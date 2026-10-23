Vòng hoa tiễn biệt sư tử trắng Mimi sau 16 năm sống ở Thảo Cầm Viên

Sau gần 16 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn (TP.HCM), Mimi, cô sư tử trắng quen thuộc với nhiều thế hệ du khách, đã qua đời ở tuổi gần 18. Vòng hoa trắng cùng những lời tiễn biệt được đặt tại nơi Mimi từng sống khiến nhiều người xúc động, nhớ về một phần ký ức tuổi thơ của mình.

Clip: Di Anh

Gần 16 năm ở Thảo Cầm Viên

Chiều 21/10, Mimi, cô sư tử trắng gắn bó với Thảo Cầm Viên Sài Gòn suốt gần 16 năm, đã qua đời ở tuổi gần 18. Sự ra đi của Mimi khép lại hành trình của một trong những cá thể động vật quen thuộc với nhiều thế hệ người dân TP.HCM, đồng thời để lại nỗi hụt hẫng cho những người đã dành nhiều năm chăm sóc cô sư tử.

Được biết, Mimi là một trong hai cá thể sư tử trắng được Thảo Cầm Viên tiếp nhận từ Nam Phi vào tháng 7/2010, khi cả hai khoảng 18 tháng tuổi. Cặp sư tử được mua từ Vườn thú Bester Birds & Animal Zoo Park với giá hơn một tỷ đồng. Ban quản lý đặt tên con đực là MiNo và con cái là Mimi.

Năm 2022, MiNo qua đời do tuổi già. Mimi tiếp tục được chăm sóc tại Thảo Cầm Viên, nơi cô sư tử trắng đã trải qua phần lớn cuộc đời mình.

Mimi thường nằm nghỉ và ít vận động. Qua nhiều năm, hình ảnh cô sư tử trắng trong khu chuồng quen thuộc trở thành một phần ký ức của nhiều du khách từng ghé thăm Thảo Cầm Viên.

=

Những hình ảnh của Mimi tại Thảo Cầm Viên (Ảnh: Di Anh)

Lời tạm biệt đầy xúc động được đặt trước chuồng (Ảnh: Di Anh)

Đối với những người trực tiếp chăm sóc, Mimi không đơn thuần là một cá thể động vật được nuôi dưỡng tại vườn thú. Sau nhiều năm gắn bó, cô sư tử đã trở thành một thành viên thân thuộc trong cuộc sống thường ngày của họ.

Một nhân viên chăm sóc cho biết đã có 9 năm gắn bó với Mimi. Khi hay tin cô sư tử qua đời, người này không khỏi hụt hẫng sau quãng thời gian dài cùng chăm sóc, quan sát từng thay đổi của con vật.

“Tôi làm việc ở đây 16 năm. Nuôi thú mà, coi nó như người thân trong gia đình của mình vậy. Hằng ngày chăm sóc thì thấy nó vui đùa với mình”, nhân viên chia sẻ.

Với những người chăm sóc Mimi, tất cả ký ức về cô sư tử trắng đều trở thành kỷ niệm đặc biệt (Ảnh: Di Anh)

Theo người chăm sóc, Mimi qua đời do tuổi già, không phải vì một sự cố bất thường. Những thói quen nhỏ trong quá trình chăm sóc cũng trở thành ký ức khó quên, từ cách Mimi phản ứng khi nghe tiếng gọi quen thuộc đến những lúc cô sư tử đang nằm nghỉ nhưng vẫn ngẩng đầu khi được gọi tên.

“Nhiều lúc tôi kêu từ xa là nó biết. Tôi thường kêu nó là Mi hoặc Trắng. Hồi nó nhỏ, tôi cứ kêu Trắng là nó biết, nó thân thiện lắm. Giờ đi qua nhìn chuồng trống không cũng nhớ nó lắm. Nó bệnh nằm trong góc mà tôi gọi là nó ngẩng đầu dậy. Tiếng của ai quen thì nó mới nghe, còn tiếng lạ là nó không phản ứng đâu”, người này kể.

Tại khu chuồng Mimi từng sống, Thảo Cầm Viên đã đặt một vòng hoa trắng cùng lời tạm biệt dành cho cô sư tử. Một cử chỉ giản dị nhưng cho thấy tình cảm của những người chăm sóc dành cho con vật đã đồng hành cùng họ qua nhiều năm.

“Mình nghĩ bạn ấy đã sống một cuộc đời rất trọn vẹn ở đây”

Thông tin Mimi qua đời nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới bài đăng tiễn biệt của Thảo Cầm Viên, nhiều người chia sẻ lại những bức ảnh, những lần ghé thăm và kỷ niệm gắn với cô sư tử trắng.

