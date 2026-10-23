Đà Nẵng lên tiếng trước thông tin phố cổ Hội An 'vắng khách bất thường'

Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng lên tiếng trước việc phố cổ Hội An vắng khách trong thời điểm hiện nay.

Liên quan đến thông tin phố cổ Hội An “vắng khách bất thường” đang gây xôn xao dư luận trong những ngày gần đây, tại buổi họp báo quý 3 diễn ra ngày 23/10, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Bình khẳng định đây là giai đoạn lượng khách thường có biến động do ảnh hưởng của thời tiết và đặc điểm mùa vụ.

Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Bình.

“Đối với người dân sinh sống, kinh doanh lâu năm trong khu phố cổ Hội An, sự thay đổi lượng khách vào thời điểm này có thể được xem là bình thường. Tuy nhiên, với những người kinh doanh ở các khu vực khác, việc khách giảm có thể tạo cảm giác bất thường. Thực tế, tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm, không riêng năm nay” - ông Bình nói và thông tin thêm, giai đoạn tháng 10, tháng 11, thời tiết tại Hội An bắt đầu có mưa, trong khi mực nước sông Hoài và các khu vực lân cận có thể dâng cao khi xuất hiện mưa lớn ở thượng nguồn. Điều đó ảnh hưởng nhất định đến hoạt động tham quan, trải nghiệm của du khách.

Ông Bình cũng chia sẻ thêm, lượng khách du lịch thường có xu hướng tăng trở lại khi gần đến Giáng sinh, sau đó duy trì trong dịp cuối năm. Tuy nhiên, năm nay, tình hình khách lưu trú và các tour trải nghiệm tại Hội An chưa tạo được sự sôi động như kỳ vọng.

Ông cho rằng cần xem xét nhiều yếu tố để đánh giá đầy đủ nguyên nhân khiến lượng khách giảm, trong đó có đặc điểm mùa vụ và hoạt động của các doanh nghiệp du lịch.