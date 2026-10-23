iPhone Duo bị thổi giá trên chợ đen, giá rao bán hơn 130 triệu đồng

iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple, hết hàng chỉ vài phút sau khi mở đặt trước ngày 16/10/2026. Trên eBay, một chiếc bản 2 TB được đánh dấu đã bán với giá 5.000 USD, tương đương khoảng 130,5 triệu đồng. Mức này cao hơn khoảng 26,5 triệu đồng so với bản đắt nhất Apple bán chính hãng tại Việt Nam.

Apple mở đặt trước iPhone Duo, mẫu iPhone gập đầu tiên của hãng, vào ngày 16/10/2026 và máy hết hàng chỉ sau vài phút. Ngày mở bán chính thức vẫn giữ nguyên là 23/10/2026, nhưng khách đặt mới tại Mỹ phải chờ đến 25/01/2027 mới nhận được máy. Thời gian chờ này áp dụng cho mọi phiên bản.

Theo trang công nghệ PhoneArena, nguyên nhân được cho là các nhóm đầu cơ dùng công cụ tự động (bot) để gom số lượng lớn, khiến nhiều khách hàng thông thường không kịp đặt mua.

iPhone Duo sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam vào sáng ngày 23/10 (Ảnh: Huỳnh Duy)

Ngay sau khi hết hàng, iPhone Duo xuất hiện trên eBay với giá cao hơn nhiều so với niêm yết. Một chiếc màu Night Sky, bản 2 TB, được đánh dấu đã bán với giá 5.000 USD (khoảng 130,5 triệu đồng), trong khi Apple bán phiên bản này tại Mỹ với giá 3.199 USD (khoảng 83,5 triệu đồng). Người mua đã trả thêm khoảng 1.800 USD (hơn 46 triệu đồng). Một suất đặt trước bản 1 TB cùng màu cũng được bán với giá 4.400 USD (khoảng 113 triệu đồng), so với giá gốc 2.599 USD (khoảng 67 triệu đồng).

Phần lớn tin rao trên eBay là bán suất đặt trước, không phải máy có sẵn để giao ngay. Việc các giao dịch này đã hoàn tất hay chưa hiện chưa có thông tin xác nhận.

Mức giá đầu cơ iPhone Duo tại Mỹ lên đến 130,5 triệu đồng cao hơn bản 2 TB chính hãng tại Việt Nam khoảng 26,5 triệu đồng, tức đắt hơn khoảng 25%. So với bản 256 GB rẻ nhất, giá đầu cơ cao gấp khoảng 2 lần, chênh khoảng 65,5 triệu đồng.

iPhone Duo bị gom hàng đầu cơ, mức giá rao bán cao nhất lên đến hơn 130 triệu đồng (Ảnh: Huỳnh Duy)

Nhiều người dùng thất vọng vì cho rằng Apple chưa có biện pháp hiệu quả để ngăn bot gom hàng, dù đây không phải lần đầu sản phẩm mới của hãng bị đầu cơ. Trang PhoneArena nhận định Apple lẽ ra cần chuẩn bị kỹ hơn, vì cảnh báo về nguồn cung hạn chế đã xuất hiện từ trước khi tên gọi iPhone Duo được công bố. Bên cạnh đó, nếu không xử lý, khách hàng có thể phải chờ thêm nhiều tháng, đến lúc những thông tin đầu tiên về iPhone Duo 2 đã xuất hiện.

Về phía Apple, hãng mô tả nhu cầu đặt trước là “phi thường”. Apple cho biết sẽ nỗ lực đưa máy đến tay nhiều khách hàng hơn và tiếp tục nhận đơn trực tuyến.

Đầu cơ không phải nguyên nhân duy nhất. Theo ZDNet Korea, Apple đã yêu cầu các nhà cung cấp tăng sản lượng linh kiện cho iPhone Duo, nhưng việc này chưa chắc giúp hãng nhanh chóng bù đủ số máy đang thiếu.

PhoneArena cho biết một trở ngại lớn là nguồn cung T-Glass từ hãng Nitto Boseki (Nhật Bản) còn hạn chế. T-Glass là loại sợi thủy tinh chuyên dụng trong bảng mạch điện tử, giúp bảng mạch ổn định hơn và ít biến dạng do nhiệt. Nếu nguồn cung vật liệu này không cải thiện, Apple khó đẩy nhanh sản xuất, kể cả khi các linh kiện khác đã tăng sản lượng.

Một số tin đồn cho rằng lượng máy dành cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng sẽ rất hạn chế. Tuy nhiên, một nhân viên Apple Store đã bác bỏ thông tin này khi trả lời PhoneArena

Tại Mỹ, khách đặt mới iPhone Duo phải chờ đến 25/01/2027 mới có thể nhận máy (Ảnh: Huỳnh Duy)

Thị trường Việt Nam mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple cũng khan hàng. iPhone Duo mở đặt trước tại Việt Nam từ 19h00 ngày 16/10/2026 (giờ Việt Nam) và nhiều đại lý đã thông báo hết suất chỉ sau ít phút, khách có thể phải chờ đến tháng 12/2026 mới nhận được máy.

Sáng 23/10, iPhone Duo sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Dù vậy, lượng người dùng có thể nhận được máy trong ngày đầu mở bán không nhiều.