân phối thông điệp đến 95% người dùng Internet thông qua mạng lưới 200+ trang tin uy tín, 1.000+ Content Creators cùng hàng trăm kênh Social tương tác lớn.

Đặc biệt, Athena CM là đơn vị tiên phong nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển Giải pháp GEO giúp doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái tín hiệu nội dung bài bản, để AI nhận diện, hiểu đúng và ưu tiên tham chiếu thương hiệu trong các ngữ cảnh phù hợp. Toàn bộ hành trình này được theo dõi sát sao bằng hệ thống Dashboard đo lường theo thời gian thực, cho phép doanh nghiệp nắm trọn sức khỏe chiến dịch, minh bạch hóa hiệu quả và linh hoạt tối ưu ngân sách theo từng chu kỳ kinh doanh.

Trong kỷ nguyên AI Search, tốc độ tạo lập nội dung không còn quan trọng bằng độ chân thực của thông điệp và khả năng hiện diện đúng thời điểm. Xây dựng một hệ sinh thái tín hiệu nội dung bài bản chính là chìa khóa giúp doanh nghiệp vượt qua ngưỡng lạm phát thông tin và chiếm lĩnh niềm tin của khách hàng. Với sự am hiểu sâu sắc thị trường bản địa cùng năng lực tiên phong phát triển giải pháp GEO, Athena CM Agency tiếp tục khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đồng hành cùng thương hiệu biến nội dung thành lợi thế cạnh tranh bền vững.