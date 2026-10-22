Du thuyền trăm tỷ của Messi

Du thuyền gần 270 tỷ đồng sắp tới của Messi nổi bật với thiết kế sang trọng và loạt tiện nghi phục vụ những kỳ nghỉ trên biển cùng gia đình.

Lionel Messi được cho là bổ sung một tài sản đáng chú ý vào danh mục sở hữu của mình với chiếc du thuyền hạng sang ULTIMA 88 do Sunreef Yachts sản xuất. Mẫu tàu có giá tham khảo lên tới hàng trăm tỷ đồng, được thiết kế để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng trên biển và những chuyến đi cùng gia đình.

Theo thông tin được công bố, du thuyền đang được chế tạo tại cơ sở của Sunreef Yachts ở Ras Al Khaimah, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Sau khi hoàn thiện, con tàu dự kiến gia nhập đội tàu MIM Ocean tại quần đảo Balearic, Tây Ban Nha. Thời điểm bàn giao chính thức hiện chưa được xác nhận.

Du thuyền ULTIMA 88 do Sunreef Yachts phát triển, gây chú ý với thiết kế hai thân hiện đại, không gian nghỉ dưỡng rộng rãi và khả năng kết nối trực tiếp với mặt biển.(Ảnh: Sunreef)

Messi cho biết gia đình anh yêu thích những kỳ nghỉ trên biển. Vì vậy, thiết kế cùng các tiện nghi của Sunreef là những yếu tố phù hợp với nhu cầu sử dụng mà ngôi sao người Argentina hướng đến.

Du thuyền dài gần 27 m, giá hàng trăm tỷ đồng

ULTIMA 88 là mẫu du thuyền hai thân sử dụng động cơ của Sunreef Yachts, thương hiệu chuyên sản xuất tàu giải trí hạng sang có nguồn gốc từ Ba Lan. Con số 88 trong tên gọi tương ứng với chiều dài khoảng 88 feet, tương đương 26,8 m.

Theo những ước tính trên thị trường quốc tế, giá của mẫu du thuyền này dao động trong khoảng 8-9 triệu euro, tương đương khoảng 240-270 tỷ đồng. Đây chưa phải giá mua được xác nhận của Messi, bởi nhà sản xuất chưa công bố giá trị hợp đồng cụ thể cũng như chi phí dành cho các trang bị tùy chỉnh.

Khu vực boong sau của du thuyền.(Ảnh: Sunreef)

Với chiều rộng khoảng 9,3 m, ULTIMA 88 được phát triển theo hướng tối ưu không gian sinh hoạt, kết hợp khu vực nghỉ ngơi trong nhà với các tiện ích ngoài trời. Du thuyền có một phòng suite chính dành cho chủ sở hữu và 4 cabin dành cho khách.

Điểm đáng chú ý nằm ở khu vực phía đuôi tàu, nơi được thiết kế thành không gian Ocean Lounge. Khu vực này phục vụ các hoạt động thư giãn, bơi lội và vui chơi dưới nước. Phần mạn tàu có thể mở rộng để tăng diện tích sử dụng và tạo lối tiếp cận thuận tiện hơn với mặt biển.

Không gian phòng sinh hoạt chính trên du thuyền ULTIMA 88 được thiết kế theo hướng hiện đại, kết hợp cửa kính lớn để tận dụng ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn hướng biển. (Ảnh: Sunreef)

Bên cạnh đó, du thuyền được bố trí boong trên rộng, nhiều vị trí nghỉ ngơi ngoài trời và khoang chứa mô tô nước Jet Ski. Nội thất sử dụng bảng màu trung tính, kết hợp cửa kính lớn nhằm tăng ánh sáng tự nhiên và tạo sự liên kết giữa không gian bên trong với khu vực ngoài trời.

Về khả năng vận hành, thông số được giới thiệu cho ULTIMA 88 gồm hai động cơ, mỗi động cơ có công suất 1.000 mã lực, đưa tổng công suất lên 2.000 mã lực. Tùy cấu hình, khách hàng có thể lựa chọn các giải pháp như hệ truyền động hybrid và tấm pin mặt trời.

Khu vực thư giãn trên du thuyền ULTIMA 88 được bố trí rộng rãi, hướng đến trải nghiệm nghỉ ngơi thoải mái giữa không gian biển. (Ảnh: Sunreef)

Khu vực thư giãn trên du thuyền ULTIMA 88 được bố trí rộng rãi, hướng đến trải nghiệm nghỉ ngơi thoải mái giữa không gian biển. (Ảnh: Sunreef)

Dù vậy, các thông số về tốc độ tối đa, tầm hoạt động và mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc du thuyền dành cho Messi chưa được công bố. Những đặc tính này có thể thay đổi tùy theo cấu hình động cơ và trang bị thực tế.

Carlos Alcaraz cũng chọn ULTIMA 88

Messi không phải cái tên duy nhất trong giới thể thao lựa chọn mẫu du thuyền này. Tháng 3/2026, Sunreef Yachts xác nhận tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã ký hợp đồng đặt đóng một chiếc ULTIMA 88 theo yêu cầu riêng.

Thông tin này cho thấy mẫu du thuyền đang thu hút sự quan tâm của những vận động viên hàng đầu, dù mỗi khách hàng có thể lựa chọn cấu hình và tiện nghi khác nhau. Phiên bản dành cho Alcaraz được giới thiệu với phòng suite chính, 4 cabin khách cùng các khu vực giải trí ngoài trời.

Sunreef Yachts xác nhận tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã ký hợp đồng đặt đóng một chiếc ULTIMA 88 theo yêu cầu riêng. (Ảnh: SuperYacht Times)

Theo nhà sản xuất, cấu hình của chiếc tàu này có thể tích hợp động cơ điện, hệ thống pin và tấm pin mặt trời. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận du thuyền của Messi sẽ sử dụng đầy đủ những công nghệ tương tự.

Ngoài hai cái tên kể trên, Sunreef Yachts còn có mối liên hệ với nhiều vận động viên nổi tiếng khác. Năm 2020, tay vợt Rafael Nadal nhận bàn giao chiếc 80 Sunreef Power mang tên Great White.

Trong năm 2026, cầu thủ Robert Lewandowski cũng được nhắc đến với đơn đặt hàng mẫu 80 Sunreef Power NEXT. Các tay đua Công thức 1 Fernando Alonso và Nico Rosberg cũng nằm trong nhóm những tên tuổi thể thao gắn với thương hiệu này.

Việc các vận động viên có thu nhập cao tìm đến du thuyền riêng phản ánh nhu cầu sở hữu không gian nghỉ dưỡng cá nhân, đồng thời cho thấy phân khúc tàu giải trí hạng sang tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng có khả năng chi trả lớn.

Với ULTIMA 88, giá trị đáng chú ý không chỉ nằm ở mức đầu tư ước tính hàng trăm tỷ đồng, mà còn ở cách thiết kế kết hợp không gian sinh hoạt, tiện nghi nghỉ dưỡng và các lựa chọn công nghệ trên cùng một con tàu.

Theo Robbreport, SuperYacht Times