Miền Bắc sắp có mưa trong 2 ngày

Theo dự báo, trong 2 ngày 25-26/10, Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ hầu như không thay đổi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai (24/10), thời tiết miền Bắc duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù. Đến ngày 25-26/10, khu vực này sẽ có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ phổ biến trong những ngày tới tại khu vực này tương đối ổn định: Đêm và sáng trời dịu mát, nhiệt độ phổ biến 23-26 độ; đến trưa và chiều, nhiệt độ tăng lên 32-34 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế từ nay đến ngày 25/10 có mưa vài nơi. Từ ngày 26/10 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (riêng ngày 26/10 mưa tập trung ở phía Bắc khu vực).

Duyên hải Nam Trung Bộ trong vài ngày tới có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc từ ngày 27/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng Nam Bộ từ ngày 29/10, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Ảnh minh họa (Ảnh: Như Hoàn).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/10

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 21-34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 23-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 19-31 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng miền Tây chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 23-33 độ.