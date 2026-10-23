Công an phát thông báo nóng về việc gửi hình ảnh CCCD, sổ đỏ qua Zalo, người dân lưu ý!

Người dân tuyệt đối không kết bạn Zalo, gửi ảnh căn cước công dân, sổ đỏ hoặc giấy tờ tùy thân cho người lạ qua điện thoại, mạng xã hội khi chưa xác minh danh tính và mục đích sử dụng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, thời gian gần đây, lợi dụng việc Ủy ban nhân dân (UBND) xã Hàm Kiệm triển khai hoạt động làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng có dấu hiệu giả danh cán bộ để thu thập trái phép thông tin cá nhân và giấy tờ nhà đất của người dân.

Theo phản ánh của người dân thôn Dân Hiệp, trong hai ngày 20 và 21/10/2026, có 05 hộ gia đình nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ (đầu số 028x.xxx.xxx).

Người gọi là một phụ nữ, tự xưng cán bộ UBND xã, thông báo địa phương đang gấp rút hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận.

Đáng chú ý, người này liên tục thúc giục người dân: “Cô/chú ra thôn/UB xã là xong việc ngay mà không phải chờ, nhưng để nhanh gọn, cô/chú kết bạn Zalo với bạn Huy - Cán bộ Phòng Kinh tế (CB PKT) để gửi thông tin CCCD và sổ đỏ, bạn ấy nhập thẳng lên hệ thống quốc gia cho mình”.

Người gọi còn nhấn mạnh cách làm này giúp tiết kiệm thời gian, không phải xếp hàng và thường liên hệ trong giờ hành chính nhằm tạo sự tin tưởng.

Một số người nhận cuộc gọi lo lắng việc chậm bổ sung dữ liệu có thể ảnh hưởng đến quyền lợi về đất đai. Điển hình, bà N.T.H (SN 1965, trú tại thôn Dân Hiệp) được hướng dẫn kết bạn Zalo và gửi ảnh giấy tờ. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến Cảnh sát khu vực và Trưởng thôn, bà đã kịp thời dừng lại, báo cáo sự việc.

Để tạo lòng tin và lấy thông tin cá nhân, các đối tượng thường sử dụng một số thủ đoạn như sau: Trước hết, các đối tượng lợi dụng chủ trương làm sạch dữ liệu đất đai của Nhà nước để tạo lòng tin. Tiếp đó, chúng đánh vào tâm lý ngại đi lại, chờ đợi của người dân bằng cách hứa hẹn giải quyết thủ tục nhanh chóng, không phải xếp hàng và có thể thực hiện qua hệ thống. Đối tượng còn mạo danh cán bộ, sử dụng danh xưng “Phòng Kinh tế”, giới thiệu mình tên Huy, cung cấp số điện thoại và chủ động liên hệ trong giờ hành chính nhằm tạo cảm giác đáng tin cậy.﻿ Đáng chú ý, các đối tượng đề nghị người dân cung cấp ảnh căn cước công dân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua tài khoản Zalo chưa được xác minh. Những thông tin này có nguy cơ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Infographic tóm tắt 04 bước nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Phòng Kinh tế đốc thúc người dân gửi sổ đỏ qua Zalo (Ảnh: Công an xã Hàm Kiệm - tỉnh Lâm Đồng)

Trước tình trạng trên, Công an xã Hàm Kiệm (tỉnh Lâm Đồng) khuyến cáo người dân không kết bạn Zalo, gửi ảnh căn cước công dân, sổ đỏ hoặc giấy tờ tùy thân cho người lạ khi chưa xác minh rõ danh tính và mục đích sử dụng.

Đối với việc kê khai, đăng ký đất đai, người dân cần thực hiện theo hướng dẫn và thông báo chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Khi nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ yêu cầu cung cấp giấy tờ, người dân nên dừng trao đổi, liên hệ Trưởng thôn hoặc Công an xã để kiểm chứng thông tin.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý.