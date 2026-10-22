Từ Hồ Gươm đến phố đi bộ Nguyễn Huệ: Toyota lan tỏa công nghệ Hybrid Electric đến công chúng

Toyota tiếp tục hành trình quảng bá công nghệ hybrid tự sạc đến với đông đảo khách hàng tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM như một giải pháp hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải CO2 cùng sự bền bỉ, thuận tiện trong bối cảnh các giải pháp di chuyển xanh cần được ưu tiên phát triển.

‏Trong bối cảnh giá thành xăng, dầu vẫn là chủ đề nóng, các giải pháp di chuyển giúp giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, có khả năng dung hòa giữa hiệu quả vận hành và tính thuận tiện được người dùng quan tâm. Sự tăng trưởng của dòng xe hybrid là minh chứng rõ nét. Theo báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), 2.168 xe xăng lai điện của các thương hiệu thành viên đã được bán ra thị trường trong tháng 9 (chưa bao gồm Land Cruiser 300 HEV), tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng Toyota, doanh số xe hybrid của hãng đạt 1.937 xe (bao gồm 116 chiếc Land Cruiser 300 HEV). Mặc dù các cơ quan chức năng đã và đang thực hiện các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ giá xăng, dầu để ngăn chặn lạm phát, song sự biến động của thị trường năng lượng vẫn khiến tâm lý người dân không khỏi hoang mang, trong đó có người dùng các phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu xăng, dầu. Các phương tiện không tiêu thụ hoặc giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trở thành lời giải cho bài toán di chuyển trong bối cảnh hiện nay. ‏

‏Lan tỏa giải pháp di chuyển xanh tiện lợi đến đông đảo khách hàng‏

‏Corolla Cross HEV trưng bày tại phố đi bộ Hồ Gươm, thu hút khách hàng tìm hiểu.

Là thương hiệu chiếm đến quá nửa thị phần thị trường xe hybrid tại Việt Nam, Toyota đã có những giải pháp thiết thực lan tỏa công nghệ hybrid tự sạc đến với đông đảo khách hàng. ‏

‏Vừa qua, hãng Nhật đã trưng bày các mẫu xe hybrid tự sạc tại phố đi bộ Hồ Gươm trong khuôn khổ giải chạy Vì hòa bình 2026. Ba mẫu xe hybrid tự sạc Yaris Cross HEV, Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV trở thành điểm nhấn, thu hút khách hàng tìm hiểu, nhận tư vấn và trải nghiệm hiệu quả vận hành thực tế thông qua cung đường lái thử khoảng 5km trong đô thị. ‏

‏Khách hàng Gen Z Hoàng Trung Đức chia sẻ sau trải nghiệm lái thử Yaris Cross HEV: ‏ ‏"Di chuyển trong phố với chiếc xe này, mức độ tiêu thụ xăng còn thấp hơn chiếc Hatchback cỡ A tôi đang sử dụng mỗi ngày. Khi di chuyển chậm do tắc đường, xe hoạt động hoàn toàn bằng động cơ điện, cảm giác khoang lái yên tĩnh như một chiếc xe thuần điện tôi cũng từng lái thử. Các tính năng cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường cũng giúp tôi chú ý hơn trong một vài tình huống. Tôi nghĩ, một chiếc xe gầm cao nhỏ gọn như Yaris Cross, tiết kiệm xăng và không cần cắm sạc ngoài cũng là lựa chọn cần cân nhắc khi dự kiến năm sau nhà tôi sẽ đổi xe." ‏

‏Khách hàng trẻ quan tâm đến các dòng xe hybrid tự sạc.

Bên cạnh trưng bày xe và lái thử, các trò chơi tương tác hay tìm hiểu các tính năng an toàn tiên tiến Toyota Safety Sense (TSS) qua công nghệ thực tế ảo cũng mang đến những trải nghiệm bổ ích cho khách hàng nhiều lứa tuổi, góp phần gắn kết thương hiệu với người Việt. ‏

‏Tiếp nối hành trình xanh tại GRECO 2026 ‏

‏Từ ngày 26-29/10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM, Toyota Việt Nam tiếp tục mang không gian trưng bày và trải nghiệm xe hybrid tự sạc, công nghệ TSS tiên tiến, các trò chơi và những phần quà hấp dẫn đến với khách hàng tham dự sự kiện "Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh Lần 4 năm 2026."‏

‏Innova Cross HEV sẽ được trưng bày tại phố đi bộ Hồ Gươm từ 26-29/10.

‏Sự kiện được chỉ đạo bởi Ủy ban Nhân dân TP.HCM, chủ trì bởi Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM. Không gian tăng trưởng xanh thu hút đông đảo doanh nghiệp thuộc nhóm sản phẩm công nghệ cao, công nghệ bán dẫn, vi mạch, công nghệ hỗ trợ, thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 tham gia trưng bày. Năm nay, Toyota tiếp tục góp mặt tại sự kiện này và mang đến hai mẫu xe HEV bán chạy, gồm Yaris Cross HEV và Innova Cross HEV. ‏

‏Yaris Cross HEV sẽ tiếp tục có mặt tại sự kiện GRECO 2026.

Yaris Cross HEV là mẫu xe ghi nhận sự tăng trưởng doanh số ấn tượng kể từ đầu năm đến nay, nằm trong top 5 xe hybrid bán chạy của thị trường (theo VAMA), trong khi Innova Cross HEV duy trì sức hút bền bỉ trong mảng xe xăng lai điện kể từ khi ra mắt đến nay. Nếu như Yaris Cross HEV là mẫu SUV nhỏ gọn, linh hoạt trong phố thị và thu hút tệp khách hàng trẻ bởi thiết kế năng động và cá tính thì Innova Cross HEV lại mang đến không gian rộng rãi, tiện nghi cho các gia đình. Mỗi mẫu xe chinh phục tệp khách hàng riêng, song cùng truyền tải thông điệp di chuyển xanh và tiện lợi trên mọi hành trình. ‏

‏Toyota Việt Nam cho biết, gian hàng của hãng nằm tại khu vực 3 - Không gian triển lãm đô thị xanh. Các hoạt động trải nghiệm tại gian hàng diễn ra từ 10h00 - 20h00, hoạt động lái thử tổ chức từ 10:00 - 17:00, các ngày từ 26-29/10. Gian hàng Toyota hứa hẹn trở thành điểm đến không nên bỏ lỡ tại GRECO 2026. ‏