HONOR ra mắt smartphone pin 8.100 mAh, giá từ 10,49 triệu đồng

HONOR 600S gây chú ý với pin 8.100 mAh, khả năng chống rơi từ độ cao 2,5 m và loạt tính năng AI tích hợp.

HONOR vừa giới thiệu mẫu smartphone 600S tại Việt Nam với giá khởi điểm 10,49 triệu đồng. Sản phẩm tập trung vào độ bền, pin dung lượng lớn và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

HONOR 600S được trang bị viên pin dung lượng 8.100 mAh. Theo công bố của hãng, thiết bị có thể phát video trên các ứng dụng mạng xã hội liên tục hơn 21 giờ hoặc chơi game cường độ cao hơn 15 giờ. Tuổi thọ pin được công bố lên tới 6 năm, song thời gian sử dụng thực tế phụ thuộc vào thói quen và điều kiện vận hành.

HONOR 600S. (Ảnh: HONOR)

Máy hỗ trợ sạc nhanh công suất 45 W, đi kèm hệ thống giám sát nhiệt độ đa điểm nhằm kiểm soát trạng thái pin trong dải nhiệt độ từ -30 đến 50 độ C.

HONOR 600S đạt chứng nhận SGS Premium Performance 5 sao về khả năng chống rơi, với thử nghiệm ở độ cao lên tới 2,5 m theo công bố của nhà sản xuất. Máy đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn IP68, IP69 và IP69K về chống bụi, kháng nước và chịu tia nước áp lực cao.

Công nghệ Wet-hand Touch cho phép màn hình nhận thao tác khi tay hoặc bề mặt màn hình bị ướt. Những trang bị này hướng đến người dùng thường xuyên sử dụng điện thoại ngoài trời hoặc trong môi trường có nguy cơ va đập, tiếp xúc với nước.

Về phần mềm, HONOR 600S chạy MagicOS 10 trên nền Android 16, hỗ trợ Google Gemini, Magic Portal và Circle to Search. (Ảnh: HONOR)

Máy có nút bấm chuyên dụng có thể tùy chỉnh để mở ứng dụng hoặc kích hoạt tính năng. Theo thiết lập mặc định, nhấn đúp nút này sẽ mở nhanh camera, kể cả khi màn hình khóa.

Các công cụ AI trên thiết bị bao gồm hỗ trợ thiết lập điện thoại, dịch thuật và sáng tạo nội dung. Với hình ảnh, máy có tính năng mở rộng khung hình, nâng cấp chất lượng ảnh, tách chủ thể và chuyển ảnh tĩnh thành video.

Về cấu hình, thiết bị sử dụng chip Snapdragon 4 Gen 4, RAM 6 GB hoặc 8 GB, bộ nhớ trong tương ứng 128 GB và 256 GB. Đây là cấu hình hướng đến nhu cầu sử dụng phổ thông, trong khi hiệu năng thực tế với các tác vụ nặng cần được đánh giá thêm.

HONOR 600S có ba màu Đen thiên hà, Vàng ánh kim và Tím thạch anh, mở bán tại Việt Nam từ ngày 8/10. Phiên bản RAM 6 GB, bộ nhớ trong 128 GB có giá 10,49 triệu đồng; bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 256 GB được niêm yết ở mức 11,99 triệu đồng.

Với mức giá trên 10 triệu đồng, HONOR 600S lựa chọn hướng cạnh tranh bằng pin dung lượng lớn và độ bền. (Ảnh: HONOR)

Cùng dịp, HONOR giới thiệu thêm đồng hồ HONOR Watch 6, giá từ 6,99 triệu đồng, với thời lượng pin công bố lên tới 35 ngày và hơn 120 chế độ thể thao. HONOR CHOICE INFOWEAR Watch 2 Epic có giá 3,99 triệu đồng, trong khi pin dự phòng dung lượng 10.000 mAh, tích hợp cáp USB-C, được bán với giá 1,09 triệu đồng.