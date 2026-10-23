Thứ iPhone Duo chưa thể mang theo trong ngày đầu đến tay người dùng

Ứng dụng trên iPhone Duo sẽ được sửa dần, còn phần cứng đành phải chờ thế hệ sau.

Tối 21/10, reviewer JOCR đăng lên X 4 tấm ảnh chụp chiếc iPhone Duo màu trắng cùng hộp đựng sau đúng một tuần dùng thử. Lời nhận xét đi kèm được viết bằng tiếng Đức và chỉ gồm hai vế: anh sẽ giữ lại máy, nhưng không khuyên phần đông người dùng mua thiết bị này.

Hai vế ấy trùng với kết luận chung của nhiều bài đánh giá được công bố cùng ngày. Từ ngày 23/10, iPhone Duo chính thức lên kệ với giá khởi điểm 1.999 USD. Những người mua đầu tiên sẽ mở ra một chiếc hộp được xếp kỹ lưỡng, nhưng vẫn thiếu vài món hành lý mà Apple chưa kịp mang theo.

Bài đăng của reviewer JOCR sau một tuần dùng iPhone Duo: giữ lại máy, nhưng không khuyên phần đông người dùng mua.

Những gì Apple đã xếp gọn trong hộp

Phần cứng của iPhone Duo nhận được nhiều lời khen nhất trong các bài đánh giá. Theo 9to5Mac, bản lề của máy gồm hơn 100 linh kiện và có thể dừng ở nhiều góc gập khác nhau. Màn hình trong 7,6 inch được phủ một lớp nhám giúp nếp gấp gần như biến mất dưới ánh sáng thường.

Những lời chê về ứng dụng bị viền đen trên màn hình lớn khó trở thành điểm yếu lâu dài. 9to5Mac cho biết các ứng dụng xây dựng bằng bộ công cụ iOS 27.1 trở lên có thể hiển thị trọn vẹn trên cả hai màn hình, và nhiều nhà phát triển đã cập nhật xong chỉ sau một tuần. Phần mềm vốn là thứ Apple sửa nhanh nhất, nên khoảng trống này nhiều khả năng sẽ được lấp trước khi người mua kịp quen tay.

Thứ mà không bản cập nhật nào gửi tới được

Nhưng có những thứ nằm trong khung máy, và chúng không thay đổi theo bất kỳ bản cập nhật nào. Thứ đầu tiên là Face ID, vì iPhone Duo quay lại dùng Touch ID tích hợp trong nút nguồn bên cạnh máy. Theo tổng hợp của MacStories, Marques Brownlee (MKBHD) cho rằng Face ID sẽ là thứ người dùng nhớ nhất, hơn cả ống kính zoom hay một thân máy mỏng nhẹ hơn.

Lời chê này lặp lại ở gần như mọi bài đánh giá, đến mức MacRumors đặt tít rằng giới đánh giá thật sự nhớ Face ID. Trang Trending Topics dẫn lời MKBHD rằng cảm biến vân tay có một độ trễ cố ý mà anh không tìm được cách tắt. JOCR thì viết rằng anh thấy thiếu Face ID nhất mỗi lần thanh toán.

MacRumors tổng hợp lời chê xuất hiện nhiều nhất trong các bài đánh giá iPhone Duo: máy không có Face ID.

Người dùng iPhone đã quen mở khóa bằng khuôn mặt từ khi iPhone X ra mắt năm 2017. Thao tác đặt ngón tay lên nút nguồn vì thế trở thành một bước lùi nhỏ, lặp lại nhiều lần trong mỗi ngày dùng máy. Bước lùi ấy nằm trong phần cứng, nên chỉ thế hệ máy tiếp theo mới có thể trả lại.

53g người dùng phải mang theo mỗi ngày

Thứ thứ hai là trọng lượng. Theo 9to5Mac, iPhone Duo nặng 254g và còn nặng hơn iPhone 18 Pro Max khoảng 5g. MacStories dẫn lời MKBHD rằng chỉ sau 1 đến 2 tuần dùng, người dùng sẽ mong chiếc máy nhẹ hơn 20%.

Con số 20% ấy có một mốc so sánh cụ thể trên thị trường. Galaxy Z Fold8 có màn hình trong cùng kích thước nhưng chỉ nặng 201g, theo thông số nhà mạng O2 công bố. Khoảng chênh 53g nghe nhỏ trên giấy, nhưng đó là khối lượng người dùng đỡ trên tay mỗi lần mở máy đọc tin hay trả lời tin nhắn.

Bản tóm tắt bài đánh giá của MKBHD được chia sẻ trên X, với trọng lượng và hệ thống camera đứng đầu danh sách điểm trừ.

Hệ thống camera "đủ dùng" ở mức giá 1.999 USD

Thứ thứ ba là hệ thống camera. iPhone Duo có ống kính chính và ống kính góc rộng cùng dùng cảm biến 48MP, nhưng máy không có ống kính tiêu cự dài và không hỗ trợ định dạng ProRAW. Các bản tóm tắt video của MKBHD trên X ghi lại nhận xét rằng chất lượng ảnh trong điều kiện khó gần với iPhone 17e hơn là dòng Pro.

MacStories dẫn lời MKBHD gọi iPhone Duo là chiếc iPhone dành cho công việc và giải trí, chỉ "tình cờ có camera đủ dùng". Camera selfie đặt dưới màn hình trong còn nhận lời chê nặng hơn, khi MKBHD gọi chất lượng ảnh của camera này là "rác". Ở mức giá 1.999 USD, khoảng cách ấy trở thành đánh đổi khó bỏ qua với người đã quen chụp ảnh bằng dòng Pro.

Chiếc hộp của thế hệ đầu tiên

Bài đăng của Dexerto về kết luận của MKBHD nhận khoảng 32.000 lượt thích trên X.

MKBHD gói nhận định về iPhone Duo trong một câu, rằng chiếc máy "rất trau chuốt ở phần viền nhưng vẫn còn thô ở phần lõi". Lời khuyên đi kèm cũng rõ ràng, khi anh cho rằng phần đông người dùng nên bỏ qua thế hệ này. Nhận định ấy trùng với lựa chọn của reviewer JOCR sau một tuần dùng máy.

Apple từng đi qua kịch bản tương tự khi chiếc iPhone đầu tiên năm 2007 ra mắt mà chưa có mạng 3G, và người dùng phải chờ tới iPhone 3G một năm sau. Người mở hộp iPhone Duo ngày 23/10 đang cầm trên tay chiếc máy gập hoàn thiện nhất mà Apple làm được trong năm nay, nhưng những món hành lý còn thiếu trong chiếc hộp ấy sẽ chỉ đến cùng thế hệ thứ hai. Phần mềm có thể chờ bản cập nhật, còn phần cứng có lẽ phải chờ một đời máy mới.