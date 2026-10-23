Ngân hàng thông báo thời gian gián đoạn một số giao dịch chuyển, rút tiền sau đây

ACB khuyến nghị khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch cần thiết trước thời gian Napas chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) thông báo một số tính năng trên ngân hàng số và dịch vụ thẻ có thể bị gián đoạn trong thời gian Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) diễn tập chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Theo thông báo của ACB, các dịch vụ có thể phát sinh gián đoạn ngắn, không liên tục theo từng giai đoạn kỹ thuật. Cụ thể, giai đoạn 1 dự kiến diễn ra từ 0h đến 0h40 ngày 29/10/2026; giai đoạn 2 từ 0h đến 0h40 ngày 4/11/2026.

Trong thời gian trên, một số tính năng thanh toán liên kết với Napas trên các nền tảng ngân hàng số ACB ONE, ACB ONE BIZ và ACB ONE PRO có thể bị ảnh hưởng. Các dịch vụ bao gồm chuyển tiền nhanh Napas 24/7; nạp tiền điện thoại di động trả trước; thanh toán cước điện thoại di động trả sau, điện thoại cố định, Internet ADSL và truyền hình; thanh toán vé máy bay, vé tàu hỏa, dịch vụ cảng và thanh toán QR trong nước, quốc tế.

Đối với dịch vụ thẻ, các giao dịch có thể bị gián đoạn gồm rút tiền, truy vấn số dư bằng thẻ tại hệ thống ATM/CRM của ACB; rút tiền qua VietQR bằng thẻ Napas do ngân hàng khác phát hành; rút tiền và truy vấn số dư bằng thẻ quốc tế do ngân hàng khác phát hành.

Ngoài ra, giao dịch bằng thẻ Napas, Visa, MasterCard và JCB do ACB phát hành tại ATM/POS của ngân hàng khác, thanh toán trực tuyến và Samsung Pay cũng có thể bị ảnh hưởng. Các giao dịch tại POS của ACB bằng thẻ Napas, Visa, MasterCard và JCB do ngân hàng khác phát hành nằm trong danh sách dịch vụ được thông báo có khả năng gián đoạn.

ACB khuyến nghị khách hàng chủ động thực hiện các giao dịch cần thiết trước thời gian Napas chuyển đổi hệ thống kỹ thuật, đồng thời lưu ý khả năng gián đoạn khi sử dụng các dịch vụ liên quan trong những khung giờ nêu trên.