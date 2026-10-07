Samsung thắng lớn tại Better Choice Awards 2026 với loạt giải thưởng từ thiết bị gập đến AI sức khỏe

Samsung được vinh danh ở bốn hạng mục tại Better Choice Awards 2026, từ smartphone gập, hệ sinh thái kết nối đến AI tiếng Việt và chăm sóc sức khỏe. Kết quả đánh dấu năm thứ tư liên tiếp hãng có sản phẩm hoặc giải pháp chiến thắng tại BCA.

Tối 4/10, Gala Better Choice Awards 2026 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của gần 1.000 đại biểu, đại diện doanh nghiệp và khách mời. Đêm Gala khép lại mùa giải thứ tư bằng việc vinh danh 45 hạng mục thuộc bốn trục giải thưởng.

Với chủ đề "Innovation Beyond Borders - Đổi mới sáng tạo vượt qua mọi biên giới", Better Choice Awards năm nay tiếp tục mở rộng cách nhìn về đổi mới. Công nghệ không chỉ được đánh giá qua cấu hình hay mức độ mới mẻ, mà còn qua khả năng giải quyết nhu cầu thực tế, nâng cao trải nghiệm và tạo ra giá trị lâu dài cho cộng đồng.

Hệ thống giải thưởng gồm Innovative Choice Awards, Smart Choice Awards, Car Choice Awards và Nation Builders Awards. Nếu Smart Choice Awards tập trung vào sản phẩm và hệ sinh thái công nghệ tiêu dùng, Innovative Choice Awards ghi nhận những giải pháp trong trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe. Car Choice Awards phản ánh chuyển động của ngành ô tô, còn Nation Builders Awards mở rộng sự ghi nhận tới những doanh nghiệp đóng góp cho hạ tầng, năng lượng và năng lực công nghệ quốc gia.

Bên cạnh phần trao giải, các tiết mục của Hồ Ngọc Hà, Phùng Khánh Linh, Hà Lê và Cheng tạo nên một sân khấu kết hợp giữa công nghệ, âm nhạc và nghệ thuật. Không khí trình diễn giúp Gala vượt ra ngoài khuôn khổ của một lễ vinh danh thông thường.

Trong bức tranh đa dạng ấy, Samsung ghi dấu với bốn giải thưởng công nghệ, trải dài từ thiết bị gập đến hệ sinh thái, AI tiếng Việt và sức khỏe. Kết quả đồng thời đánh dấu năm thứ tư liên tiếp Samsung có sản phẩm hoặc giải pháp chiến thắng tại Better Choice Awards.

Ở mùa đầu tiên năm 2023, Samsung giành bốn hạng mục, nổi bật với Galaxy Z Flip5 và Galaxy Z Fold5. Thương hiệu tiếp tục nhận ba giải năm 2024 và sáu giải năm 2025 với những đại diện như Galaxy AI, Galaxy Z Fold7, Galaxy Watch8 Series và TV Neo QLED 8K. Chuỗi thành tích tiếp tục được nối dài tại BCA 2026, trong đó bốn giải thưởng công nghệ trọng tâm trải rộng từ thiết bị, hệ sinh thái đến AI và chăm sóc sức khỏe.

Galaxy Z Fold8 tiếp tục định hình xu hướng điện thoại gập

Tại Smart Choice Awards, Galaxy Z Fold8 được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực của Samsung trong việc hoàn thiện trải nghiệm điện thoại gập, cân bằng giữa tính di động, không gian hiển thị lớn và khả năng đáp ứng linh hoạt các nhu cầu hằng ngày.

Galaxy Z Fold8 được điều chỉnh tỷ lệ màn hình ở cả hai trạng thái. Khi gập, màn hình ngoài phù hợp hơn với những thao tác quen thuộc như nhắn tin, lướt web hoặc xem nội dung. Khi mở hoàn toàn, màn hình chính tỷ lệ 4:3 tạo không gian rộng cho đọc tài liệu, đa nhiệm và giải trí.

