Ra quyết định khởi tố Giám đốc công ty thương mại Châu Bích Ngà SN 1994

Châu Bích Ngà bị khởi tố để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau mới đây cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (sinh năm 1994, HKTT: Số 49, Lê Lợi, khóm 5, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) là giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đối với Châu Bích Ngà. Ảnh: CA Cà Mau

Trước đó, ngày 06/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau bắt quả tang các đối tượng pha trộn, sang chiết, đóng gói đường thành phẩm sử dụng nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc của Công ty TNHH MTV MQ để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Tang vật thu giữ gồm: 70 tấn đường trong đó có 10 tấn đường đã được pha trộn và các dụng cụ dùng để pha trộn đường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà Châu Bích Ngà, Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Thu Ngân Bạc Liêu đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm giả nhãn hiệu bao bì, nguồn gốc đường cát của Công ty TNHH MTV MQ. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang củng cố tài liệu, chứng cứ tiếp tục điều tra vụ án theo quy định.

Qua vụ án trên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân nên mua thực phẩm tại các cơ sở uy tín, không ham rẻ, tiếp tay tiêu thụ các thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm, không vì lòng tham, vụ lợi mà sản xuất thực phẩm giả làm ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định pháp luật.