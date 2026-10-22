Bảng giá xe máy Honda Air Blade mới nhất tháng 10/2026

Honda Air Blade tháng 10/2026 có giá đề xuất từ 42,4 triệu đến 58,79 triệu đồng, tùy động cơ 125cc hay 160cc. Giá lăn bánh khảo sát tại TP.HCM và Hà Nội dao động từ 52 triệu đến 71,8 triệu đồng.

Nhiều năm qua, Honda Air Blade luôn nằm trong nhóm xe tay ga được người Việt quan tâm nhiều nhất nhờ kiểu dáng thể thao, động cơ bền bỉ và khả năng giữ giá tốt. Thế hệ hiện tại được Honda Việt Nam phân phối với hai tùy chọn động cơ 125cc và 160cc, hướng tới cả nhóm khách hàng cần xe đi lại hằng ngày lẫn nhóm muốn sức mạnh vượt trội hơn trong cùng phân khúc.

Ở thời điểm tháng 10/2026, giá đề xuất của Air Blade dao động từ 42,4 triệu đồng cho bản 125 Tiêu chuẩn đến 58,79 triệu đồng cho bản 160 Thể thao. Khi tính đủ thuế, phí và chi phí ra biển số, người mua tại TP.HCM và Hà Nội phải chi từ 52 triệu đến gần 72 triệu đồng để sở hữu xe. Mức giá này đã thấp hơn trước nhờ lệ phí trước bạ xe máy được thống nhất 2% trên toàn quốc. Số liệu trong bài được cập nhật đến ngày 12/10/26.

Bảng giá xe máy Honda Air Blade tháng 10/2026

Phiên bản Giá đề xuất (đồng) Giá đại lý (đồng) Chênh lệch (đồng) Air Blade 160 Thể thao 58.790.000 59.000.000 210.000 Air Blade 160 Đặc biệt 58.290.000 58.500.000 210.000 Air Blade 160 Tiêu chuẩn 57.090.000 57.500.000 410.000 Air Blade 125 Thể thao 48.001.091 48.500.000 498.909 Air Blade 125 Đặc biệt 43.582.909 43.800.000 217.091 Air Blade 125 Tiêu chuẩn 42.404.727 42.700.000 295.273 Air Blade 125 Marvel’s Spider-Man 48.099.273 48.500.000 400.727 Air Blade 125 Marvel’s Venom 48.099.273 48.500.000 400.727

Lưu ý: Giá chưa gồm lệ phí trước bạ, phí cấp biển số và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Giá xe máy mang tính tham khảo, giá bán thực tế có thể thay đổi tùy theo đại lý, thời điểm và khu vực bán xe

Theo đó, giá bán tại đại lý chỉ nhỉnh hơn giá đề xuất từ khoảng 210.000 đến gần 500.000 đồng. Một số đại lý còn kèm chương trình khuyến mãi khi khách mua phụ kiện chính hãng.

Air Blade 125 được bán với 5 phiên bản gồm Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Thể thao, Marvel’s Venom và Marvel’s Spider-Man. Các bản khác nhau chủ yếu ở kiểu dáng và màu tem. Bản Thể thao cao cấp nhất và là bản duy nhất có phanh ABS bánh trước.

Xe dùng động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 124,8cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ cho công suất tối đa 8,75 kW tại 8.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 11,3 Nm tại 6.500 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 2,12 lít/100 km.

Air Blade 160 có 3 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao, cùng trang bị phanh ABS. Các bản có tính năng tương đồng, khác nhau chủ yếu ở màu sắc và thiết kế ngoại thất.

Xe sử dụng động cơ eSP+ xy-lanh đơn, dung tích 156,9cc, làm mát bằng dung dịch. Công suất tối đa đạt 11,2 kW tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 14,8 Nm tại 6.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 2,23 lít/100 km.

Các mẫu tay ga Honda thường được săn đón mạnh khi mới ra mắt, sau một thời gian giá bán sẽ dần điều chỉnh về gần mức đề xuất. Giá thực tế có thể khác nhau tùy đại lý, khu vực và chính sách bán hàng từng thời điểm.