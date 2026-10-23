Lạng Sơn: Tham ô 6,2 tỷ đồng tiền công đức Đền Bắc Lệ, nguyên phó chủ tịch xã cùng 13 người khác bị đề nghị truy tố

Ngày 23/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã hoàn thành kết luận điều tra vụ tham ô tiền công đức xảy ra xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn. Có 14 bị can bị đề nghị truy tố trong vụ án này.

Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2024 đến tháng 6/2026, 14 bị can là thành viên Ban quản lý Đền Công đồng Bắc Lệ đã có hành vi tham ô tài sản từ nguồn tiền công đức, với tổng số tiền hơn 6,2 tỷ đồng.

Trong số các bị can bị đề nghị truy tố có Trương Xuân Hữu, sinh năm 1983, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Tân Thành và Phùng Văn Quang, sinh năm 1979, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Khu di tích Đền Công đồng Bắc Lệ, xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã tập trung làm rõ hành vi, trách nhiệm của các bị can; đồng thời áp dụng các biện pháp phục vụ công tác thu hồi tài sản. Đến thời điểm hiện nay, đã thu hồi và phong tỏa tài sản của các bị can là trên 9,35 tỷ đồng.

Từ kết luận điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố 14 bị can về tội “Tham ô tài sản”, quy định tại Điều 353 Bộ luật Hình sự.