Thay đổi đáng chú ý nằm ở trọng lượng 201g, nhẹ hơn Galaxy Z Fold7 khoảng 14g và là mức nhẹ nhất của dòng Galaxy Z Fold tính đến nay. Thiết bị có độ mỏng 4,5mm khi mở. Công nghệ Flex Titanium được sử dụng nhằm làm mỏng cấu trúc màn hình, đồng thời duy trì độ bền và hạn chế nếp gấp theo thời gian.

Các công cụ như Dual Recording cho phép ghi đồng thời khung cảnh phía trước và phản ứng của người quay. Gemini Notebook hỗ trợ tập hợp ghi chú, hình ảnh, bản ghi âm và tài liệu trong cùng một không gian, khai thác lợi thế của màn hình lớn trong quá trình làm việc và sáng tạo.

Giá trị của Galaxy Z Fold8 không chỉ nằm ở độ mỏng hay trọng lượng. Sản phẩm cho thấy cách Samsung tiếp tục giải quyết những rào cản từng khiến smartphone gập khó tiếp cận số đông, từ cảm giác cầm nắm đến khả năng ứng dụng hằng ngày.

Chiến thắng năm nay nối dài dấu ấn của dòng Galaxy Z tại Better Choice Awards. Ở mùa giải đầu tiên năm 2023, Galaxy Z Flip5 nhận giải Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng, còn Galaxy Z Fold5 được vinh danh là Thiết bị công nghệ sáng tạo dành cho công việc. Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Fold7 tiếp tục được xướng tên trong hai mùa kế tiếp, lần lượt ở các hạng mục Sản phẩm công nghệ kiến tạo xu hướng và Đột phá thiết kế trên thiết bị công nghệ.

Đến năm 2026, Galaxy Z Fold8 trở thành điểm nhấn mới của hành trình này khi giành hạng mục cao nhất thuộc Smart Choice Awards. Thiết kế gọn nhẹ, tỷ lệ màn hình được tối ưu cùng các công cụ AI dành cho sáng tạo cho thấy cách Samsung tiếp tục hoàn thiện trải nghiệm gập qua từng thế hệ, đồng thời duy trì sức hút của dòng Galaxy Z với cả người dùng và giới chuyên môn.

SmartThings ghi dấu với giải Hệ sinh thái công nghệ thông minh xuất sắc

Cũng trong khuôn khổ Smart Choice Awards, SmartThings được vinh danh ở hạng mục Hệ sinh thái công nghệ thông minh xuất sắc. Galaxy Z Fold8 thể hiện đổi mới ở cấp độ sản phẩm, còn SmartThings mở rộng câu chuyện sang cách các thiết bị di động, nghe nhìn và gia dụng kết nối, phối hợp trong sinh hoạt hằng ngày.

Hạng mục này đặt trọng tâm vào độ liền mạch khi kết nối, phạm vi thiết bị, giá trị tăng thêm khi sử dụng đồng bộ cùng tính mở và khả năng tương thích. Một hệ sinh thái được đánh giá không chỉ qua số lượng thiết bị, mà còn qua mức độ các sản phẩm có thể bổ trợ cho nhau trong những tình huống sử dụng thực tế.

SmartThings là nền tảng nhà thông minh kết nối thiết bị di động Galaxy, sản phẩm nghe nhìn và đồ gia dụng Samsung trong một hệ thống chung. Người dùng có thể truy cập SmartThings qua smartphone, Samsung AI TV, màn hình Family Hub trên tủ lạnh hoặc Smart Screen của máy giặt Bespoke AI để quản lý thiết bị trên nhiều màn hình khác nhau.

Người dùng có thể dùng SmartThings để bật điều hòa trước khi về nhà, lên lịch giặt sấy, kích hoạt thiết bị dọn dẹp và nhận thông báo khi một chu trình hoàn tất. Các kịch bản tự động hóa giúp thiết bị vận hành theo lịch sinh hoạt, giảm những thao tác lặp lại mỗi ngày.

