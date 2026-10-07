Chưa tới 10 triệu đồng, đây là 4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất cuối năm 2026

Chỉ với chưa tới 10 triệu đồng, người dùng hiện đã có thể sở hữu 4 mẫu iPhone cũ nhưng có đủ màn hình OLED, kết nối 5G và vẫn được Apple cập nhật lên iOS 27 cùng nhiều tính năng khác đáp ứng nhu cầu sử dụng.

iPhone 14

Với giá khoảng 8,2 triệu đồng cho bản 128GB và 9,5 triệu đồng cho bản 256GB, iPhone 14 là chiếc iPhone đời mới nhất mà người dùng có thể mua trong tầm giá dưới 10 triệu đồng. Máy sử dụng chip A15 Bionic bản GPU 5 nhân, màn hình OLED 6,1 inch và viên pin 3.279mAh, trong khi thiết kế gần như giữ nguyên so với iPhone 13. Đây cũng là thế hệ iPhone cuối cùng dùng cổng Lightning trước khi Apple chuyển sang USB-C.

iPhone 14 phù hợp với những ai muốn một chiếc máy đời mới để dùng lâu dài. Điểm trừ là màn hình chỉ dừng ở tần số quét 60Hz và máy không có camera tele.

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro 128GB like new hiện có giá khoảng 9,5 triệu đồng, sát ngưỡng 10 triệu nhưng lại là máy đáng tiền nhất nếu bạn đặt trải nghiệm lên hàng đầu. Đây là mẫu duy nhất trong danh sách sở hữu màn hình ProMotion 120Hz, giúp thao tác cuộn và lướt mượt hơn thấy rõ so với ba máy còn lại.

Bên cạnh đó, máy có cụm ba camera với ống tele zoom quang 3x, cảm biến LiDAR, chip A15 Bionic bản GPU 5 nhân và khung thép không gỉ. iPhone 13 Pro hợp với người thích chụp ảnh, quay video hoặc muốn cảm giác cầm một chiếc iPhone dòng Pro thực thụ. Lưu ý rằng nếu cần dung lượng 256GB, mức giá sẽ vượt ngưỡng 10 triệu đồng.

iPhone 13

iPhone 13 bản 128GB like new đang có giá khoảng 7,5 triệu đồng, bản trầy xước nhẹ chỉ quanh 7,2 triệu đồng, còn bản 256GB khoảng 8,3 triệu đồng. Máy dùng chip A15 Bionic, màn hình OLED 6,1 inch cùng cụm camera kép xếp chéo quen thuộc. So với iPhone 14, iPhone 13 rẻ hơn khoảng 700.000 đồng nhưng trải nghiệm hằng ngày gần như không khác biệt.

Đây là lựa chọn hợp lý cho học sinh, sinh viên hoặc người chỉ cần một chiếc iPhone ổn định để lướt mạng xã hội, nhắn Zalo và xem video. Nếu thích máy nhỏ gọn, iPhone 13 mini bản 128GB với giá khoảng 7,2 triệu đồng là phương án đáng cân nhắc.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro 128GB like new có giá khoảng 7,5 triệu đồng, ngang với iPhone 13 bản thường, còn bản 256GB khoảng 8,5 triệu đồng. Máy sở hữu khung thép không gỉ, ba camera với ống tele zoom quang 2x, cảm biến LiDAR và chip A14 Bionic. Đây là con đường rẻ nhất để có một chiếc iPhone dòng Pro kèm camera tele.

Tuy nhiên, iPhone 12 Pro ra mắt từ năm 2020, dùng chip cũ hơn một thế hệ so với ba mẫu còn lại và pin thường đã xuống cấp nhiều hơn. Máy chỉ nên chọn khi bạn thực sự yêu thích thiết kế khung thép và cần camera tele với ngân sách thấp.

Bảng giá tham khảo 4 mẫu iPhone cũ dưới 10 triệu đồng (tháng 10/2026)

Mẫu máy Giá like new Điểm nổi bật iPhone 14 128GB 8,199 triệu đồng Đời mới nhất trong tầm giá iPhone 13 Pro 128GB 9,499 triệu đồng Màn hình 120Hz, camera tele iPhone 13 128GB 7,499 triệu đồng Cân bằng, giá dễ tiếp cận iPhone 12 Pro 128GB 7,499 triệu đồng Camera tele, khung thép

Lưu ý: Bảng giá iPhone mang tính tham khảo, mức giá cụ thể có thể thay đổi tùy theo cửa hàng, tình trạng máy...

Nếu muốn dùng lâu nhất, iPhone 14 là lựa chọn an toàn. Nếu ưu tiên màn hình mượt và camera tốt, iPhone 13 Pro đáng tiền nhất dù có giá cao nhất nhóm. Với ngân sách khoảng 7–7,5 triệu đồng, iPhone 13 phù hợp với đa số người dùng, còn iPhone 12 Pro chỉ nên mua khi bạn thật sự cần camera tele và chất dòng Pro.

5 điều cần kiểm tra trước khi xuống tiền mua iPhone cũ

Đầu tiên là tình trạng pin, có thể xem trong Cài đặt > Pin > Tình trạng pin. Máy có pin dưới 80% thì người mua nên tính thêm chi phí thay pin vào tổng ngân sách.

Tiếp theo, hãy vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu để xem lịch sử linh kiện, từ đó biết màn hình, pin hay camera có từng bị thay bằng linh kiện không chính hãng hay không. Face ID và True Tone cũng cần được thử kỹ, bởi đây là hai tính năng thường gặp lỗi sau khi máy qua sửa chữa.

Với tài khoản iCloud, người mua nên yêu cầu người bán đăng xuất hoàn toàn và khôi phục cài đặt gốc ngay trước mặt. Cuối cùng, nên ưu tiên các cửa hàng có chính sách dùng thử, đổi trả và bảo hành rõ ràng, đồng thời giữ lại hóa đơn, phiếu bảo hành để được hỗ trợ khi cần.