LG Best Care thắng giải Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của Năm với hệ sinh thái chăm sóc người dùng toàn diện

Không chỉ tập trung xử lý sự cố, LG Best Care hướng tới một mô hình hậu mãi chủ động hơn, từ lựa chọn thời gian sửa chữa, hỗ trợ ngoài giờ đến bảo dưỡng chuyên sâu, đồng hành cùng người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Tại Better Choice Awards 2026, LG Best Care được vinh danh ở giải Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của Năm, ghi nhận những nỗ lực của LG Electronics Việt Nam trong việc xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc người dùng toàn diện.

Khác với cách tiếp cận hậu mãi truyền thống, vốn thường chỉ được nhắc đến khi sản phẩm gặp vấn đề, LG Best Care được LG Electronics Việt Nam trực tiếp vận hành với định hướng đưa hoạt động chăm sóc lên một bước chủ động hơn. Người dùng có thể tiếp cận nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau, phù hợp với lịch trình và nhu cầu sử dụng thực tế.

Chủ động hơn trong từng lần cần hỗ trợ

Một trong những điểm đáng chú ý của LG Best Care là On-Time Care, dịch vụ cho phép người dùng chủ động lựa chọn thời gian sửa chữa, bảo dưỡng phù hợp với lịch trình cá nhân. Thay vì phải sắp xếp công việc để chờ kỹ thuật viên, người dùng có thêm quyền chủ động trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Trong khi đó, Evening Care+ hướng đến nhóm khách hàng bận rộn vào ban ngày. Dịch vụ hỗ trợ ngoài giờ hành chính giúp người dùng có thêm lựa chọn về thời gian khi cần kỹ thuật viên hỗ trợ, qua đó giảm bớt những bất tiện vốn thường xuất hiện trong quá trình bảo hành, sửa chữa thiết bị gia dụng và điện tử.

LG cũng mở rộng khái niệm chăm sóc thiết bị với Bright Care, tập trung vào vệ sinh và bảo dưỡng chuyên sâu định kỳ. Dịch vụ hướng đến việc duy trì hiệu năng cũng như tuổi thọ thiết bị trong quá trình sử dụng, với các thiết bị bảo dưỡng được nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc.

Ba dịch vụ trên cùng xuất phát từ một định hướng chung của LG: đặt người dùng làm trọng tâm trong quá trình phát triển sản phẩm và dịch vụ, không chỉ giải quyết vấn đề khi phát sinh mà còn chủ động tạo ra trải nghiệm thuận tiện hơn trong suốt vòng đời thiết bị.

Mạng lưới dịch vụ trực thuộc LG

Một yếu tố tạo nên sự khác biệt của LG Best Care là các dịch vụ được triển khai thông qua mạng lưới trung tâm dịch vụ trực thuộc LG tại Việt Nam. Việc chủ động vận hành hệ thống hậu mãi giúp LG kiểm soát quy trình dịch vụ và duy trì tính nhất quán trong quá trình hỗ trợ khách hàng, thay vì chỉ phụ thuộc vào các đơn vị bên thứ ba.

Dòng TV ‘dán tường’ cao cấp LG OLED evo AI W6 - một sản phẩm cũng đã được vinh danh tại Smart Choice Awards 2026

Định hướng này cũng được thể hiện ở chính sách dành cho những dòng TV cao cấp. Từ tháng 7/2026, LG lần đầu áp dụng chính sách bảo hành 5 năm cho TV OLED tại Việt Nam đối với OLED evo AI W6 và G6. Chính sách bao gồm tấm nền, linh kiện và chi phí sửa chữa, mang đến thêm sự an tâm cho người dùng khi đầu tư vào các sản phẩm TV cao cấp.

Đây cũng là động thái đáng chú ý trong bối cảnh LG đang duy trì vị thế nổi bật trên thị trường TV OLED Việt Nam. Theo GfK, LG chiếm gần 65% thị phần sản lượng TV OLED tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy mức độ hiện diện của thương hiệu trong phân khúc này.

Từ những dịch vụ linh hoạt về thời gian đến chính sách bảo hành dài hạn và hoạt động bảo dưỡng chủ động, LG Best Care đang mở rộng khái niệm hậu mãi theo hướng không chỉ "sửa khi hỏng", mà còn chủ động chăm sóc, hỗ trợ đúng thời điểm và đồng hành lâu dài cùng người dùng.

Giải Đổi mới trải nghiệm dịch vụ hậu mãi của Năm tại Better Choice Awards 2026 vì vậy không chỉ ghi nhận một dịch vụ cụ thể, mà còn phản ánh cách LG tiếp cận toàn bộ hành trình sau khi người dùng sở hữu sản phẩm: thuận tiện hơn khi cần hỗ trợ, chủ động hơn trong việc bảo dưỡng và an tâm hơn trong quá trình sử dụng.

Thông tin chi tiết về dịch vụ chính hãng LG Best Care, vui lòng truy cập: https://www.lg.com/vn/tro-giup/lg-best-care/