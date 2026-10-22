Trên tay Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 trước ngày mở bán

Trải nghiệm thực tế trước ngày mở bán hé lộ những điểm đáng chú ý trên bộ đôi Apple Watch mới, từ khả năng theo dõi sức khỏe đến các tính năng phục vụ tập luyện, qua đó có thấy rõ định hướng riêng của 2 sản phẩm.

Năm nay, dòng sản phẩm Apple Watch Series tiếp tục được Apple làm mới với hai sản phẩm Apple Watch Series 12 và Ultra 4 thuộc hai phân khúc khác nhau, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu theo dõi sức khỏe, vận động và sinh hoạt hằng ngày.

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12 tiếp tục duy trì thiết kế mặt vuông bo tròn đặc trưng, với Digital Crown và nút sườn ở cạnh bên. Thế hệ mới có ba lựa chọn chất liệu vỏ gồm nhôm, titan và gốm, hướng đến những nhu cầu sử dụng và phong cách khác nhau.

Phiên bản Apple Watch Series 12 vỏ nhôm màu Đồng Đậm mang đến lựa chọn màu sắc mới bên cạnh các tông màu quen thuộc

Ở phiên bản nhôm, Apple bổ sung màu Đồng Đậm và Vàng Nhạt, bên cạnh Đen và Xám Không Gian. Bản titan có màu Vàng Óng và Tự Nhiên, trong khi phiên bản gốm đánh bóng xuất hiện với hai màu Trắng Ngọc Trai và Xanh Đêm. Đáng chú ý, chất liệu gốm cũng được đưa trở lại dòng Apple Watch sau nhiều năm vắng bóng.

Phiên bản vỏ gốm đánh bóng tạo khác biệt về chất liệu và bề mặt hoàn thiện so với các tùy chọn nhôm, titan

Về màn hình, Series 12 sử dụng tấm nền Retina có độ sáng tối đa 2.000 nit. Bản nhôm được trang bị kính Ceramic Shield 2, với khả năng chống nứt vỡ được Apple công bố cải thiện 60% so với kính Ion-X trên thế hệ trước. Cụm cảm biến ở mặt đáy được thiết kế lại, phục vụ việc ghi nhận nhịp tim và các chỉ số sức khỏe thường xuyên hơn

Điểm nâng cấp đáng chú ý tiếp theo nằm ở hệ thống cảm biến sức khỏe. Đồng hồ có thể đo nhịp tim mỗi 5 giây, đồng thời tăng tần suất ghi nhận biến thiên nhịp tim (HRV). Các dữ liệu này được tổng hợp trong tính năng Sẵn Sàng (Readiness), cung cấp điểm số từ 0 đến 10 để người dùng tham khảo tình trạng phục hồi và điều chỉnh mức độ vận động

Apple Watch Series 12 có thời lượng pin tối đa 24 giờ khi sử dụng thông thường. 15 phút sạc có thể cung cấp tối đa 12 giờ sử dụng. Khả năng sạc nhanh giúp người dùng rút ngắn thời gian chờ, thuận tiện hơn khi cần đeo đồng hồ liên tục để theo dõi giấc ngủ.

Sản phẩm có giá khởi điểm 11.499.000 đồng trên Apple Store trực tuyến Việt Nam.

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 giữ nguyên phong cách thiết kế đặc trưng với vỏ titan cấp 5 kích thước 49mm, màn hình sapphire phẳng và độ sáng tối đa 3.000 nit. Những thay đổi về ngoại hình không nhiều, nhưng thiết bị được nâng cấp hệ thống cảm biến sức khỏe tương tự Series 12.

Ultra 4 có thể hoạt động tối đa 50 giờ trong điều kiện sử dụng thông thường và lên đến 84 giờ ở Chế độ Nguồn điện thấp

ới nhu cầu tập luyện, đồng hồ hỗ trợ theo dõi ngoài trời tối đa 18 giờ ở chế độ thông thường; các chế độ tiết kiệm năng lượng chuyên biệt có thể kéo dài thời gian theo dõi cho những hành trình dài

Mặt lưng đồng hồ là nơi tập trung những thay đổi đáng chú ý về phần cứng, khi hệ thống cảm biến quang học và điện tim được tái thiết kế nhằm tăng khả năng tiếp xúc với da và hỗ trợ theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn

Thiết bị cũng được bổ sung tính năng Sẵn Sàng, kết hợp dữ liệu vận động, giấc ngủ và sinh hiệu để hỗ trợ người dùng đánh giá khả năng phục hồi. Cùng với GPS tần số kép L1 và L5, màn hình sáng và các công cụ tập luyện, Ultra 4 tiếp tục tập trung vào nhóm người thường xuyên chạy bộ, leo núi và khám phá ngoài trời

Apple Watch Ultra 4 có giá khởi điểm 23.999.000 đồng tại Apple Store trực tuyến Việt Nam. Điểm đáng chú ý của thế hệ mới là sự kết hợp giữa thời lượng pin dài hơn và khả năng theo dõi sức khỏe xuyên suốt ngày đêm.