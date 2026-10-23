iPhone Duo sang tay chênh tới 15 triệu đồng ngay ngày mở bán

Chỉ vài giờ sau khi mở bán chính thức tại Việt Nam sáng 23/10/2026, iPhone Duo bản 256GB đã được rao bán lại trên các hội nhóm mua bán với giá 74-80 triệu đồng, cao hơn giá niêm yết 9-15 triệu đồng. Nguồn cung trong đợt đầu chỉ đáp ứng nhu cầu nhỏ khiến chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple trở thành món hàng được săn đón.

Giá iPhone Duo sang tay cao hơn chính hãng 9-15 triệu đồng

Từ 8h ngày 23/10/2026 (giờ Việt Nam), các hệ thống bán lẻ được Apple ủy quyền tại Việt Nam bắt đầu giao iPhone Duo cho khách đặt trước. Chỉ khoảng 1-2 giờ sau, trên các hội nhóm mua bán iPhone, nhiều bài đăng rao bán lại máy đã xuất hiện, phần lớn ghi rõ “mới lấy”, “full hóa đơn”.

Một bài đăng bán iPhone Duo bản 256GB màu trắng, đưa ra mức giá 80 triệu đồng tại TP.HCM. Một người bán khác ở Thủ Dầu Một (Bình Dương) chào bản 256GB màu đen và trắng giá 78 triệu đồng, kèm ghi chú “không fix”, tức không bớt giá. Mức thấp nhất ghi nhận được là 74 triệu đồng cho bản 256GB màu đen, đủ hóa đơn.

iPhone Duo trở thành món hàng hot trên thị trường thứ cấp, nhận máy sang tay giá tăng cả chục triệu đồng (Ảnh: Huỳnh Duy)

Theo bảng giá Apple Việt Nam, iPhone Duo bản 256GB được niêm yết khoảng 65 triệu đồng (các nguồn công bố mức 64,9-65 triệu đồng). Bản 512GB có giá 71,5 triệu đồng, bản 1TB 84,5 triệu đồng, còn bản 2TB khoảng 104 triệu đồng. Như vậy, giá rao sang tay của bản 256GB đang cao hơn giá chính hãng khoảng 9-15 triệu đồng.

Bên cạnh hàng mua trong nước, thị trường còn xuất hiện nguồn máy xách tay. Một số người buôn iPhone xách tay cho biết đang nhập mẫu iPhone Duo mới tại Apple Store Hồng Kông và đưa về TP.HCM ngay trong chiều.

Nhu cầu thu mua lại cũng được người dùng xác nhận. Anh Lê Duy, kỹ sư phần mềm tại TP.HCM, cho biết nhiều người hỏi mua lại chiếc iPhone Duo của anh với giá chênh đến chục triệu đồng, nhưng anh không bán.

So với giá bán chính hãng, mức giá iPhone Duo sang tay chênh từ 9-15 triệu đồng (Ảnh: Huỳnh Duy)

Nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng trong đợt đầu tiên

Nguyên nhân chính của tình trạng đội giá là lượng hàng quá ít so với nhu cầu. Toàn thị trường Việt Nam được cho là chỉ được cung ứng khoảng 5.000 chiếc iPhone Duo trong đợt đầu, tương đương khoảng 1/10 lượng iPhone 18 Pro/Pro Max.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Thế Giới Di Động, cho biết hệ thống chỉ nhận khoảng 3.000 đơn đặt hàng iPhone Duo dù nhu cầu lớn hơn nhiều. Trong ngày đầu, khoảng 1.800 máy được giao tới khách. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 30.000-50.000 máy iPhone 18 Pro/Pro Max mà hệ thống phát hành hơn một tháng trước.

Tình hình tại các đại lý khác cũng tương tự. Minh Tuấn Mobile ghi nhận hơn 4.000 đơn hàng tính đến hết ngày 22/10/2026, nhưng chỉ giao khoảng 200 máy trong ngày mở bán. Hoàng Hà Mobile, với hơn 200 điểm bán trên toàn quốc, chỉ có thể giao 150 máy. Di Động Việt dự kiến đáp ứng khoảng 2,5% nhu cầu, trong khi CellphoneS ghi nhận gần 20.000 khách đăng ký quan tâm.

Đợt đặt trước mở lúc 19h ngày 16/10/2026 và nhiều hệ thống hết suất chỉ sau vài phút, dù khách phải cọc 30 triệu đồng, tương đương gần một nửa giá bản 256GB. Tại Apple Store Online, khách đặt muộn phải chờ tới tháng 1/2027 mới được giao máy. Khoảng thời gian chờ dài là lý do nhiều người chấp nhận trả thêm hơn chục triệu đồng để có máy ngay.

Theo thống kê của Thế Giới Di Động, 60% khách chọn bản 256GB và 70% chọn màu trắng. Di Động Việt cũng cho biết phiên bản 256GB màu Trắng Ánh Sao dẫn đầu về lượng khách quan tâm. Đây cũng là phiên bản xuất hiện nhiều nhất trên các bài rao bán lại, với mức giá cao hơn bản màu xanh đen (Trời Đêm).

iPhone Duo là mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, có màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch khi mở ra. Máy dùng khung titan cấp 5, chip A20 Pro, hệ thống camera Dual Fusion 48MP và kiến trúc pin kép, với hai màu Trời Đêm và Trắng Ánh Sao cùng bốn tùy chọn dung lượng từ 256GB đến 2TB.

Mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple được nhiều người săn đón, nhất là nhóm khách hàng sẵn sàng chi mạnh cho công nghệ mới (Ảnh: Huỳnh Duy)

Nên chờ hàng chính hãng thay vì mua sang tay

Mua iPhone Duo sang tay lúc này đồng nghĩa người dùng trả thêm 9-15 triệu đồng so với giá niêm yết, trong khi phải tự chịu rủi ro về nguồn gốc máy, hóa đơn không khớp với thiết bị hoặc giao dịch đặt cọc qua mạng với người lạ. Với máy xách tay, người mua có thể gặp hạn chế khi bảo hành, sửa chữa tại Việt Nam, không có hóa đơn hợp lệ trong nước và khó được hỗ trợ đổi trả nếu máy phát sinh lỗi. Đây là thiết bị gập thế hệ đầu, cơ chế bản lề và màn hình gập còn mới, nên quyền lợi bảo hành càng quan trọng.

Để đảm bảo quyền lợi, người dùng nên mua iPhone Duo mã VN/A chính hãng tại các đại lý ủy quyền của Apple (AAR) như TopZone, CellphoneS, Di Động Việt, FPT Shop, Minh Tuấn Mobile, hoặc đặt hàng trên Apple Store trực tuyến tại Việt Nam. Hàng chính hãng được bán đúng giá niêm yết, có hóa đơn, được hưởng chính sách bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ tại Việt Nam. Thời gian chờ có thể kéo dài, nhưng các đại lý cho biết vẫn theo dõi lịch giao hàng từ Apple để mở các đợt bán mới.