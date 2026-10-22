Vì sao không nên đặt điện thoại trực tiếp vào khay soi chiếu sân bay?

Đặt điện thoại trực tiếp vào khay soi chiếu an ninh là thói quen của nhiều hành khách khi làm thủ tục lên máy bay.

Mỗi khi làm thủ tục lên máy bay, hành khách phải đưa hành lý qua khu vực kiểm tra an ninh, nơi các vật dụng cá nhân được soi chiếu trước khi vào phòng chờ.

Trong quá trình này, điện thoại thường được nhiều người đặt trực tiếp vào khay cùng các đồ dùng khác. Tuy nhiên, thói quen tưởng chừng vô hại này có thể khiến thiết bị dễ bị thất lạc.

Một video trên TikTok của tài khoản @travel.by.the.books thu hút sự chú ý khi chia sẻ thói quen không đặt điện thoại trực tiếp vào khay an ninh. Theo người này, một nhân viên an ninh sân bay từng cảnh báo rằng điện thoại để riêng trong khay có thể dễ trở thành mục tiêu bị lấy cắp hơn.

Hành khách nên cất điện thoại trong ngăn túi có khóa kéo thay vì đặt trực tiếp vào khay soi chiếu an ninh tại sân bay để hạn chế nguy cơ thất lạc. (Ảnh minh hoạ: Unilad)

Tương tự, kênh YouTube Portable Professional cũng cảnh báo về nguy cơ mất tài sản tại khu vực kiểm tra an ninh, nơi hành khách thường phải xử lý nhiều việc cùng lúc. Khi sự chú ý tập trung vào việc chuẩn bị hành lý và di chuyển qua cửa kiểm soát, những món đồ nhỏ như điện thoại có thể bị bỏ quên hoặc bị lấy đi mà chủ nhân không kịp nhận ra.

Để hạn chế rủi ro, hành khách được khuyến nghị cất điện thoại và các vật dụng có giá trị vào ngăn túi có khóa kéo thay vì đặt riêng lẻ trong khay. Việc sắp xếp hành lý gọn gàng, giữ các món đồ quan trọng trong tầm kiểm soát và kiểm tra lại tài sản sau khi qua máy soi chiếu cũng giúp giảm nguy cơ thất lạc.

Một hiểu lầm phổ biến là điện thoại luôn phải được lấy ra khỏi túi khi kiểm tra an ninh. Trên thực tế, yêu cầu này có thể khác nhau tùy sân bay và loại thiết bị soi chiếu. Hành khách nên làm theo hướng dẫn của nhân viên an ninh, chỉ lấy điện thoại ra khi được yêu cầu.

Theo Cục An ninh Vận tải Mỹ (TSA), mỗi tháng có khoảng 90.000-100.000 đồ vật bị bỏ quên tại các điểm kiểm tra an ninh. Con số này bao gồm nhiều loại tài sản khác nhau, không chỉ riêng điện thoại, nhưng cho thấy nguy cơ thất lạc đồ dùng cá nhân tại khu vực đông người qua lại.

Ngoài việc bảo quản điện thoại trong quá trình soi chiếu, hành khách cũng cần chú ý bảo vệ dữ liệu cá nhân sau khi qua cửa an ninh. TSA khuyến cáo người dùng thận trọng khi sử dụng các cổng sạc USB công cộng do nguy cơ bị can thiệp dữ liệu, đồng thời hạn chế truy cập thông tin nhạy cảm hoặc thực hiện giao dịch quan trọng qua mạng Wi-Fi công cộng không bảo mật.

Những thao tác đơn giản như cất điện thoại trong ngăn túi kín, chú ý hành lý khi qua cửa kiểm soát và kiểm tra lại đồ đạc trước khi rời khu vực soi chiếu có thể giúp hành khách hạn chế nguy cơ mất tài sản, đồng thời chủ động hơn trong quá trình di chuyển bằng đường hàng không.

Theo The Sun