Nền tảng còn tập hợp thông tin về trạng thái và mức tiêu thụ điện của các thiết bị tương thích. Bản đồ 3D hỗ trợ quan sát ngôi nhà theo từng khu vực, giúp người dùng kiểm tra và điều chỉnh cách vận hành thiết bị khi cần thiết.

Việc tập hợp trạng thái thiết bị, mức tiêu thụ điện và các kịch bản tự động hóa trên cùng một nền tảng giúp người dùng quản lý nhiều nhóm sản phẩm thuận tiện hơn. Trải nghiệm này được duy trì trên smartphone, TV và những màn hình tích hợp trong đồ gia dụng, qua đó cho thấy rõ tính liền mạch mà hạng mục Hệ sinh thái công nghệ thông minh xuất sắc hướng tới.

Galaxy AI đưa tiếng Việt vào những nhu cầu hằng ngày

Tại Innovative Choice Awards, Galaxy AI được trao giải Trải nghiệm AI tiếng Việt xuất sắc. Điểm nổi bật không chỉ nằm ở khả năng hiểu tiếng Việt, mà còn ở cách ngôn ngữ này được đưa vào những tình huống giao tiếp, làm việc và sáng tạo quen thuộc.

Một trong những tính năng tiêu biểu là Sàng lọc cuộc gọi. Khi có cuộc gọi từ số lạ hoặc số chưa lưu trong danh bạ, Galaxy AI có thể trả lời thay, hỏi người gọi muốn trao đổi điều gì và chuyển nội dung thành văn bản trên màn hình. Người dùng đọc thông tin trước khi quyết định nghe máy hoặc từ chối.

Nếu không tiện nói, họ có thể nhập câu trả lời để hệ thống đọc nội dung bằng tiếng Việt. Cách tương tác này giúp người dùng chủ động hơn trước những cuộc gọi không xác định, đồng thời hạn chế gián đoạn khi đang họp, làm việc hoặc ở nơi cần giữ yên lặng.

Với Photo Assist, người dùng có thể chỉnh sửa hình ảnh bằng câu lệnh tự nhiên, từ xóa vật thể gây rối mắt, điều chỉnh bối cảnh đến bổ sung chi tiết. Thay vì phải làm quen với nhiều lớp công cụ, họ có thể bắt đầu bằng cách diễn đạt gần với ngôn ngữ hằng ngày.

Galaxy AI còn hỗ trợ tiếng Việt trên Live Translate, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist và Browsing Assist. Người dùng có thể dịch hội thoại, chép lời bản ghi âm, tóm tắt ghi chú hoặc xử lý nội dung mà không phải chuyển qua nhiều ứng dụng.

Việc hỗ trợ ngôn ngữ bản địa có ý nghĩa đặc biệt khi AI đang trở thành giao diện mới giữa con người và thiết bị. Một công cụ dù có năng lực xử lý mạnh vẫn khó tạo ra giá trị rộng rãi nếu người dùng phải thay đổi cách diễn đạt hoặc sử dụng một ngôn ngữ không quen thuộc để tương tác.

Danh hiệu năm nay nối tiếp dấu ấn của Galaxy AI tại BCA 2025, khi nền tảng từng giành hai giải thưởng liên quan đến AI tiếng Việt và ứng dụng AI phục vụ người Việt. Kết quả qua hai mùa cho thấy bản địa hóa đang trở thành một hướng phát triển dài hạn của Samsung.

Galaxy AI biến dữ liệu sức khỏe thành thông tin hữu ích

Chiến thắng thứ tư đến từ Galaxy AI trên Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra2, với giải Công nghệ AI Đột phá trong Chăm sóc Sức khỏe Chủ động của năm.

Trong nhiều năm, thiết bị đeo liên tục được bổ sung cảm biến để theo dõi nhịp tim, giấc ngủ và mức độ vận động. Tuy nhiên, khi lượng dữ liệu ngày càng lớn, thách thức không còn chỉ là "đo được gì", mà là giúp người dùng hiểu những con số ấy có ý nghĩa như thế nào với bản thân.

