Chiếc iPhone 13 triệu của Ronaldo

Sở hữu khối tài sản hơn 31.000 tỷ đồng, Cristiano Ronaldo vẫn được cho là sử dụng chiếc iPhone ra mắt từ vài năm trước.

Sở hữu khối tài sản lên tới 1,2 tỷ USD, tương đương hơn 31.000 tỷ đồng, Cristiano Ronaldo có đủ tiềm lực tài chính để sở hữu những thiết bị công nghệ đắt đỏ nhất. Tuy nhiên, hình ảnh mới đây của siêu sao người Bồ Đào Nha lại thu hút sự chú ý khi anh được cho là vẫn sử dụng mẫu iPhone ra mắt từ 3,4 năm trước.

Trong bài đăng trên Facebook với dòng trạng thái “Quay lại làm việc”, Ronaldo xuất hiện với trang phục thể thao màu đen và cầm trên tay một chiếc điện thoại có cụm camera sau gồm ba ống kính. Thiết kế này có nhiều điểm tương đồng với dòng iPhone Pro của Apple, khiến nhiều người cho rằng thiết bị anh đang sử dụng là iPhone 15 Pro hoặc iPhone 14 Pro.

Cristiano Ronaldo được cho là vẫn sử dụng mẫu iPhone ra mắt từ 3,4 năm trước. (Ảnh: Instagram)

Tuy nhiên, hình ảnh bên ngoài chưa đủ để xác định chính xác mẫu điện thoại của Ronaldo. Nếu nhận định trên là đúng, chiếc smartphone này đã có hơn ba năm tuổi đời tính từ thời điểm ra mắt, trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện những thế hệ thiết bị mới.

Ra mắt tháng 9/2023, iPhone 15 Pro là mẫu smartphone cao cấp của Apple, sử dụng chip A17 Pro, khung viền titan và hệ thống ba camera sau. Dù không còn thuộc thế hệ mới nhất, thiết bị vẫn có cấu hình đủ đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng phổ biến, từ chụp ảnh, quay video đến xử lý các tác vụ hằng ngày.

Sự việc trở nên đáng chú ý hơn khi Ronaldo nằm trong nhóm vận động viên có thu nhập cao nhất thế giới. Theo thống kê của Forbes năm 2026, thu nhập của cầu thủ đang khoác áo Al Nassr ước tính đạt 300 triệu USD mỗi năm, tương đương khoảng 7.800 tỷ đồng.

Trong số này, khoảng 235 triệu USD (hơn 6.100 tỷ đồng) đến từ hoạt động thi đấu, trong khi 65 triệu USD (khoảng 1.690 tỷ đồng) còn lại đến từ quảng cáo và các hoạt động kinh doanh ngoài sân cỏ. Forbes cũng ước tính tài sản ròng của Ronaldo đạt khoảng 1,2 tỷ USD, tương đương hơn 31.000 tỷ đồng.

Phiên bản iPhone 15 Pro hoặc iPhone 14 Pro hiện có giá 13-16 triệu đồng. (Ảnh: X)

Với nguồn lực tài chính như vậy, việc sở hữu một chiếc smartphone cao cấp mới nhất không phải vấn đề lớn đối với Ronaldo. Dù vậy, hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy anh có thể vẫn sử dụng một thiết bị đã ra mắt từ vài năm trước, thay vì liên tục nâng cấp điện thoại theo từng thế hệ.

Đây không phải lần đầu tiên lựa chọn thiết bị công nghệ của Ronaldo thu hút sự chú ý. Năm 2021, anh từng được bắt gặp sử dụng Huawei Mate 10 Porsche Design, mẫu smartphone được giới thiệu từ năm 2017. Đến tháng 10/2022, Ronaldo tiếp tục xuất hiện với chiếc điện thoại được cho là iPhone 13 Pro Max, sản phẩm ra mắt vào cuối năm 2021.

Ngoài smartphone, Ronaldo cũng từng được ghi nhận sử dụng iPod Shuffle thế hệ thứ tư cùng tai nghe có dây để nghe nhạc. Thiết bị nghe nhạc nhỏ gọn này được Apple giới thiệu năm 2010, với chức năng chính là phát nhạc và thiết kế tối giản.

Theo All Football