Bất ngờ kiểm tra 4 căn biệt thự, công an bắt 9 đối tượng, thu nhiều tang vật

Lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 04 căn biệt thự phường Nam Nha Trang.

Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 23/10/2026 cho biết, tối 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường tiến hành kiểm tra hành chính 04 căn biệt thự trên địa bàn phường Nam Nha Trang, phát hiện nhiều đối tượng người nước ngoài vi phạm quy định về cư trú, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng trực tuyến và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 04 căn biệt thự phường Nam Nha Trang. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 09/18 trường hợp người Trung Quốc không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Công an bắt giữ các đối tượng - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Kiểm tra các thiết bị điện tử thu giữ tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện nhiều máy tính, điện thoại đang hoạt động hiển thị các cửa sổ trò chuyện có nội dung vận hành đánh bạc trực tuyến và quảng cáo cho vay lãi nặng hướng đến người dân Trung Quốc.

Đáng chú ý, qua test nhanh, tổ công tác phát hiện 09 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường có nhiều dấu hiệu của hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan - Ảnh: Công an Khánh Hòa

Tại 04 địa điểm trên, lực lượng Công an đã tạm giữ nhiều tang vật gồm: máy tính, điện thoại và tiền mặt liên quan vụ việc. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ một số tinh thể màu trắng nghi là ma túy và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.