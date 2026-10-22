Công an khuyến cáo những ai thường chia sẻ các hình ảnh, thông tin sau lên mạng

Người dân cần chú ý khuyến cáo từ cơ quan Công an.

Mới đây, Công an tỉnh Phú Thọ đã đăng tải cảnh báo nguy cơ mất an toàn thông tin từ các chiêu trò trên không gian mạng.

Ảnh minh họa

Cơ quan Công an thông tin, từ website phim lậu chứa mã độc, dịch vụ giả mạo hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) chỉnh sửa ảnh không rõ nguồn gốc, nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin đang tiềm ẩn trên không gian mạng.

Cụ thể, các đối tượng vi phạm ngày càng lợi dụng thói quen giải trí trực tuyến, tâm lý muốn lấy lại tài sản đã mất và xu hướng sử dụng công nghệ mới để tiếp cận người dùng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trên các website phim lậu, đối tượng thường chèn quảng cáo cá cược, cửa sổ bật lên và liên kết chuyển hướng đến trang web độc hại, dụ người dùng tải ứng dụng chứa mã độc hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Bên cạnh đó, các đối tượng lừa đảo lập các trang mạng xã hội mạo danh cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc đơn vị liên kết ngân hàng.

Tại đây, chúng đăng tải nội dung cảnh báo lừa đảo để tạo lòng tin, sau đó mời chào dịch vụ truy vết dòng tiền, thu hồi tài sản và yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, chuyển các khoản phí hoặc cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc. Đây là thủ đoạn lừa đảo lần hai, nhắm vào những người đã từng bị chiếm đoạt tài sản.

Một nguy cơ khác xuất phát từ các ứng dụng AI chỉnh sửa ảnh theo trào lưu. Việc tải nhiều ảnh chân dung lên nền tảng không rõ nguồn gốc có thể khiến dữ liệu khuôn mặt bị thu thập, lưu trữ hoặc sử dụng trái phép. Những hình ảnh này còn có nguy cơ bị khai thác để tạo nội dung giả mạo, phục vụ hành vi lừa đảo bằng công nghệ deepfake.

Các hành vi phát tán phim trái phép, mạo danh cơ quan chức năng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm phạm dữ liệu cá nhân có thể bị xử lý theo quy định pháp luật, tùy tính chất và mức độ vi phạm.

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không truy cập website phim lậu, không tải ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy; thận trọng khi chia sẻ ảnh chân dung, giấy tờ tùy thân và thông tin nhạy cảm lên mạng.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin ngân hàng hoặc chuyển tiền cho các tài khoản tự xưng hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa. Khi nhận được cuộc gọi, video hoặc tin nhắn yêu cầu chuyển tiền, cần xác minh qua kênh liên lạc độc lập trước khi thực hiện.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc dữ liệu cá nhân bị sử dụng trái phép, người dân cần lưu giữ bằng chứng, thông báo cho nền tảng liên quan và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.