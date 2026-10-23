Siêu bão Champi suy yếu, không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

Siêu bão Champi đang hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc) và suy yếu dần. Cơn bão rất mạnh này được nhận định sẽ không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Bão Champi tiến sát Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: VNDMS.



Bản tin mới nhất của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, siêu bão Champi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc của Philippines. Hiện, siêu bão tiếp tục di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc).

Các mô hình dự báo của Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ đều chung nhận định: Siêu bão Champi đang suy yếu dần. Đặc biệt, cơn bão mạnh nhất từ đầu năm 2026 sẽ không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Mặc dù vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đánh giá, hoàn lưu rất rộng của siêu bão Champi có khả năng ảnh hưởng đến vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Trong ngày 23-10, khu vực nêu trên sẽ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; riêng vùng biển phía Đông Bắc của Biển Đông dự kiến có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.

Trước diễn biến còn khó lường từ ảnh hưởng của hoàn lưu siêu bão Champi, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Trị tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo tại Công điện số 57/CĐ-BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia.

Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các phương tiện tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên Biển Đông trước nguy cơ từ sóng to, gió mạnh và biển động rất mạnh trong những ngày tới.