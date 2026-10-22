Trên tay Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 trước ngày mở bán

Trải nghiệm thực tế trước ngày mở bán hé lộ những điểm đáng chú ý trên bộ đôi Apple Watch mới, từ khả năng theo dõi sức khỏe đến các tính năng phục vụ tập luyện, qua đó có thấy rõ định hướng riêng của 2 sản phẩm.
Năm nay, dòng sản phẩm Apple Watch Series tiếp tục được Apple làm mới với hai sản phẩm Apple Watch Series 12 và Ultra 4 thuộc hai phân khúc khác nhau, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu theo dõi sức khỏe, vận động và sinh hoạt hằng ngày.
Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12 tiếp tục duy trì thiết kế mặt vuông bo tròn đặc trưng, với Digital Crown và nút sườn ở cạnh bên. Thế hệ mới có ba lựa chọn chất liệu vỏ gồm nhôm, titan và gốm, hướng đến những nhu cầu sử dụng và phong cách khác nhau.
Apple Watch Series 12 có thời lượng pin tối đa 24 giờ khi sử dụng thông thường. 15 phút sạc có thể cung cấp tối đa 12 giờ sử dụng. Khả năng sạc nhanh giúp người dùng rút ngắn thời gian chờ, thuận tiện hơn khi cần đeo đồng hồ liên tục để theo dõi giấc ngủ.
Sản phẩm có giá khởi điểm 11.499.000 đồng trên Apple Store trực tuyến Việt Nam.
Apple Watch Ultra 4
Apple Watch Ultra 4 giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng với vỏ titan cấp 5 kích thước 49mm, màn hình sapphire phẳng và độ sáng tối đa 3.000 nit. Những thay đổi về ngoại hình không nhiều, nhưng thiết bị được nâng cấp hệ thống cảm biến sức khỏe tương tự Series 12.
Apple Watch Ultra 4 có giá khởi điểm 23.999.000 đồng tại Apple Store trực tuyến Việt Nam. Điểm đáng chú ý của thế hệ mới là sự kết hợp giữa thời lượng pin dài hơn và khả năng theo dõi sức khỏe xuyên suốt ngày đêm.