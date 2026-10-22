Công an phát thông báo tới người dân nhận được cuộc gọi video Zalo có nội dung sau

Các đối tượng lừa đảo có thể giả danh cán bộ bảo hiểm, nhân viên nhà trường hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền.

Theo thông tin từ Công an xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ), Lợi dụng nhu cầu cập nhật thông tin bảo hiểm y tế (BHYT) cho con em, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh cán bộ bảo hiểm, nhân viên nhà trường hoặc cơ quan nhà nước để yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân, truy cập đường link lạ hoặc chuyển tiền.



﻿Theo thủ đoạn được cảnh báo, các đối tượng thường thông báo thẻ BHYT của trẻ bị lỗi, chưa đồng bộ dữ liệu, chưa tích hợp hoặc sắp hết hạn, từ đó yêu cầu phụ huynh cập nhật thông tin trên VNeID, VssID. Sau khi tạo lòng tin, chúng có thể kết bạn qua Zalo, gọi video và hướng dẫn thao tác trực tiếp trên điện thoại.



﻿Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc với lý do xác thực, tích hợp thông tin hoặc nộp phí xử lý hồ sơ.

Nếu làm theo, phụ huynh có nguy cơ bị cài phần mềm độc hại, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng hoặc bị chiếm đoạt tiền.

Công an xã Đạo Trù (tỉnh Phú Thọ) khuyến cáo phụ huynh không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ; không truy cập đường link, quét mã QR, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền theo hướng dẫn qua điện thoại.

Khi nhận được thông báo liên quan đến BHYT, hồ sơ học sinh hoặc các khoản thu, người dân cần liên hệ trực tiếp với nhà trường, cơ quan bảo hiểm hoặc cơ quan có thẩm quyền để xác minh.

﻿Trường hợp đã cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ ngăn chặn giao dịch, khóa tài khoản khi cần thiết; đồng thời lưu giữ tin nhắn, đường link, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch để trình báo cơ quan Công an.

Mỗi phụ huynh cần ghi nhớ nguyên tắc “4 không, 1 chủ động”: không vội tin, không cung cấp thông tin, không truy cập hoặc cài đặt theo hướng dẫn của người lạ, không chuyển tiền và chủ động xác minh qua các kênh chính thức.