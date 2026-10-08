Người dân từng nhận chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an gần nhất trình báo

Người dân từng nhận tiền chuyển khoản sau cần lưu giữ thông tin giao dịch và trình báo cơ quan công an để được xác minh.

Cuối tháng 9, chị Lương Thị H., ở phường Lê Thanh Nghị, bất ngờ nhận được gần 20 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng không quen biết. Không rõ ai chuyển và lý do giao dịch, chị H. không sử dụng số tiền này.

Khoảng 30 phút sau, một người lạ gọi điện cho chị, thông báo vừa chuyển nhầm gần 20 triệu đồng vào tài khoản và đề nghị chị chuyển trả. Người này còn gửi mã QR tài khoản ngân hàng để chị thực hiện giao dịch.

Thay vì chuyển tiền ngay, chị H. đến cơ quan công an trình báo. Qua xác minh và phối hợp với ngân hàng, cơ quan chức năng xác định khoản tiền hiển thị trên tài khoản của chị là một giao dịch giả, không phát sinh số tiền thực tế.

Nếu làm theo hướng dẫn của người lạ và chuyển lại tiền, chị H. có nguy cơ mất khoản tiền thật. (Ảnh minh hoạ: Quang Định)

“Tôi làm kinh doanh nên thường đăng số tài khoản trên Zalo, Facebook để khách hàng, bạn bè chuyển tiền. Có thể thông tin tài khoản của tôi đã bị các đối tượng thu thập rồi lợi dụng”, chị H. cho biết.

Chuyển khoản nhầm trở thành “mồi nhử”

Không phải trường hợp nào nhận được tiền lạ cũng là giao dịch giả. Tuy nhiên, việc người nhận lập tức làm theo yêu cầu của người chuyển có thể khiến một giao dịch tưởng như đơn giản trở thành bước đầu của một kịch bản lừa đảo.

Chị Nguyễn Thị T., ở phường Gia Viên, từng mất khoảng 15 triệu đồng sau khi tham gia một chương trình khuyến mãi trực tuyến.

Ban đầu, chị T. nhận được mã khuyến mãi đồ gia dụng và sau khi quét mã được thông báo nhận một chiếc chảo chống dính trị giá khoảng 2 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn chị truy cập một đường link để kích hoạt chương trình.

Thực hiện theo hướng dẫn, chị T. nhận thấy tài khoản ngân hàng được cộng thêm khoảng 5 triệu đồng. Ngay sau đó, đối tượng gọi điện thông báo đã chuyển nhầm tiền vào tài khoản và đề nghị chị hoàn trả.

Tin rằng đây là một giao dịch chuyển nhầm, chị T. chuyển tiền theo yêu cầu. Sau giao dịch, chị phát hiện khoảng 15 triệu đồng trong tài khoản đã bị chiếm đoạt.

Theo Thượng tá Trần Hoài Nam, Trưởng Công an xã Hà Bắc, thủ đoạn cố tình chuyển khoản nhầm để tạo lòng tin rồi tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đang diễn ra với nhiều kịch bản khác nhau.

Sau khi tạo ra giao dịch “chuyển nhầm”, đối tượng có thể giả danh ngân hàng, gọi điện hoặc gửi tin nhắn yêu cầu người nhận truy cập một đường link để xác minh, hoàn tiền. Mục tiêu là lấy thông tin đăng nhập, mật khẩu hoặc mã OTP.

Một kịch bản khác là đối tượng giả danh nhân viên thu hồi nợ của công ty tài chính, thông báo khoản tiền được chuyển vào tài khoản là một khoản giải ngân hoặc khoản vay và yêu cầu nạn nhân hoàn trả kèm lãi suất.

Điểm chung của các thủ đoạn này là đánh vào tâm lý hoang mang của người nhận khi bất ngờ xuất hiện một khoản tiền không rõ nguồn gốc.

Không tự ý chuyển trả tiền cho người lạ

Trước tình trạng lừa đảo qua các giao dịch trực tuyến diễn biến phức tạp, Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng với những khoản tiền bất thường.

Công an Hải Phòng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng với những khoản tiền bất thường. (Ảnh minh hoạ: ANTV)

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố, cho biết bên cạnh thủ đoạn “chuyển khoản nhầm”, các đối tượng còn sử dụng nhiều phương thức khác như giả danh cơ quan pháp luật, ngân hàng; sử dụng công nghệ AI, Deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân; dụ dỗ làm cộng tác viên chốt đơn, xem video nhận thưởng nhưng yêu cầu nạp tiền trước.

Các đối tượng cũng có thể gửi tin nhắn giả mạo thông báo trúng thưởng, mời gọi đầu tư hoặc yêu cầu xác minh tài khoản, sau đó dẫn dụ nạn nhân truy cập website giả mạo để đánh cắp thông tin.

Với các trường hợp bất ngờ nhận tiền từ tài khoản lạ, người dân không nên sử dụng số tiền này, đồng thời không tự ý chuyển trả vào một tài khoản khác theo hướng dẫn qua điện thoại hoặc tin nhắn.

Thay vào đó, cần kiểm tra chính xác giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, lưu lại thông tin người chuyển, thời gian, số tiền và nội dung giao dịch. Nếu có người liên hệ yêu cầu hoàn tiền, cần xác minh qua ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn.

Đặc biệt, người dân không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, số căn cước công dân hay các thông tin bảo mật ngân hàng cho người lạ; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “3 không, 2 nên”: không cung cấp thông tin cá nhân và thông tin bảo mật; không chuyển tiền vào tài khoản lạ khi chưa xác minh; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc. Người dân nên kích hoạt bảo mật hai lớp, cập nhật dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng và chủ động gọi trực tiếp cho người thân để xác minh khi nhận được yêu cầu chuyển tiền.

Theo Báo Hải Phòng