Công an cảnh báo người dùng tài khoản ngân hàng chú ý khi nhận cuộc gọi như sau

Một cuộc gọi có thể bắt đầu bằng vài thông tin tưởng như rất chính xác, nhưng điều đó không đồng nghĩa người gọi là người có thẩm quyền.

Công an tỉnh Điện Biên ngày 9/10/2026 đã ra thông báo cảnh báo tội phạm liên quan các cuộc gọi tự xưng ngân hàng, cơ quan chức năng.

Theo đó, công an tỉnh đề nghị người dân khi nhận được cuộc gọi tự xưng là ngân hàng, cơ quan chức năng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ, người dân không nên vội cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài chính. Cần bình tĩnh xác minh danh tính người gọi và nội dung trao đổi thông qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu nào.

Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng hình thức giả danh để tạo lòng tin, sau đó đưa ra những thông tin như tài khoản có giao dịch bất thường, hồ sơ cần cập nhật, giấy tờ có vấn đề hoặc đang liên quan đến một vụ việc. Để tăng sức thuyết phục, chúng có thể biết trước một số thông tin cơ bản của người được gọi và yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu.

Một số trường hợp, đối tượng yêu cầu người dân đọc mã OTP, truy cập đường link, cài đặt ứng dụng hoặc thực hiện thao tác trên điện thoại với lý do "xác minh danh tính", "hỗ trợ xử lý" hoặc "bảo vệ tài khoản". Nếu làm theo, người dùng có thể vô tình cung cấp thông tin đăng nhập hoặc tạo điều kiện để kẻ xấu tiếp cận tài khoản và dữ liệu cá nhân.

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Giữ bình tĩnh, đặc biệt chú ý không làm những điều này

Công an Điện Biên đề nghị tất cả người dân khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, trước hết cần giữ bình tĩnh và không cung cấp thông tin ngay. Có thể yêu cầu người gọi cung cấp tên, đơn vị công tác và nội dung cần làm việc, sau đó kết thúc cuộc gọi và chủ động liên hệ lại với đơn vị liên quan thông qua số điện thoại, website hoặc ứng dụng chính thức.

Đặc biệt, không đọc mã OTP, mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin tài khoản ngân hàng cho người gọi. Không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn qua điện thoại và không truy cập đường link do người lạ cung cấp. Cơ quan, tổ chức khi cần làm việc sẽ có phương thức liên hệ và xác minh phù hợp; người dân không nên thực hiện những yêu cầu bất thường chỉ dựa trên một cuộc gọi.

Nếu đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện theo hướng dẫn của đối tượng nghi vấn, cần nhanh chóng thay đổi mật khẩu, kiểm tra tài khoản và liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ để được hỗ trợ. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cần lưu giữ số điện thoại, nội dung tin nhắn, đường link, lịch sử giao dịch và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng.

Một cuộc gọi có thể bắt đầu bằng vài thông tin tưởng như rất chính xác, nhưng điều đó không đồng nghĩa người gọi là người có thẩm quyền. Bình tĩnh xác minh, không cung cấp thông tin bảo mật và chỉ làm việc qua kênh chính thức là cách chủ động bảo vệ tài khoản, dữ liệu và tài sản của mình.