Với một số người, Mimi không chỉ là một con vật từng được nhìn thấy trong những chuyến tham quan, mà còn gắn với một quãng thời gian đáng nhớ trong cuộc đời. Bởi vậy, khi trở lại Thảo Cầm Viên và nhìn thấy vòng hoa đặt tại khu chuồng, nhiều du khách không khỏi xúc động.

Rất nhiều du khách đã dừng bước trước vòng hoa trắng cùng lời tạm biệt, những bức ảnh của Mimi tại Thảo Cầm Viên (Ảnh: Di Anh)

(Ảnh: Di Anh)

Bạn Ngọc Diệp, ở phường Tân Hưng, cho rằng hành trình gần 16 năm của Mimi tại Thảo Cầm Viên đã trở thành một phần ký ức chung của nhiều người.

“Mình nghĩ bạn không chỉ là ký ức cá nhân mà còn là ký ức tập thể. Dù với người từng làm việc, chơi đùa hay chỉ là du khách thì suốt 16 năm qua, bạn cũng đã trở thành một phần của Thảo Cầm Viên. Bạn cũng có tên, rất đáng yêu và có kỷ niệm cùng rất nhiều người. Mình nghĩ bạn đã sống một cuộc đời rất trọn vẹn ở đây”, Ngọc Diệp chia sẻ.

Bạn Hương Thủy cũng bất ngờ khi biết Mimi qua đời và xúc động trước cách Thảo Cầm Viên dành lời tiễn biệt cho cô sư tử.

“Thảo Cầm Viên đã coi bạn Mimi là một thành viên trong gia đình. Hôm nay mình khá bất ngờ. Mình không nghĩ Thảo Cầm Viên lại đặt một vòng hoa cũng như bảng lời tạm biệt tại chuồng Mimi”, Hương Thủy nói.

Đi cùng con nhỏ đến Thảo Cầm Viên, chị Thủy Trinh, ở phường Hòa Hưng, TP.HCM, cho biết mình hay tin Mimi qua đời qua mạng xã hội. Tuy nhiên, khi trực tiếp nhìn thấy những gì các nhân viên chuẩn bị cho cô sư tử, chị vẫn cảm thấy xúc động.

“Mình thấy mọi người dành rất nhiều tình cảm cho bạn. Đặc biệt khi tới đây, thấy những điều các cô, các chú chuẩn bị cho bạn, mình thấy rất xúc động”, chị Trinh chia sẻ.

Bạn Cẩm Tiên có chút hụt hẫng khi không thể thấy Mimi (Ảnh: Di Anh)

Với bạn Cẩm Tiên, ở An Nhơn, TP.HCM, chuyến ghé thăm Thảo Cầm Viên lần này vốn có mục tiêu là được nhìn thấy Mimi. Vì thế, khi biết cô sư tử đã qua đời, Tiên không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

“Hơi tiếc một xíu vì mục tiêu của mình đến đây là để coi bạn này mà bạn mất rồi. Nhưng thấy mọi người yêu thương bạn thì cũng mừng cho bạn. Bạn cũng đã có một hành trình rất tuyệt vời ở đây, đồng hành và là tuổi thơ của nhiều người nữa”, Cẩm Tiên nói.

Một du khách khác cho biết đã theo dõi những video về Mimi trên TikTok và ấn tượng với cách các nhân viên chăm sóc động vật tại Thảo Cầm Viên.

“Mình xem trên MXH cũng thấy được sự chăm sóc đặc biệt của các cô chú dành cho các bạn. Những lúc cho ăn dù vất vả nhưng cũng vui. Chuồng trại mình thấy sạch sẽ, cỏ cũng được cắt tỉa đàng hoàng”, du khách chia sẻ.

Ảnh: Di Anh

Gần 16 năm ở Thảo Cầm Viên, Mimi đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những người chăm sóc và nhiều thế hệ du khách. Khi cô sư tử trắng không còn, những bức ảnh cũ, những lần ghé thăm và lời kể của những người từng gắn bó với Mimi vẫn còn đó, lưu giữ ký ức về một con vật đã dành phần lớn cuộc đời mình tại nơi này.

https://kenh14.vn/su-tu-trang-mimi-qua-doi-sau-gan-16-nam-o-thao-cam-vien-vong-hoa-tien-biet-khien-nhieu-nguoi-xuc-dong-ban-cung-la-tuoi-tho-cua-nhieu-nguoi-21526102316502147.chn