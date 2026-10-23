Công an phát thông báo nóng tới người dân đang bật WiFi và mạng 4G/5G liên tục 24/7

Tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bật WiFi 24/7 khiến điện thoại tự động truy cập WiFi miễn phí.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các chuyên gia an ninh mạng đã đưa ra cảnh báo về các cuộc tấn công nhắm vào các mạng WiFi công cộng, đặc biệt là các mạng WiFi ở sân bay, ga tàu hoặc quán cà phê.

Mặc dù nhiều người đã ý thức được những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng WiFi miễn phí nhưng sự tiện lợi và tính hấp dẫn của kết nối không dây miễn phí vẫn khiến nhiều người khó lòng từ chối. Thực tế này đã khiến tin tặc không ngừng tìm kiếm và cập nhật các thủ đoạn tinh vi hơn để khai thác lỗ hổng bảo mật trong các mạng Wi-Fi công cộng.

Tấn công "evil twin" phổ biến tại các địa điểm công cộng

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất là tấn công "evil twin" (tạm dịch: bản sao độc), trong đó tin tặc tạo ra một mạng WiFi giả mạo có tên giống hoặc rất giống với mạng WiFi chính thức để lừa người dùng kết nối và đánh cắp thông tin cá nhân.

Matt Radolec, Phó Chủ tịch phụ trách ứng phó sự cố và hoạt động đám mây tại công ty bảo mật dữ liệu Varonis (Mỹ) đã đưa ra một cảnh báo đáng lo ngại: "Với việc WiFi miễn phí trở nên phổ biến và dễ dàng tiếp cận ở hầu hết mọi nơi, các cuộc tấn công mạng nhắm vào người dùng khi họ kết nối với các mạng không dây công cộng sẽ ngày càng gia tăng".

Ông Radolec nhấn mạnh rằng, trong bối cảnh hiện nay, rất ít người dùng dành thời gian để đọc kỹ các điều khoản dịch vụ hoặc kiểm tra địa chỉ URL của mạng WiFi mà họ đang kết nối. Điều này vô tình tạo ra một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, khiến người dùng dễ dàng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công mạng.

Radolec chia sẻ: "Thực tế, các cuộc tấn công mạng nhắm vào WiFi công cộng giống như một trò chơi. Tội phạm mạng cố gắng đánh vào tâm lý muốn kết nối Internet nhanh chóng của người dùng. Chúng tạo ra các trang đăng nhập giả mạo trông rất giống với trang đăng nhập chính thức, rồi cố gắng dụ dỗ nạn nhân nhanh chóng nhấp vào các nút "Chấp nhận", "Đăng nhập" hoặc "Kết nối" mà không kịp kiểm tra kỹ.

Điều này đặc biệt nguy hiểm khi người dùng truy cập vào một địa điểm mới, nơi họ chưa từng kết nối WiFi trước đây. Lúc này, họ rất dễ bị đánh lừa bởi các trang web giả mạo, bởi đơn giản họ không có một điểm chuẩn để so sánh và nhận biết đâu là trang web hợp pháp.

Làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân của loại thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao này?

Các chuyên gia bảo mật khuyến cáo rằng, khi ở những nơi công cộng, người dùng nên hạn chế tối đa việc sử dụng mạng WiFi công cộng. Thay vào đó, hãy ưu tiên sử dụng các giải pháp kết nối an toàn hơn như kết nối dữ liệu di động 4G/5G, hoặc kết nối với các mạng riêng ảo (VPN) để mã hóa dữ liệu và bảo vệ thông tin cá nhân.

Brian Callahan, Giám đốc Trung tâm hợp tác an ninh mạng Rensselaer tại Học viện bách khoa Rensselaer (Mỹ), chia sẻ: "Để phòng tránh hiệu quả các cuộc tấn công mạng giả mạo điểm truy cập WiFi, cách tốt nhất là sử dụng điểm phát sóng di động của chính chiếc điện thoại của bạn. Đây là một giải pháp đơn giản nhưng vô cùng hữu hiệu".

Khi sử dụng điểm phát sóng di động cá nhân, người dùng có quyền kiểm soát hoàn toàn mạng của mình. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận biết và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng giả mạo. Ông Callahan cho biết: "Bạn sẽ luôn biết chính xác mạng nào là của mình nhờ vào tên và mật khẩu mà bạn đã tự đặt, đảm bảo kết nối an toàn tuyệt đối".

Theo ông Callahan, nếu không thể sử dụng điểm phát sóng di động cá nhân, VPN vẫn là một giải pháp bảo mật đáng tin cậy. VPN hoạt động như một đường hầm bảo mật, mã hóa toàn bộ dữ liệu truyền đi và nhận về, khiến cho thông tin của bạn trở nên vô nghĩa đối với những kẻ tấn công.

Mới đây, Công an tỉnh Cà Mua phát thông báo, trong thời đại công nghệ số, WiFi công cộng xuất hiện ở nhiều nơi như quán cà phê, sân bay, trung tâm thương mại, trường học… Chỉ với vài thao tác, chúng ta có thể kết nối Internet miễn phí để học tập, làm việc và giải trí. Tuy nhiên, sự tiện lợi này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

Khi sử dụng WiFi công cộng, dữ liệu cá nhân có thể bị kẻ xấu theo dõi hoặc đánh cắp nếu mạng không được bảo mật tốt. Những thông tin như tài khoản, mật khẩu, email, hình ảnh hoặc dữ liệu cá nhân có thể trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu. Đặc biệt, người dùng có thể vô tình kết nối với những mạng WiFi giả mạo có tên gần giống mạng chính thức.

Để bảo vệ bản thân, không nên đăng nhập tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện giao dịch quan trọng khi đang sử dụng WiFi công cộng. Hãy kiểm tra kỹ tên mạng trước khi kết nối và tránh những mạng không rõ nguồn gốc. Khi có thể, nên sử dụng dữ liệu di động hoặc mạng cá nhân cho các hoạt động nhạy cảm. Bên cạnh đó, cần đặt mật khẩu mạnh, bật xác thực hai yếu tố (2FA), cập nhật phần mềm thường xuyên và chỉ truy cập những trang web đáng tin cậy.

Hãy nhớ: WiFi miễn phí không có nghĩa là hoàn toàn an toàn. Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Cảnh giác hôm nay chính là bảo vệ tài khoản, dữ liệu và sự an toàn của chính mình ngày mai.