iPhone Duo mở bán: Hàng trăm người xếp hàng từ 2 ngày trước, nhiều người có thể ra về tay trắng

iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, bắt đầu đến tay khách hàng từ sáng 23/10/2026, khách mua tại Australia và New Zealand chính là những người sở hữu máy đầu tiên. Từ Macau đến New York, nhiều người xếp hàng trước cả ngày dù Apple đã cảnh báo lượng máy bán trực tiếp tại cửa hàng rất hạn chế.

Australia và New Zealand là những thị trường đầu tiên bước sang ngày 23/10/2026 nhờ lợi thế múi giờ, nên khách hàng đặt trước tại đây là những người đầu tiên trên thế giới nhận iPhone Duo. Sau đó, việc giao hàng và bán tại cửa hàng tiếp tục lan sang châu Á, Trung Đông, châu Âu, và cuối cùng là Bắc Mỹ trong cùng ngày.

Tại Apple Store trên phố George Street (Sydney), cửa hàng mở bán lúc 8 giờ sáng giờ địa phương (tức 4 giờ sáng giờ Việt Nam). Trái với dự đoán về cảnh hỗn loạn, hàng người chờ khá trật tự và ngắn hơn kỳ vọng, không cần cắm trại qua đêm như những đợt ra mắt trước.

Hàng dài người xếp hàng tại Apple Store trên phố George Street (Sydney) để mua iPhone Duo (Ảnh: Man of Many)

Cửa hàng Apple Store trên phố George Street (Sydney) là nơi bán iPhone Duo sớm nhất thế giới có lượng người xếp hàng nối dài (Ảnh: Man of Many)

Chi tiết gây chú ý nhất buổi sáng là Jeremy Cabral, đại diện trang Finder.com.au, đã trả 250 USD (đô la Australia) qua nền tảng Airtasker để thuê người giữ chỗ. Khoản chi này hóa ra gần như không cần thiết vì hàng chờ không dài.

Theo ông Tim Fung, CEO kiêm nhà sáng lập Airtasker, có người sẵn sàng trả tới 350 USD (đô la Australia) để thuê người xếp hàng hoặc nhận máy hộ. “Một người coi việc đứng xếp hàng hàng giờ là ác mộng, nhưng với người khác đó lại là cơ hội kiếm vài trăm đô”, ông Fung nói.

Jeremy Cabral - người trả 350 AUD (đô la Australia) để thuê người xếp hàng hoặc nhận máy hộ (Ảnh: Man of Many)

Ở nhiều nơi khác, không khí sôi động hơn hẳn. Tại Apple Galaxy Macau, hàng trăm người đã xếp hàng trước ngày mở bán 2 ngày. Tại Apple Fifth Avenue (New York), những người đầu tiên có mặt khoảng 30 giờ trước giờ mở bán.

Tuy vậy, nhiều người trong số này có thể ra về tay trắng. Apple xác nhận lượng hàng bán trực tiếp tại cửa hàng ngày 23/10/2026 sẽ rất hạn chế và gọi nhu cầu đặt trước là “phi thường”. Trước đó, nhân viên một số Apple Store cho biết họ được dặn rằng nhiều khả năng sẽ không có máy cho khách vãng lai không đặt trước.

Từ 5 ngày trước, tại Apple Store ở New York đã có nhiều người chờ đợi sẵn để mua iPhone Duo (Ảnh: @LChenlz)

Apple Store tại Macau đông nghịt người xếp hàng mua iPhone gập đầu tiên của Apple (Ảnh: @LChenlz)

Thông tin này chưa thống nhất. Nhà báo Mark Gurman (Bloomberg) phủ nhận việc Apple có chỉ đạo chung trên toàn hệ thống về việc không bán cho khách vãng lai, cho rằng hướng dẫn có thể chỉ đến từ quản lý từng cửa hàng và việc kết luận về tồn kho lúc đó là còn sớm. Apple cũng sẽ trưng bày số lượng lớn máy trải nghiệm tại cửa hàng, dù số máy trưng bày có thể khác nhau giữa các điểm bán.

Một hàng dài người xếp hàng chờ mua iPhone Duo (Ảnh: TechDroider)

Nguồn cơn của tình trạng khan hàng nằm ở khâu sản xuất. Cuối tháng 8/2026, sản lượng iPhone Duo được cho là chỉ đạt vài trăm máy mỗi ngày. Apple từng cân nhắc lùi ngày bán sang tháng 11/2026 trước khi giữ nguyên lịch tháng 10.

Khi Apple mở đặt trước ngày 16/10/2026, máy cháy hàng chỉ trong vài phút. Thời gian chờ giao hàng trên website Apple kéo dài sang tháng 1/2027. Giới đầu cơ lập tức rao bán các đơn đặt trước có ngày giao sớm với mức chênh lệch cao.

Apple giới thiệu iPhone Duo tại sự kiện “Surprise and Shine” ngày 09/9/2026. Máy có giá khởi điểm 1.999 USD tại Mỹ và 3.499 USD (đô la Australia) tại Australia, với hai màu Star White và Night Sky, bộ nhớ từ 256GB đến 2TB.

Khi gập, máy dùng màn hình ngoài 5,4 inch được bảo vệ bằng Ceramic Shield 2. Khi mở, màn hình trong Super Retina XDR 7,6 inch là màn hình lớn nhất từng có trên iPhone, phủ lớp nano-texture giúp giảm độ lộ nếp gấp. Máy chạy chip A20 Pro, bản lề gồm 100 linh kiện cho phép dựng máy như hình chiếc lều để xem video. iPhone Duo xuất xưởng với iOS 27.1, hỗ trợ chạy hai ứng dụng song song lần đầu tiên trên iPhone.

Việt Nam nằm trong nhóm thị trường mở bán đợt đầu. Máy mở đặt trước từ 19 giờ ngày 16/10/2026 và nhanh chóng cháy hàng tại một số hệ thống bán lẻ. Giá niêm yết tại Việt Nam từ 64.999.000 đồng (256GB), 71.499.000 đồng (512GB), 84.499.000 đồng (1TB) đến 103.999.000 đồng (2TB).

Máy chính thức lên kệ mở bán tại các đại lý từ 8 giờ sáng 23/10/2026.

Nguồn: Man of Many, The Apple Post