Galaxy AI đóng vai trò phân tích và diễn giải dữ liệu, tổng hợp các tín hiệu thành những chỉ số dễ theo dõi. Thông tin này giúp người dùng có thêm cơ sở để điều chỉnh sinh hoạt và luyện tập phù hợp với trạng thái cơ thể.

Tính năng Vitals thu thập năm tín hiệu trong khi người dùng ngủ, gồm nhịp tim, độ biến thiên nhịp tim, tần số hô hấp, nhiệt độ da và nồng độ oxy trong máu. Từ dữ liệu tích lũy, hệ thống xây dựng mức cơ sở riêng và thông báo khi phát hiện chênh lệch đáng kể so với trạng thái thông thường của từng người.

Heart Health Score tổng hợp dữ liệu về giấc ngủ, mức độ căng thẳng, hoạt động thể chất và thành phần cơ thể để mang đến góc nhìn tổng quan hơn về sức khỏe tim mạch. Daily Cardio Load theo dõi mức tải tích lũy lên hệ tim mạch, hỗ trợ cân bằng giữa luyện tập và phục hồi. Fitness Index phân tích nhịp tim, VO2 max và số bước nhằm đề xuất mục tiêu phù hợp hơn.

Những thông tin này có thể hỗ trợ người dùng trả lời các câu hỏi gần gũi: Sau một đêm ngủ không tốt, cơ thể đã sẵn sàng cho buổi tập nặng hay chưa? Mức tải trong vài ngày qua có đang quá cao? Một thay đổi kéo dài có cần được chú ý thêm?

Galaxy AI không đưa ra quyết định thay người dùng và các tính năng không thay thế việc chẩn đoán hoặc tư vấn của chuyên gia y tế. Vai trò của công nghệ là giúp dữ liệu trở nên dễ hiểu hơn, để người dùng có thêm cơ sở khi điều chỉnh thói quen ngủ, nghỉ ngơi và vận động.

Danh hiệu năm nay nối dài dấu ấn của Galaxy Watch tại BCA. Năm 2025, Galaxy Watch8 Series được vinh danh ở hạng mục "Đột phá sáng tạo về công nghệ chăm sóc sức khỏe", với các tính năng theo dõi giấc ngủ, nhịp tim và chu kỳ sinh học được hỗ trợ bởi AI. Trên Galaxy Watch9 và Galaxy Watch Ultra 2, Samsung tiếp tục hướng phát triển này, sử dụng AI để tổng hợp các tín hiệu sức khỏe thành những thông tin dễ theo dõi và áp dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Bốn năm liên tiếp ghi dấu tại BCA

Bốn giải thưởng công nghệ tại Better Choice Awards 2026 cho thấy phạm vi phát triển của Samsung, bao quát sản phẩm, hệ sinh thái, trải nghiệm ngôn ngữ và sức khỏe số.

Galaxy Z Fold8 hoàn thiện điện thoại gập theo hướng thực dụng hơn. Hệ sinh thái Samsung Galaxy kết nối các thiết bị với nhiều không gian sử dụng. Galaxy AI đưa tiếng Việt vào những tác vụ hằng ngày, còn AI trên Galaxy Watch giúp chuyển dữ liệu sức khỏe thành thông tin dễ theo dõi.

Điểm chung của bốn hạng mục là công nghệ được đặt trong những bối cảnh sử dụng cụ thể. Thiết bị và tính năng bổ trợ cho cách người dùng làm việc, giao tiếp, giải trí, quản lý không gian sống và chăm sóc bản thân.

Việc Samsung có sản phẩm hoặc giải pháp chiến thắng qua bốn mùa BCA cho thấy sự nhất quán trong định hướng này. Từ smartphone gập và thiết bị nghe nhìn ở những mùa đầu, danh mục được vinh danh đã mở rộng sang AI tiếng Việt, hệ sinh thái kết nối và chăm sóc sức khỏe chủ động.