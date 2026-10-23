Công an cảnh báo tới tất cả người dân có CCCD, tài khoản VNeID

Kẻ gian tự xưng cán bộ công an gọi điện báo CCCD, tài khoản VNeID hoặc hộ khẩu điện tử bị “sai lệch dữ liệu”, rồi dọa khóa mã định danh nếu không cập nhật ngay trong ngày. Ngày 20/10/2026, Công an TP Đồng Nai tiếp tục cảnh báo cùng kịch bản này với các bước tinh vi hơn.

Ngày 20/10/2026, cơ quan công an tại TP Đồng Nai phát cảnh báo về tình trạng mạo danh lực lượng Công an để lừa đảo qua điện thoại đang diễn biến phức tạp tại địa bàn và các khu vực lân cận. Nhóm bị nhắm tới là công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Thành. Đây là những người thường làm theo ca, ít có thời gian đến cơ quan chức năng để giải quyết thủ tục hành chính.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn được dàn dựng theo nhiều bước. Kẻ gian đánh vào tâm lý lo lắng và việc người dân chưa nắm rõ các thủ tục liên quan đến dữ liệu dân cư, CCCD và định danh điện tử.

Kẻ gian thường mở đầu bằng một cuộc gọi, tự xưng là cán bộ Công an phụ trách quản lý hành chính về trật tự xã hội hoặc Cảnh sát khu vực. Chúng báo rằng CCCD, tài khoản VNeID hoặc dữ liệu hộ khẩu điện tử của người nghe đang bị “sai lệch dữ liệu”, “chưa chuẩn hóa trên hệ thống quốc gia” và phải cập nhật trong thời gian ngắn. Để nạn nhân tin và làm theo, chúng dọa nếu không cập nhật xong trong ngày, người dân có thể bị khóa mã định danh, khóa tài khoản dịch vụ công hoặc bị xử phạt hành chính.

Khi nạn nhân tỏ ra lo lắng, kẻ gian lập tức đưa ra phương án “hỗ trợ làm trực tuyến”. Chúng lợi dụng việc công nhân làm theo ca, khó xin nghỉ để đến cơ quan Công an, rồi đề nghị kết bạn qua Zalo hoặc Telegram để “hướng dẫn cập nhật nhanh, không cần đi lại”. Theo cơ quan công an, đây là bước then chốt để tạo lòng tin, khiến người dân mất cảnh giác và tự làm theo yêu cầu.

Sau khi kết nối, kẻ gian gửi đường link lạ, yêu cầu tải và cài một ứng dụng được giới thiệu là ứng dụng cập nhật VNeID hoặc dịch vụ công trực tuyến. Một số trường hợp dùng tệp cài đặt APK giả mạo, nhắm vào người dùng điện thoại Android. Tiếp đó, chúng hướng dẫn nạn nhân cấp các quyền truy cập trên điện thoại, trong đó có quyền Trợ năng (Accessibility), với lý do để hoàn tất xác thực. Thực chất, tùy loại mã độc và quyền được cấp, phần mềm độc hại có thể theo dõi thao tác, đọc thông báo, thu thập dữ liệu hoặc giúp kẻ gian điều khiển thiết bị từ xa.

Khi đã có đủ thông tin, kẻ gian tìm cách truy cập tài khoản ngân hàng, đánh cắp mã OTP, thông tin đăng nhập hoặc lợi dụng phiên giao dịch trên máy để chuyển tiền trái phép. Hậu quả là nạn nhân có thể mất tiền, mất quyền kiểm soát tài khoản trực tuyến và bị lợi dụng thông tin cá nhân cho các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan công an lưu ý, xuyên suốt quá trình, kẻ gian thường nói với giọng khẩn cấp, liên tục thúc giục và bắt nạn nhân thao tác nhanh để không kịp kiểm chứng.

Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi tự xưng là công an báo CCCD, VNeID hoặc dữ liệu dân cư bị sai lệch (Ảnh: Khả Văn)

Đồn Công an Khu công nghiệp Long Thành khuyến cáo người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động, ghi nhớ 4 nguyên tắc:

- Không tin tuyệt đối vào cuộc gọi tự xưng công an báo CCCD, VNeID hoặc dữ liệu dân cư bị sai lệch. Khi gặp yêu cầu bất thường, chủ động liên hệ hoặc đến trực tiếp cơ quan Công an có thẩm quyền để xác minh.

- Không truy cập link lạ, không tải, cài ứng dụng từ nguồn không chính thức theo hướng dẫn của người lạ. Không cấp quyền Trợ năng, quyền đọc tin nhắn, thông báo hoặc quyền điều khiển thiết bị cho ứng dụng không rõ nguồn gốc.

- Không cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã PIN, thông tin thẻ hoặc dữ liệu đăng nhập cho bất kỳ ai. Không chia sẻ màn hình, không cài phần mềm điều khiển từ xa, không chuyển tiền để “xác minh tài khoản”.

Cơ quan công an cũng đề nghị các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Long Thành tăng cường nhắc nhở công nhân cảnh giác với các cuộc gọi giả danh cơ quan chức năng.

Nếu đã cài ứng dụng đáng ngờ hoặc nghi điện thoại bị chiếm quyền điều khiển, người dân cần dùng một thiết bị an toàn khác để liên hệ ngân hàng, yêu cầu khóa hoặc tạm ngừng giao dịch, đồng thời báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn. Không tiếp tục dùng thiết bị nghi nhiễm mã độc để đăng nhập ngân hàng hoặc đổi mật khẩu khi chưa bảo đảm an toàn. Nếu tài khoản có giao dịch bất thường, cần báo ngân hàng ngay và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.