Phá ổ nhóm điều hành web phim lậu, chiếu trái phép 'Mưa đỏ'

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 3 bị can vì tạo lập, vận hành ứng dụng và website chiếu phim trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng và gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng cho các chủ sở hữu bản quyền.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh CAHN

Ngày 1/8, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Đình Quý (SN 1997, chỗ ở phường An Khê, TP Đà Nẵng) Hà Xuân Sáng (SN 1997, chỗ ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và Vũ Huy Hoàng (SN 2003) về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2024, Trần Đình Quý và Hà Xuân Sáng, đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, mặc dù không được chủ thể quyền cho phép khai thác, kinh doanh phim nhưng đã cùng lập trình ứng dụng "phimne.app" trên nền tảng Android TV.

Ứng dụng này tích hợp đường dẫn tới các nguồn phim trên Internet để trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.

Hai đối tượng còn thiết kế chức năng yêu cầu người dùng thanh toán phí thành viên sau 15 phút xem miễn phí, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị riêng, thuê máy chủ trong nước rồi chuyển sang máy chủ ở Malaysia nhằm duy trì hoạt động.

Từ đầu năm 2025 đến tháng 4/2026, thông qua 6.451 lượt thanh toán của người dùng, Trần Đình Quý và Hà Xuân Sáng đã thu lợi bất chính gần 415 triệu đồng. Theo xác nhận của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn MNB - đơn vị đại diện thực thi quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại hơn 9,08 tỷ đồng đối với Công ty TMS Entertainment Co., Ltd.

Chiếu trái phép bộ phim "Mưa đỏ"

Cũng liên quan đến hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, Vũ Huy Hoàng, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, đã tạo lập hệ thống đa nền tảng "phimne.live", gồm website và các ứng dụng trên tivi, điện thoại, máy tính bảng.

Đối tượng sử dụng mã nguồn để tự động lấy dữ liệu phim từ các website trên Internet, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm che giấu thông tin quản trị.

Hệ thống hoạt động từ tháng 6/2025, thu hút hơn 1.090 thành viên đăng ký và trên 90.000 lượt truy cập, trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Công ty Cổ phần Beta Media và nhiều bộ phim Việt Nam.

Đáng chú ý, bộ phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội nhân dân bị trình chiếu trái phép, chủ sở hữu xác định thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an TP Hà Nội cho biết, việc phát hiện, điều tra và xử lý các vụ án tiếp tục khẳng định quyết tâm của đơn vị trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong bối cảnh phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế.