Tất cả người dân có VNeID chú ý thay đổi mới từ ngày 31/12/2026

Một mốc thời gian quan trọng đang đến gần, người dùng nhiều loại tài khoản trực tuyến cần lưu ý quy định mới liên quan đến định danh điện tử VNeID.

Theo quy định tại Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử, tài khoản giao dịch điện tử trên các nền tảng số thuộc 12 lĩnh vực phải được liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử theo quy định.

11 nhóm tài khoản giao dịch điện tử phải liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử VNeID chậm nhất ngày 31/12/2026; riêng lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến ngày 30/6/2027. (Ảnh: Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Quảng Ngãi)

Nghị định 320/2026/NĐ-CP được ban hành ngày 13/8/2026 và có hiệu lực từ ngày 28/9/2026. Theo Điều 19 của nghị định, các tài khoản giao dịch điện tử đã được tạo lập trước thời điểm văn bản có hiệu lực phải thực hiện liên kết, xác thực theo lộ trình cụ thể.

Cụ thể, các tài khoản thuộc 11 lĩnh vực gồm giáo dục, bình dân học vụ số, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, kinh doanh vận tải, du lịch, dược, khám bệnh, chữa bệnh và mạng xã hội tại Việt Nam phải hoàn thành việc liên kết, xác thực với tài khoản định danh điện tử chậm nhất vào ngày 31/12/2026.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử, yêu cầu áp dụng với tài khoản của người bán, người livestream bán hàng và người tiếp thị liên kết theo quy định của Luật Thương mại điện tử.

Trong khi đó, tài khoản giao dịch điện tử thuộc lĩnh vực ngân hàng được áp dụng thời hạn riêng, phải hoàn thành liên kết, xác thực chậm nhất ngày 30/6/2027.

Ngoài các lĩnh vực nêu trên, tài khoản giao dịch điện tử phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và dịch vụ xuyên biên giới cũng thuộc diện phải liên kết, xác thực trước khi sử dụng, trong trường hợp nền tảng đáp ứng đủ điều kiện và đã kết nối với nền tảng định danh, xác thực điện tử.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển, giúp người dân xác thực danh tính, tích hợp giấy tờ và thực hiện nhiều thủ tục hành chính trực tuyến, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Quy định này đặt ra lộ trình liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với VNeID theo từng lĩnh vực, trong đó phần lớn các lĩnh vực phải hoàn thành trước ngày 31/12/2026, còn lĩnh vực ngân hàng có thời hạn đến giữa năm 2027.

Theo Cổng Thông Tin Điện Tử Tỉnh Quảng Ngãi